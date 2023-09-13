Дом для истории

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В Тонском районе Иссык-Кульской области состоялось торжественное открытие нового здания архива.



Прежнее помещение находилось в удручающем состоянии. Строение возведено в середине 50-х годов, и с того момента капитальный ремонт здесь ни разу не проводился.

Как проинформировали в офисе полномочного представителя Президента по Иссык-Кульской области, смета и проект на строительство нового здания Тонского районного государственного архива подготовлены ещё в 2018 году, но из-за глобальной пандемии финансирование заморозили и строительные работы закончились только в этом году.

— Проект нового здания архива рассмотрен на сессии местного кенеша Кун-Чыгышского айылного аймака, — рассказала начальник Иссык-Кульского регионального управления архивной службы Берметгуль Айткулиева. — На основании постановления под возведение здания выделен участок 0,15 гектара. Само строительство началось в августе 2022 года. На сегодня в Тонском районном госархиве насчитывается 143 фонда, 24 297 единиц хранения. В августе 2023 года из Иссык-Кульского управления в Тонский районный государственный архив передано ещё 5 618 документов.

На церемонии открытия присуствовали депутат Жогорку Кенеша Балбак Тїлєбаев («Ынтымак»), первый заместитель полномочного представителя Президента в Иссык-Кульской области Айнура Султанбаева, заместитель министра цифрового развития Жазгуль Кийизбаева, председатель Архивной службы при МЦР Мария Алыбаева, глава государственной администрации — аким Тонского района Байышбек Астанакулов, председатель совета ветеранов Тонского района Турсунбек Алчикеев и другие.

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