IT-решения для бизнеса

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил IT-коворкинг центр в Бишкеке.

Ему презентовали планы по дальнейшему созданию коворкинга для фрилансеров, IT-хаба и другие перспективы.

Акылбек Жапаров отметил, что развитие бизнеса, в том числе в сфере информационных технологий, окажет мультипликативный эффект на экономику. «IT-решения, позволяющие частному бизнесу использовать информационные технологии и достигать высоких показателей, могут стать новыми инструментами для решения государственных задач и ускорить процесс цифровизации. Мы готовы оказать поддержку по популяризации ИКТ со стороны государства, а также принять дополнительные меры по поддержке компаний, которые развивают этот сектор», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

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