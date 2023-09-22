Приоритеты для Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров принял участие в работе первого Саммита глав государств «Центральная Азия и США»

в Нью-Йорке (США).

В его работе также приняли участие Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден и лидеры стран Центральной Азии: Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев.

Открыл саммит Джо Байден, после чего выступили все главы государств Центральной Азии.

В своём выступлении Президент Садыр Жапаров отметил, что между сторонами расширяется повестка дня и круг обсуждаемых вопросов. Сотрудничество с Соединёнными Штатами, в том числе в рамках формата С5+1, — одно из важных направлений внешней политики страны.

«Считаю, что данный формат надо нацелить на укрепление взаимопонимания и доверия, обеспечение безопасности и стабильности, а также создание благоприятных условий для расширения торгово-экономического сотрудничества. Мировая экономика не успела ещё в полной мере восстановиться после негативного воздействия коронавирусной пандемии, как столкнулась с новыми потрясениями и нестабильностью.

На мой взгляд, в таких кризисных условиях вопросы обеспечения прежде всего продовольственной и энергетиче-ской безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности в регионе требуют от государств Центральной Азии приоритетного внимания и скоординированной деятельности», — подчеркнул Садыр Жапаров, и констатировал, что страны нашего региона обладают значительными природными богатствами, крупными запасами энергетических ресурсов и полезных ископаемых, а также квалифицированной рабочей силой.

«Мы выступаем за более широкое присутствие иностранных партнёров, включая американский бизнес, в нашей стране и в регионе. Мы готовы к широкому международному сотрудничеству по таким ключевым направлениям, как зелёная экономика, гидроэнергетика, IT-технологии, сфера занятости и образование. У нас успешно реализуются различные проекты, включая инфраструктурные, в сфере промышленности, сельском хозяйстве, ирригации, транспортно-логической системе. Мы продолжаем модернизацию важных транспортных артерий страны. Намечен крупный региональный проект в области железнодорожного сообщения. Все эти направления имеют приоритетное значение для нас как страны, не имеющей выхода к морю», — отметил Садыр Жапаров.

Глава государства обозначил намерение Кыргызстана и далее расширять двусторонние торгово-экономические отношения с Соединёнными Штатами, потенциал которых реализован далеко не в полной мере, а также работать совместно с партнёрами по вопросам региональной проблематики. Он добавил, что для экономической устойчивости любой страны развитие энергетической сферы, бесперебойные поставки энергии — это ключевые условия.

«Наша страна располагает почти половиной водных ресурсов региона. Гидроэнергетический потенциал Кыргызстана составляет около 142,5 млрд кВт/час в год, но используется на данный момент не более чем 13%. Кыргызстан также располагает большим потенциалом различных видов возобновляемых источников энергии. Мы призываем инвесторов, международных партнёров и финансовые институты к инвестиционному сотрудничеству для реализации проектов по строительству ГЭС и других объектов возобновляемых источников энергии. В текущем году мы также выступили с инициативой по реструктуризации государственного внешнего долга, в том числе с использованием механизма его обмена на проекты в сфере зелёной экономики. Надеемся, что американская сторона окажет содействие в работе с партнёрами и международными финансовыми институтами», — отметил Садыр Жапаров, и подчеркнул, что невозможно обсуждать вопросы региональной безопасности в Центральной Азии в отрыве от ситуации в Афганистане. В этой связи он выразил заинтересованность кыргызской стороны в мире и стабильности в Афганистане и поддержании добрососедских отношений с этой страной.

В завершение Президент Садыр Жапаров выразил надежду на то, что эта встреча придаст важный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудниче-ства государств Центральной Азии с США.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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