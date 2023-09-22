Не стареют душой…

В последнее время руководство нашего правоохранительного ведомства не балует своим вниманием самых уважаемых экс-оперативников МВД. Тех ветеранов ОВД, посвятивших лучшие годы своей жизни сыску

и охране законности в стране…

В офисе совета ветеранов оперативных служб активисты этой общественной организации поздравили с 60-летним юбилеем троих своих коллег: Абдыжапара Боронбаева, Базарбека Абдраимова и Амана Самратова.

В недавнем прошлом они, как и многие кыргызстанцы, после окончания школы были призваны в ряды Советской армии. Выполнив священный долг перед родиной, они продолжили службу в органах правопорядка.

В подразделениях уголовного розыска службу они начали на различных должностях и в регионах страны, где боролись с нарушителями закона. За добросовестную и доблестную службу в рядах органов правопорядка офицеры не раз отмечены наградами и поощрениями руководством и главой правоохранительного ведомства.

На пенсию ветераны ОВД отправлены с разных должностей. В основном с руководящих. Но они и сейчас не сидят сложа руки, продолжая трудиться. Несмотря на уважаемый возраст, в совете ветеранов они одни из самых активных. Принимают участие в оказании посильной материальной помощи нуждающимся коллегам. И в плане моральной поддержки они, старшие офицеры милиции в отставке, далеко не

последние в этом благородном деле. Регулярно встречаются в штабе совета ветеранов сыска, где совместно с руководством организации планируют работу по оказанию поддержки своим товарищам по службе.

Председатель совета — полковник милиции в отставке Джамбулбай Джаныбаев, поздравив юбиляров и пожелав долгих лет жизни, вручил им поздравительные телеграммы и памятные медали «100 лет уголовному розыску».

За традиционным чаепитием, как водится, бывшие сослуживцы бурно делились воспоминаниями по службе. А вспомнить офицерам было что: доводилось и ночами не спать, раскрывая по горячим следам преступления различной тяжести, и в задержаниях подозреваемых участвовать, рискуя здоровьем, а порой и жизнью.

В завершение милицейского «междусобойчика» юбиляры искренне поблагодарили коллег за оказанное внимание и моральную поддержку.

Сергей СЯЧИН.

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