«Культура — это нечто выстраданное нашими народами»

«Через взаимодействие культур к содружеству и миру», — под таким девизом в Бишкеке на прошлой неделе прошёл XVI Форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ. В его работе приняли участие более тысячи представителей стран Содружества.

Сначала отметим главное: мероприятие, как и все предыдущие, организовал и провёл (с помощью Министерства культуры КР) Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран — участниц СНГ. Эта организация была создана в 2005 году и с тех пор ежегодно проводит более ста крупных встреч между гражданами наших государств. Представители СНГ сообща обсуждают вопросы укрепления сотрудничества практически во всех сферах общественной жизни: юриспруденции, здравоохранении, науке, культуре, спорте. После подобных форумов, как правило, заключаются многосторонние и двусторонние соглашения. Их реализация ещё теснее сближает наши братские государства.

Вечная слава героям

Накануне форума в Бишкеке его участники посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит». Они увидели могилы репрессированных в 30-е годы кыргызстанцев. Гид сообщил гостям о том, что в братской могиле лежат отец народного писателя Чингиза Айтматова — Торокул Айтматов, известный общественный деятель той поры — Жусуп Абдрахманов, и многие другие известные деятели республики. Один из участников форума, попросив не называть его фамилию и страну, откуда приехал, с сожалением констатировал, что у него на родине таких священных мест нет.

Но особые чувства у участников форума вызвало посещение могилы Чингиза Айтматова. Гости Кыргызстана долго смотрели на мемориальную стену, украдкой вытирали слёзы. Нашего мастера слова до сих пор помнят и любят в братских странах.

А на следующий день в Кыргызской национальной филармонии прошла церемония открытия форума. В фойе нашего храма искусств была открыта фотовыставка, посвящённая реализации гуманитарных проектов, которые были проведены при поддержке Межгосудаственного фонда гуманитарного сотрудничества. На снимках были запечатлены кыргызстанские артисты, учёные, художники, спортсмены, которые своими успехами заставили говорить о себе в восторженных тонах все страны СНГ. Как сказал представитель делегации Азербайджана Тофик Русланов, люди наших стран очень похожи друг на друга, у них схожий менталитет. Все они стремятся внести достойную лепту в развитие различных видов искусства у себя на родине, ненавидят пошлость и безвкусицу, стараются рассказать о своей земле и людях труда всему миру.

Высказывания нашего друга из Азербайджана однозначно достойны уважения. Кажется, сегодня только в наших государствах ещё борются с образчиками так называемой массовой культуры, призывают своих сограждан к сохранению традиционных нравственных ценностей, неприятию более чем сомнительных современных веяний Запада.

Все флаги к нам

Церемония открытия форума началась с выступлений хореографических и вокальных ансамблей Кыргызстана. Всего в нескольких номерах артистам удалось продемонстрировать кыргызскую культуру во всей её красоте и самобытности. И свидетельство тому — горячие аплодисменты участников форума.

Министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов поздравил гостей с открытием форума и выразил надежду на установление ещё более прочных разносторонних связей между нашими государствами. А затем слово взял председатель кабинета министров, руководитель администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров. Его речь произвела на присутствовавших в зале большое впечатление. Премьер говорил о большой роли интеллигенции в обществе, назвав её маяком в достижении прогресса и процветания. «Ещё в древние времена, — подчеркнул глава правительства, — лучшие воины считались интеллигентами, потому что они показывали другим бойцам пути достижения победы над врагом, эффективные способы подготовки к решающим битвам, самоотверженность и героизм.

«Интеллигенция всегда задавала темп трансформации социума, — заключил далее глава правительства, — являлась катализатором и акселератором научного и технического прогресса. Интеллигенция как путеводная звезда Сириус издревле и по настоящее время была и остаётся квинтэссенцией повсеместного развития».

Выступивший затем специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой по этому поводу отметил: «Речь уважаемого премьер- министра Акылбека Жапарова дорогого стоит только из-за слов о роли интеллигенции в развитии общества. Таких выступлений я давно не слышал».

Далее Михаил Ефимович рассказал о большой роли Кыргызстана в укреплении братских связей между нашими государствами.

«Кыргызстан, — подчеркнул он, — принимает активное участие в реализации многих проектов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ, часто выдвигает свои инициативы в области развития культуры, образования и других сферах общественной жизни. Кроме того, ваша страна часто становится местом проведения различных крупных мероприятий, проводимых под эгидой МФГС». «Одним словом, — сказал далее, обращаясь к хозяевам форума, Михаил Швыдкой, — Кыргызстан — наш надёжный партнёр и соратник. Да, страны СНГ имеют право на суверенную культуру, но тяга друг к другу осталась, и она вряд ли когда-нибудь ослабнет. Культура — это нечто выстраданное нашими народами».

Завершил официальную часть открытия форума директор департамента гуманитарного сотрудничества общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ Алексей Сазонов. Он зачитал приветственное письмо генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева. В послании, в частности, говорилось: «Сердечно поздравляю представителей наших государств с открытием форума. Хочу особо подчеркнуть важную роль Кыргызской Республики в проведении этой встречи. Кыргызстан в очередной раз доказал своё стремление к укреплению духовных и культурных связей между нашими народами, установлению прочного мира и дружбы».

Наши лауреаты

Самая радостная часть церемонии открытия форума — награждение лауреатов премий «Звёзды Содружества» и «Содружество дебютов». Эти премии вручаются с 2006 года, лауреатами становятся, как правило, представители всех республик СНГ.

В нынешнем году лауреатами премии «Звёзды Содружества- 2022» стали: народная артистка Азербайджана Динара Алиева, режиссёр, продюсер Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» Арутюн Хачатрян, солист Национального академического Большого театра Республики Беларусь народный артист Владимир Громов, солист Казахконцерта, заведующий кафедрой сольного пения Казахского национального университета искусств Азамат Желтыргузов, дирижёр, художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка, актёр и режиссёр, народный артист Узбекистана Едгор Сагдиев и скончавшийся в августе нынешнего года учёный-физик из Таджикистана Саидмухамад Одинаев.

Шквал аплодисментов в зале вызвало сообщение о вручении премии народному артисту Кыргызской Республики Юрию Бобкову. Этот человек пользуется огромной популярностью и уважением во всей стране. Он в совершенстве знает кыргызский язык, ведёт на национальном телевидении уникальную программу, в которой песни на кыргызском языке исполняют представители других национальностей.

Другая премия — «Содружество дебютов» — была основана в 2008 году. Она вручается в основным молодым деятелям искусства и науки. Её лауреатами были названы: тарист, педагог Национальной консерватории Азербайджана Шахрияр Иманов, учитель по ковроткачеству из Армении Астхик Амирбекян, директор Дворца культуры в городе Гомеле (Беларусь) Александр Бондаренко, мастер-изготовитель традиционных жильных струн, представитель Казахстана Бабыр Аргынов, преподаватель по музыкальному фольклору, создатель детской музыкальной школы из России Александр Власенков, дипломант Союза художников Узбекистана, скульптор Бахром Норбоев и преподаватель кружка по прикладному искусству кыргызов «Культура кочевников», эксперт ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия Доолот Рысбаев.

В спорах рождается дело

После обеда и на следующий день началась работа по секциям.

Весьма интересными, порой довольно острыми, прошли дебаты на панельной дискуссии под названием «Общее научно-образовательное пространство Содружества». Участники этого диалога заостряли внимание на острых и потому общих для всех проблемах в системе образования. Собравшиеся, в частности, говорили, что многие средства массовой информации, особенно интернет, способствует появлению в молодых людях аморфности, агрессивности. Учебные учреждения подчас не могут найти противоядия этим весьма опасным тенденциям.

На заседании отмечалось, что многие педагоги в наших странах мирятся с создавшейся ситуацией, ограничивают себя ознакомлением учащихся с новым учебным материалом, видят в учениках только объект учебного процесса, а не субъект. То есть действуют по старинке, без учёта нынешнего времени и его особенностей.

Какие же цели поставили перед собой сеятели доброго, разумного, вечного? По их мнению, прежде всего необходимо развивать сетевые формы взаимодействия в области образования и культуры. Поддерживать перспективные формы академической мобильности студентов и учащихся, разрабатывать совместные образовательные программы университетов с выдачей двух дипломов. К сожалению, вопрос унификации школьных программ затронут не был. Да, педагоги делились с коллегами своими методическими достижениями, но речи о заимствовании опыта, к сожалению, не шло. Возможно, этот вопрос был оставлен на потом?

Не была затронута проблема противодействия «чёрной информации» из интернета. Опять же участники панельной дискуссии ограничивались докладами о своих ноу-хау, а вот как бороться с этой вселенской опасностью, не говорили. Наверно, имеет смысл нашим учителям и руководителям Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества организовывать специальную конференцию, посвящённую этой огромной проблеме.

Многие на этой панельной

дискуссии выступали за укрепление взаимодействия в области цифрового учебно-методического обеспечения, создания электронных учебных пособий, сервисов и платформ, позволяющих реализовывать программы повышения квалификации для преподавателей.

Много было сломано копий по поводу поддержки молодых учёных. Участники форума справедливо утверждали, что молодые кулибины сегодня отодвигаются на второй план, дорогу к крупным достижениям им часто перегораживают старшие коллеги, которые не ходят видеть вокруг себя честолюбивых конкурентов. Поэтому неслучайно участники этой панельной дискуссии высказали консолидированное мнение о необходимости формировать условия для включения молодёжи в научно-исследовательскую деятельность с учётом опыта, реализации грантовых программ и стажировок на базе Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ.

Весьма интересно и поучительно прошла панельная дискуссия под названием «Молодёжь стран Содружества в волонтёрских инициативах». Здесь также было высказано немало дельных рекомендаций по расширению в наших странах волонтёрского движения. Смысл многих выступлений здесь сводился к одной мысли: «Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идёт к горе». Другими словами, необходимо смело и часто идти в молодёжные аудитории и увлекать тинейджеров и студентов волонтёрской деятельностью. Она, кстати, сегодня в тренде!

Участники дискуссии отметили необходимость поддержки волонтёрской деятельности в учреждениях образования через

реализацию просветительских и образовательных программ, наставничество, осуществление совместных благотворительных проектов с социально ориентированными некоммерческими организациями. Была также подчеркнута необходимость рассказывать об успешной деятельности волонтёрских организаций в блогосфере.

На панельной дискуссии «2023: год русского языка как языка межнационального общения» говорилось о необходимости изучения великого и могучего. Спикеры доказывали, что каждый человек волен выбирать себе основной язык. Ничего предосудительного здесь нет. Но в любом случае русский язык необходим. Участники дискуссии справедливо утверждали, что мир узнал поэта Расула Гамзатова, писателя Чингиза Айтматова и многих других мастеров слова бывшего Советского Союза именно через русский язык. Спикеры признавались, что неприязнь к этому языку культивируется дома. И это очень тревожно. Вместо этого каждый родитель мог бы уделить час-полтора разговорам со своими детьми на русском языке. В результате через полгода их дочери и сыновья смогли бы прочитать произведения великих писателей, получать информацию в интернете, другими словами, открыть для себя окно в мир. Правда, некоторые ура-патриоты утверждают, что национальный язык рядом с русским становится неконструктивным, но это не вина русского языка, ответственность в данном случае лежит на местных лингвистах. Язык Пушкина и Толстого не подавил ещё ни один язык. Участники форума утверждали, что русский может спокойно дополнять национальный язык, и наоборот.

Прозвучали на этой панельной дискуссии и революционные, скажем так, идеи. Некоторые спикеры предложили отказаться от Болонской системы образования и возродить советскую.

Очень поучителен в этом плане опыт Казахстана. В этой стране (правда, не везде удачно) учащиеся изучают три языка: казахский, русский и английский. И прилежные ученики в результате получают все необходимые сведения, в частности, в вопросах выбора профессии.

По результатам дискуссий деятелей культуры были приняты решения инициировать новые проекты, направленные на развитие совместной издательской деятельности, книжной индустрии. На этой встрече также подчёркивалась необходимость предоставления финансовой помощи авторам произведений, расширять практику реализации успешных многосторонних мероприятий, направленных на развитие диалога культур на пространстве СНГ.

Что год грядущий нам готовит

На закрытии форума был принят календарь основных мероприятий на 2024 год. Мероприятия под общим названием «Культурная столица СНГ-2024» пройдут в Самарканде. Ташкент станет «Молодёжной столицей Содружества», а Гюмри (Армения) — спортивной столицей. Одним словом, Содружество Независимых Государств живёт полноценной жизнью. И у скептиков, не верящих в нашу дружбу, остаётся только один выход: присоединяться к нам. Верно ведь говорится: старый друг лучше новых двух. Современная суровая действительность постоянно доказывает это.

Вячеслав АНИКИН.

Фото автора.

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