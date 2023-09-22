Иссык-Кульские игры — это наша олимпиада

На прошлой неделе в Чолпон-Ате завершились XXII Международные Иссык-Кульские спортивные игры стран СНГ и ШОС. В кыргызстанской олимпиаде приняли участие почти две тысячи любителей здорового образа жизни и атлеты-ветераны, которые выявляли сильнейших в 22 дисциплинах.

Ты помнишь, как всё начиналось

Жил в нашей республике замечательный человек — Александр Яковлевич Галкин. Он более 20 лет проработал председателем спортивного общества профсоюзов республики. Возводил (при помощи властей, конечно) стадионы и спорткомплексы, регулярно организовывал массовые спортивные мероприятия. Имел громадный авторитет не только в Кыргызстане, но и в главном профсоюзном спортивном обществе бывшего Советского Союза. И вот в конце 90-х годов Александру Яковлевичу пришла в голову блестящая мысль: провести на берегу Иссык-Куля массовые соревнования среди любителей спорта. Галкин очень переживал распад СССР, хотел в силу своих возможностей сохранить связи между гражданами некогда огромной страны и потому мудро решил, что спорт ему в этом деле обязательно поможет.

Так оно и случилось. Московские друзья Александра Яковлевича, и в первую очередь председатель Международной конфедерации спортивных организаций СНГ России Борис Рогатин, охотно поддержали инициативу коллеги теперь уже из суверенного Кыргызстана. В итоге после не очень продолжительных переговоров (организационные вопросы решились быстро) было решено про-вести Иссык-Кульские игры в августе 2000 года в одном из лучших по тем временам санаториев Чолпон-Аты.

Состязания на берегу Иссык-Куля стали большим спортивным событием для стран Содружества. Почти все они прислали в Кыргызстан свои команды. Более того, перед стартом Иссык-Кульских игр во всех государствах прошли отборочные турниры спортсменов-любителей. Чиновникам не хотелось краснеть за своих парней и девчат на дебютных состязаниях.

Открывали Игры первый Президент Кыргызстана А. Акаев, председатель Международной конфедерации спортивных организаций СНГ Борис Рогатин и многие другие ответственные за спорт чиновники. На старт вышли 583 спортсмена, которые боролись за медали в 123 спортивных дисциплинах. Общекомандную победу одержали россияне, казахстанская дружина по итогам всех соревнований стала второй, а хозяева Игр, то есть кырызстанские спортсмены, третьими.

Популярность Иссык-Кульских игр рванула, как говорится, с места в карьер. На открытие нашей олимпиады приезжали космонавты Алексей Леонов и Александр Волков. Ещё через несколько лет в такой же торжественной церемонии принял участие первый Президент РФ Борис Ельцин. Он уже был в отставке, отдыхал, понимаешь, после трудов праведных в Иссык-Кульской правительственной резиденции, ну и решил заглянуть на огонёк к спортсменам. А два года назад пожелал побед участникам Иссык-Кульских игр наш земляк, ещё один покоритель космоса Салижан Шарипов.

С тех пор произошло много изменений в судьбе кыргызской олимпиады. Постоянно увеличивалось количество спортсменов, участвовавших в ней, менялась программа проведения соревнований, то есть включались новые дисциплины, отсеивались не самые популярные. Ушёл из жизни Александр Яковлевич Галкин, возникли проблемы со здоровьем и у Бориса Николаевича Рогатина.

Теперь главным организатором и вдохновителем Иссык-Кульских игр стал преемник Галкина — председатель Республиканского совета добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов Кыргызстана Владимир Лецкий. Благодаря его организационным способностям, любви к спорту Иссык-Кульские игры по-прежнему популярны во многих государствах Содружества.

Церемония открытия XXII Международных Иссык-Кульских игр уже по традиции прошла на берегу нашего жемчужного озера. Лецкий зачитал текст приветствия участникам состязаний исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолия Иксанова.

В этом послании, в частности, говорится: «Иссык-Кульские спортивные игры зарекомендовали себя как крупнейшая спортивная акция, способствующая развитию как спорта высших достижений, так и массового спорта на евразийском пространстве.

Спорт — это один из способов самоутверждения человека, где проявляются его человеческие качества. Спорт учит преодолевать трудности, бороться, радоваться победам, быть уверенным в своих силах.

Уверен, Игры пройдут на высоком организационном уровне, порадуют захватывающими выступлениями спортсменов и оставят в памяти участников замечательные, яркие впечатления на долгие годы вперёд».

Быстрее, выше, сильнее

А ещё накануне церемонии открытия Игр на берегу жемчужного озера закипели нешуточные спортивные баталии. Как всегда, самыми массовыми стали соревнования по волейболу и мини-футболу. Эти виды спорта — одни из самых популярных в Кыргызстане, поэтому и на Иссык-Кульских состязаниях они продолжались с первого по последний день.

В перерыве мы разговорились с капитаном волейбольной команды «Сузак» одноимённого района Орунбю Чукуновой. «Команде уже более десяти лет, — ответила она,- участвуем во всех районных и областных турнирах. Мы завоевали более 30 кубков, а сколько почётных грамот — даже не сосчитать. «Сузак» приезжает на Иссык-Кульские игры почти каждый год, и без медалей девчонки (выражение Орунбю) ни разу не возвращались. Дома тренируемся два-три раза в неделю в спортзале одной из местных школ. Мужья сначала косо смотрели на наше увлечение, а потом, когда увидели, что после игр у нас прибавляются силы и улучшается настроение, — перестали ворчать».

«Сузак», кстати, дошёл до полуфинала, но там уступил столичной дружине. Однако дамочки не стали расстраиваться, тепло

поздравили соперниц с успехом.

Другая команда, с которой удалось познакомиться, имеет красноречивое название: «Позитив+» (Бишкек). Этот коллектив выступает в любительских турнирах столицы уже много лет. Как призналась одна ведущих игроков «Позитива+» Нургиза Масимова, волейбол не только укрепляет силы, но и закаляет характер. «Сколько сейчас в жизни проблем, стрессовых ситуаций, — справедливо отметила она, — без волейбола нам всем пришлось бы тяжко». Эти утверждения спортсменки трудно оспорить. Жаль, что не все дамочки, да и мужики тоже, это понимают.

Турнир по мини-футболу на Иссык-Кульских играх смело можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса. Случаются годы, когда на нашу олимпиаду приезжают 120-140 любительских команд, где выявляют между собой сильнейших в разных возрастных категориях. У арбитров волосы встают дыбом, когда они понимают, что в день им предстоит отсудить по 10-12 игр, секретари матчей для снятия стресса бегут время от времени освежиться в озере. Бывают случаи, когда футболисты и обед пропускают ради доигрывания матчей. Мундиали по сравнению с иссык-кульскими футбольными турнирами — беззаботные прогулки на зелёной травке.

На турнире особо выделялась одна не очень хорошо экипированная команда. Да, одеты футболисты были неважно, зато как играли! Летали по площадке на ураганных скоростях, отдавали друг другу ювелирные пасы, метко били по воротам. Эта «полудикая дружина» разносила в пух и прах даже известные в футбольном сообществе Кыргызстана команды. Грех было не познакомиться с этими вундеркиндами кожаного мяча. За всех товарищей пришлось отдуваться лидеру команды Максату Дуванаеву: «Наш клуб называется «Иссык-Куль». Он создан… неделю назад. Чего вы удивляетесь? Мы все друзья, просто выступали в разных клубах Иссык-Кульской области.

Недавно решили объединиться и дать бой всем соперникам. Кажется, пока неплохо получается». Что правда, то правда. Ново-испечённая команда «Иссык-Куль» заняла почётное третье место. Это результат для новоиспечённого коллектива очень даже впечатляющий. Но всё же в футбол с кондачка не играют. Нужны тренировки в течение всего года. Только тогда можно рассчитывать на победу.

На Иссык-Кульских играх прошло много соревнований по единоборствам и силовым дисциплинам. Так, в турнире по подъёму штанги лёжа на спине приятно удивил судей бишкекчанин Эдильбек Калыбеков. Этот 18-летний юноша пробовал себя в различных видах спорта: дзюдо, греко-римской борьбе и многих других, но его почему-то постоянно влекло к силовым дисциплинам. В секцию по подъёму штанги он пришёл год назад. И за это время сумел достичь впечатляющих результатов. Поднять лёжа на спине штангу весом 120 килограммов — непросто даже для опытного атлета. Видно, быть Эдильбеку известным штангистом. Способности у него, как говорится, видны невооружённым глазом.

Рвался к победе и атлет из Казахстана Максим Яковенко. Он признался, что на Иссык-Куле он всегда показывает высокие результаты. «Вот и сейчас я поднимаю штангу на 10 килограммов тяжелее, чем у себя дома. «С таким вдохновением могу и первое место занять, — сказал он, улыбаясь. Однако Максим немного уступил другому силачу. Из Китая!

Действительно, впечатляющие результаты продемонстрировал атлет из Поднебесной Гао Ли. Он опередил ближайших преследователей на 10-15 килограммов, что для этого вида спорта немало. Гао — спортсмен-универсал. Богатырь с увлечением занимается тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом. Через переводчика атлет из Поднебесной заявил нашему корреспонденту: «Не сомневаюсь в своём успехе. Результаты у меня в подъёме штанги лёжа на спине достойные. Я приехал на Иссык-Куль за новыми впечатлениями. Никогда раньше не бывал здесь. Какое это красивое место!»

В принципе, всё так и вышло, как предсказывал уверенный в своих силах Гао Ли. Он занял первое место, а после соревнований попросил руководителя китайской делегации организовать небольшую экскурсию по побережью. Кажется, Иссык-Куль становится для спортсменов из Китая любимым местом отдыха и соревнований. Ведь не только Гао Ли, но и его друзья по команде захотели совершить путешествие вокруг нашего озера.

Неподалёку от места ресталищ пауэрлифтеров стартовали соревнования по перетягиванию каната. Борьбу за золотые медали здесь повели три дружины: Китая, Кыргызстана и России. Жительница Санкт-Петербурга Алёна Хиценко призналась нашему корреспонденту: «В принципе, я, как и мои подруги по команде, приехала участвовать в состязаниях по бадминтону, давно им занимаемся. Но здесь, на Играх, впервые увидела соревнования по перетягиванию каната и захотела тоже принять в них участие. Подруги согласились. Так что поболейте за нас, пожалуйста.

Россиянки выступили неплохо, заняли второе место, уступив пальму первенства девчонкам из Поднебесной. Но зато они оказались сильнее хозяек состязаний. «На первый раз пойдёт, — сказала уже изрядно уставшая Алёна Хиценко, — дома обязательно купим канат и будем на тренировках заниматься с ним. Полезная вещь для спортсменов!»

Владимир Лецкий несколько лет назад взял курс на включение в программу Иссык-Кульских игр пляжных видов спорта. Вот и на этот раз он остался верен самому себе. Впервые на нашей олимпиаде прошли состязания по пляжному бадминтону. В дебютном турнире приняли участие всего три сборные: Китая, России и Кыргызстана. Золотые медали без особых проблем завоевали спортсмены из КНР. А чему здесь удивляться, если этот вид спорта — один из самых популярных в Поднебесной. Второе место заняли спортсмены из России, ну, а хозяева состязаний стали аутсайдерами. Но никто из наших спортсменов не стал посыпать себе голову пеплом. Главный судья турнира Юрий Галушкин чётко уловил настроение наших любителей бадминтона. «У ребят это первые соревнования на песке, — отметил он, — им явно не хватило опыта, но они старались и в следующим году, уверен, выступят намного успешнее.

Прошли на Играх соревнования и по пляжному регби. Эта дисциплина вообще во всём мире считается пока диковинной. Скажите, какой игрок после проведения против него силового приёма будет рад вспахать песок собственным носом? Поэтому за золотые медали Иссык-Кульских играх сражались только две российские дружины и три кыргызстанские. О результатах этого скоротечного турнира говорить не будем, но отметим гости преподнесли нашим игрокам урок профессионального мастерства. Следовательно, кыргызстанские регбисты-пляжники в следующем году выступят намного увереннее.

Но на турнире по этому игровому и одновременно силовому виду спорта нас ожидала приятная встреча. Одну из российских команд возглавляет наш соотечественник Вячеслав Кобзев. Он начинал играть в регби в нашей Физкультурной академии, но потом переехал в Калининград. Сначала Слава был обычным игроком в местной команде, а затем стал тренером. «Благодарен Кыргызстану за то, что именно у себя на родине приобщился к самому прекрасному виду спорта. Напишите, пожалуйста, мои слова благодарности преподавателям Физкультурной академии, саламчик, друзья-однокурсники. Салам, Кыргызстан».

Боже упаси думать, что на прошедших Играх кыргызстанские команды были только аутсайдерами. Отлично выступили кыргызстанские богатыри в турнире по пляжному сумо, легкой атлетике, борьбе аалыш, пляжной вольной борьбе и многих других дисциплинах. Судейский комитет Игр ещё подсчитывает количество медалей, завоёванных каждой командой, но ясно одно: в нашей стране ещё не перевелись спортивные таланты даже среди любителей. Вот только поддержать их хотя бы немного…

После финиша

Каждый раз, возвращаясь с этих уникальных соревнований, тешу себя надеждой, что через год-другой Иссык-Кульские игры станут ещё популярнее. Как бы было хорошо, если бы к нам приезжали не только спортсмены из СНГ, но и Европы, Азии, и, чем чёрт не шутит, Америки. Мало кто знает, что подобные международные соревнования спортсменов-любителей (они называются Играми трудящихся) проводятся в Чехии, Нидерландах, Испании и некоторых других европейских странах. Но разве в этих государствах есть чудодейственный Иссык-Куль, красивейшие и величавые горы?! Даже смешно сравнивать.

Масштабные Иссык-Кульские игры могли бы продлить наш донельзя короткий туристический сезон, приносить в государственный бюджет немалые доходы, а главное, приобщить к здоровому образу жизни тысячи мальчишек и девчонок. Ведь каждому юному кыргызстанцу захочется посмотреть на выдающихся в прошлом спортсменов-ветеранов, отчаянных и жадных до побед атлетов-любителей.

Увы, кыргызстанские власти почти ничего не делают для популяризации Иссык-Кульских игр. Если раньше к нам приезжали спортсмены из 10-12 государств, то сейчас только из трёх-четырёх. Значит, мы не рекламируем должным образом нашу олимпиаду, упускаем огромные прибыли — и хоть бы хны. Департамент спорта Министерства культуры только выдаёт денежные вознаграждения судьям и на этом свою миссию считает завершённой.

Грустно, но факт: основным спонсором Иссык-Кульских игр давно стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ. Наши госструктуры отлично вошли в роль почётных гостей.

Чиновники уже 30 лет обещают возвести на Иссык-Куле современный спортивный комплекс, но дальше слов дело не движется. Точно знаю: спортсмены многих стран мечтают проводить на Иссык-Куле учебно-тренировочные сборы, но из-за отсутствия условий приезжают лишь единицы, а могли бы сотни!

Да что там современные спорткомплексы! Раньше на открытие Иссык-Кульских игр приезжал, как правило, премьер-министр, а сейчас в лучшем случае — аким района и мэр Чолпон-Аты.

Удивительное равнодушие к важному, обещающему огромные прибыли проекту. Недаром гости часто говорят: «У вас золото под ногами, а вы этого не хотите замечать».

Вячеслав АНИКИН.

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