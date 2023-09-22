Совместно строим «Один пояс — один путь»

В ознаменование десятой годовщины совместного строительства инициативы «Один пояс — один путь» в Кыргызском национальном университете состоялся Центральноазиатский региональный форум по развитию экономики и торговли на тему: «Позитивная роль инициативы «Одного пояса — одного пути» в современной мировой среде».

Во встрече в режиме онлайн и офлайн приняли участие представители государственных структур, эксперты, учёные, бизнесмены из Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Форум совместно организовали научно-исследовательский центр «Один пояс — один путь» Кыргызского национального университета и газета «Новое наблюдение по Шёлковому пути». Эксперты из многих стран обсуждали тенденции развития и передовые взгляды на региональную экономику и торговлю Центральной Азии, а также новые направления регионального экономического и торгового сотрудничества в новой ситуации, поделились результатами, достигнутыми в рамках инициативы «Один пояс — один путь» за последние десять лет.

Лян Цзыцянь, первый вице-президент Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества и эксперт Центра планирования Шёлкового пути, отметил, что секрет успеха 30-летнего сотрудничества Китая с пятью странами Центральной Азии заключается во взаимном уважении, добрососедстве, объединении усилий, взаимной выгоде и взаимном выигрыше. Укрепление сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь» поможет в полной мере использовать их соответствующие преимущества, создаст благоприятную среду для сотрудничества, поспособствует стабильности и развитию в Центрально-Азиатском регионе и окажет влияние на региональную и глобальную экономическую, политическую ситуацию и безопасность. Необходимо в полной мере использовать исследования соответствующих высококлассных интеллектуальных ресурсов различных стран для ускорения развития Центрально-Азиатского региона.

Бывший заместитель министра экономического развития и торговли России Мехмет Чиканов, проанализировав Евразийский транспортный коридор, отметил, что завершено Технико-экономическое обоснование проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Сможет ли Кыргызстан стать официальным участником этих проектов, во многом зависит от бизнес-среды в стране. Он предложил правительству Кыргызстана улучшить свободу предпринимательства в стране одним из своих приоритетов, чтобы Кыргызстан мог получить соответствующее международное разделение труда и статус в этом транспортном коридоре. Сегодняшний Китай соблюдает международное право и статус субъекта торговли с точки зрения конкуренции.

Канат Садыков, бывший министр образования Кыргызстана, поделился пониманием основных концепций стратегической культуры Китая и совместного строительства инициативы «Пояс и путь». Совместное строительство инициативы «Один пояс — один путь» привлекло внимание международного сообщества. Концепция совместного строительства «Одного пояса — одного пути» вытекает из глубокого философского понимания национальных и мировых структур в конфуцианстве, то есть «мира для всех».

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов, директор Кыргызско-Узбекского совета по гуманитарному и экономическому сотрудничеству Калнур Ормушев, торговый представитель Российской Федерации в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов и другие эксперты поделились своим мнением о таких аспектах сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь», как экономические и торговые обмены, гуманитарное сотрудничество, региональная безопасность и охрана окружающей среды.

Результаты показали, что сотрудничество в различных областях в рамках инициативы «Один пояс — один путь» сплотило множество стран мира, особенно с Китаем, для продвижения доверительных взаимоотношений и создания хорошей и безопасной деловой среды.

На форуме Ли И, представитель оргкомитета международной выставки «Один пояс — один путь», презентовал проект выставки, которую планируют провести в Кыргызстане в 2024 году. Он выразил надежду на то, что проведение международной выставки «Пояс и путь» позволит Китаю и Кыргызстану поделиться возможностями развития, что, безусловно, повлияет на общее региональное развитие и поспособствует созданию «общности интересов» для взаимовыгодных и взаимовыигрышных отношений между странами.

Лю Ин.

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