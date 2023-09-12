Встречи на полях саммита

Президент Садыр Жапаров в Нью-Йорке встретился с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Лидеры стран обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах взаимодействия.

Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси отметил, что между странами есть хорошие возможности и высокий потенциал для выведения двусторонних отношений на новый уровень.

Говоря о текущем объёме товарооборота, Сейед Эбрахим Раиси отметил его низкий уровень, в связи с чем предложил приложить все усилия для его увеличения. В данном контексте он отметил важность активизации работы двусторонней совместной Межправительственной комиссии.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь выразил готовность к продолжению постоянного политического диалога и взаимодействия на всех уровнях, а также к дальнейшему укреплению кыргызско-иранского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава государства поддержал инициативу Президента Ирана об углублении торгово-экономического сотрудничества между странами, заявив о важном значении в инвестиционном взаимодействии. В этом контексте Садыр Жапаров предложил решить вопрос логистики, подчеркнув важность строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Данный проект предоставит новые возможности в торгово-экономическом отношении. Обозначил он и важную роль деятельности кыргызско-иранской межправительственной совместной комиссии и предложил провести очередное заседание Комиссии в Бишкеке до конца этого года. Садыр Жапаров поздравил Президента Ирана с получением статуса полноправного члена Шанхайской Организации Сотрудничества и с удовлетворением подчеркнул активное сотрудничество Ирана со всеми государствами — членами Организации.

Пользуясь случаем, главы государств пригласили друг друга посетить Кыргызстан и Иран с визитами в удобное для них время.

Далее состоялись переговоры с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Лидеры стран обсудили основные аспекты двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Садыр Жапаров, поблагодарив Президента Кореи за инициативу по организации данной встречи, выра-зил надежду, что она придаст новый импульс дальнейшему развитию межгосударственных отношений между странами. Он подчеркнул, что укрепление и развитие сотрудничества с Кореей — это одно из приоритетов внешней политики страны. Кыргызстан рассматривает Республику Корея как одного из своих важных и приоритетных партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства выразил большую заинтересованность в расширении взаимодействия с Кореей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.

Говоря об инициативе кыргызской стороны о реструктуризации внешнего долга взамен зелёных проектов в экономике, Садыр Жапаров предложил также рассмотреть данный вариант сотрудничества в двустороннем контексте. Он отметил, что за последние годы активно развивается двусторонний политический диалог. Вместе с этим подчеркнул, что последний визит на уровне главы государства из Кыргызстана в Корею состоялся десять лет назад. Визита же на уровне главы государства от корейской стороны в Кыргызстан пока не было.

Пользуясь случаем, Президент Садыр Жапаров пригласил лидера Кореи посетить Кыргызстан с официальным визитом.

В свою очередь Президент Кореи Юн Сок Ёль, приветствуя Президента Садыра Жапарова, отметил, что рад личному знакомству с ним. Он с особым удовлетворением подчеркнул активизировавшиеся в последнее время двусторонние отношения между Кыргызстаном и Кореей и открывшийся прямой авиарейс, который ускорит развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами. Юн Сок Ёль сообщил о том, что проинформирован о строительстве новых городов, крупных инвестиционных проектах в Кыргызстане, подчеркнул готовность корейской стороны принимать участие в их реализации. В беседе Юн Сок Ёль заявил, что Корея готова делиться своим передовым опытом в сфере применения передовых технологий со всеми, кому это необходимо.

В завершение Президент Кореи поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить Кыргызстан, отметив готовность укреплять политический диалог между двумя странами.

Президент Садыр Жапаров в Нью-Йорке встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-турецкого двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно- технической и других сферах. Коснулись они и вопроса проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором стороны обсудят актуальные вопросы текущей повестки дня, охватывающие все сферы двустороннего сотрудничества, и наметят совместные действия, направленные на укрепление сотрудничества.

Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган условились продолжить активный диалог на высшем политическом уровне для углубления связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Следующий диалог состоялся с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Лидеры стран обсудили приоритетные направления и перспективы кыргызско-таджикского двустороннего и многостороннего сотрудничества. Отдельное внимание Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон уделили вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, а также обменялись мнениями по другим темам.

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