Переговоры министра

В Нью-Йорке министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Королевства Дания Ларсом Расмуссеном.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, высказались за активизацию политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия, а также поговорили об организации взаимных визитов на различном уровне.

По многосторонней повестке стороны обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и Европейского Союза. На встрече подчёркнута важность наращивания экономического взаимодействия, поддержания взаимных контактов, а также укрепления культурно-гуманитарных связей. В этом плане Жээнбек Кулубаев предложил датской стороне рассмотреть возможность проведения межмидовских консультаций, учреждения в перспективе межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, организации совместных бизнес-форумов, а также налаживания сотрудничества в сфере образования.

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