Велено действовать

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи с местными органами власти.

Он отметил, что в руках каждого главы области, айыл окмоту благосостояние жителей региона. «Уверен, что в каждом районе есть проблемы, которые не решаются годами. Надо приложить все усилия, чтобы изменить ситуацию. Фонды развития областей созданы, у вас есть все инструменты, чтобы реально улучшить уровень жизни жителей. Если ваших сил недостаточно, мы всегда готовы оказать поддержку», — сказал Акылбек Жапаров и поручил полномочным представителям Президента в областях в недельный срок представить список проблем, решение которых откладывались годами.

Кроме этого, глава Кабмина поставил ряд задач перед руководителями регионов, обратив особое внимание на прозрачность проведение тендеров, где председателями должны выступать Полпреды в областях.

Также Акылбек Жапаров отметил важность 100% подготовки к осенне-зимнему периоду, отметив персональную ответственность руководителей. Помимо этого, велел подготовить на высоком уровне мероприятия, которые пройдут в областях до конца года. Особо отметив празднование 230-летия Ормон хана Ниязбек уулу, которое запланировано на начало октября в Нарынской области.

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