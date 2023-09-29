Омбудсмену дают добро на силу и волю

В проекте конституционного закона «Об омбудсмене» исключено положение о досрочном освобождении от должности акыйкатчи в связи с неодобрением парламентом ежегодного доклада, поскольку это напрямую влияет на независимость института акыйкатчи и противоречит Трудовому кодексу.

АДСКИЕ МОТИВЫ

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева остро отреагировала на чудовищное, нечеловеческое, безумное преступление в селе Селекционном Сокулукского района. Это когда мужчина отрезал уши и нос, исполосовал лицо и шею бывшей жене. Двадцатого сентября 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. А ведь год назад этого изверга задерживали за избиение и изнасилование пострадавшей. Бывшая супруга тогда заявила, что отец её детей в пьяном виде поймал её у магазина в селе Кун-Туу, избил и изнасиловал…

Вообще после развода этот подонок многажды её избивал, насиловал, пытался убить. Её родственники обращались в милицию с заявлениями, судмедэкспертиза снимала побои. Но всё попусту. Как откровенничает в соцсетях сестра покалеченной, в милиции сказали, что, пока не убьёт (!), дело возбуждать не станут и посадить не могут. Был случай, когда бывший муж поднял руку на милиционеров, тогда вроде его собирались посадить, но родственники выкупили негодяя у судьи. «После этого он почти каждый день преследовал мою сестру. Мы её, как могли, охраняли, но он набрасывался на неё в неожиданных местах», — написала Диана. И только когда подонок, изверг, недочеловек исполосовал лицо бывшей жене, его водворили наконец в СИЗО. Факт зарегистрирован по статье УК «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Так вот, омбудсмен, не скрывая чувств негодования, это дикое преступление охарактеризовала как беспрецедентное, вопиющее нарушение прав женщин. И далее: «Женщина неоднократно обращалась в правоохранительные органы и извещала об изнасиловании бывшим мужем. Она просила помощи, защиты. Но, несмотря на это, обвиняемого по особо тяжкой статье выпустили на свободу, применив пробацию на три года. Руководители судебных, правоохранительных органов обязаны безотлагательно принять самые жёсткие меры в отношении сотрудников, допустивших чудовищное преступление, совершённое при их бездействии, равнодушии. За это они должны понести наказание». И призывает главу Кабмина, председателя Верховного суда, генпрокурора принять меры в отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение прав женщины, жестоко изувеченной бывшим мужем.

Омбудсмен Джаманбаева посетила пострадавшую в больнице, поговорила с ней и её братом. Женщина беспокоится за душевное состояние своих несовершеннолетних детей — младший сын оказался свидетелем этой чудовищной сцены. Институт омбудсмена окажет необходимую помощь пострадавшей и её детям…

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А вот вторая история, которая будто бы вне поля зрения омбудсмена, но косвенно и даже непосредственно касается отстаивания прав женщин. Дней десять назад на правой стороне фасада Национального музея ИЗО появился мурал (вид живописи на стенах), касающийся поддержки и расширения прав и возможностей женщин. Это произведение искусства создано при финансовой поддержке посольства Германии и являет собой первый случай сотрудничества музея ИЗО и граффити художников в Центрально-Азиатском регионе. Кстати, эскиз одобрен архитектором и одним из авторов проекта здания музея Шайлоо Жекшенбаевым. По представлению авторов бишкекской арт-группы: «В центре фигура девушки, олицетворяющей дух расширения прав и возможностей прекрасной половины.

Вокруг замысловатые узоры из цветов, символизирующие разнообразие и богатство женского опыта и вклада в развитие общества. Подпись Kuz Power (девичья сила) вдохновляет и напоминает о важности равенства, уважения и коллективных усилий, необходимых для достижения гендерных прав и возможностей».

И вот наша коллега Елена Баялинова воскресным утром стала свидетелем варварского уничтожения мурала на углублённой стене здания музея. «Рабочие сказали, что исполняют указание директора, и у здания как памятника архитектуры есть охранная грамота. Нужно было, оказывается, спросить разрешение у Бишкекглавархитектуры и Минкульта. Короче, нагнали страху. И первые лица музея, испугавшись гнева высоких начальников, даже не попытались договориться с ними и защитить это уличное произведение искусства», — делится Елена. На утро понедельника (25 сентября) этот мурал закрыли плотной тканью. Теперь «девичья сила» никому не видна. А неча…

Вице-мэр Орунтаев, под чьим руководством рушат лицевые стороны бишкекских улиц, будет доволен. Его инициативу подхватили и служители Мельпомены — и тоже рушат, тем самым олицетворяя дух противления женской эмансипации. А посему вымарать «девичью силу» как противоречащую облику иступлённого мужланства.

Реакции омбудсмена на сей акт вандализма ещё не последовало. Хотя уничтожение мурала совпало со страшным случаем расправы над женщиной, у которой нелюдь отрезал нос и уши. А вот девушке с уличной картины небольно. Больно, стыдно и обидно должно быть нам, живым и безучастным ко всему происходящему.

ИЗ ГРУППЫ «В» — В ГРУППУ «А»

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова положительно оценила проект конституционного закона «Об омбудсмене». На общественном обсуждении она заявила, что «этот документ резко выделяется на фоне других инициатив депутатского корпуса. Институт омбудсмена — институт парламентского контроля за соблюдением прав человека. И хорошо, что депутаты об этом вспомнили. Седьмой созыв уклоняется от этих функций, отдавая их в руки исполнительной власти. Зачем тогда вы нам нужны, спрашивается. Однако вот этот проект меня приятно удивил. Но каким бы хорошим ни получился сам закон, каким бы идеальным ни был, он не станет работать, если не будет воли и характера». Она пожелала акыйкатчи Джамиле Джаманбаевой проявить характер, чтобы этот добротный и качественный документ не остался декларацией.

Представитель Управления Верховного комиссара по правам человека Матильда Богнер отметила: «Депутаты прислушались к замечаниям и исключили положение, по которому омбудсмен может быть уволен на основании неодобрения ежегодного доклада».

По документу проводились консультации с подразделениями ООН и представителями Европейского союза, которые положительно отозвались о проекте. Принятие нового закона позволит пройти аккредитацию института омбудсмена из статуса «В» в статус «А» первым из стран Центральной Азии.

По словам Джамили Джаманбаевой: «В проект закона включены эффективные возможности по реализации норм Конституции, связанных с правами и свободами человека… Документ определяет порядок организации деятельности, сферу компетенции, порядок избрания и освобождения от должности акыйкатчи, его заместителя, полномочия и гарантии независимости, правовой статус, меры юридической защиты омбудсмена и его аппарата».

Джаманбаева подчеркнула, что институт омбудсмена и ряд депутатов взяли за основу действующую редакцию. Разработка новой возникла с имеющимися противоречиями. Повторим: «Исключено положение о досрочном освобождении от должности омбудсмена в связи с неодобрением ежегодного доклада. Поскольку это напрямую влияет на независимость института акыйкатчи и противоречит Трудовому кодексу».

Отныне омбудсмен станет отчитываться перед парламентом о деятельности соответствующих государственных органов по соблюдению прав и свобод человека. «В целях исключения политизации должности омбудсмена и влияния на него различных политических сил, — говорится в обосновании, — проектом закона предусматривается требование, согласно которому омбудсмен и его заместители не вправе состоять в политических партиях, выступать в поддержку или против какой-либо политической силы».

Проектом закона предлагается дать возможность омбудсмену участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях дисциплинарной комиссии совета судей. Мандат омбудсмена выступает с предупреждением и исправлением случаев неподобающего управления, а также в защиту прав человека и его свобод. Предусматривается, что омбудсмен обладает дискреционными полномочиями по собственной инициативе или в результате подачи жалобы.

Омбудсмен имеет право привлекать к сотрудничеству любые лица или организации при проведении расследований.

Омбудсмен имеет (по законопроекту) юридически закреплённое право на неограниченный доступ ко всем соответствующим документам, базам данных и материалам, включая те, что могли бы быть недоступными или конфиденциальными.

Омбудсмен наделяется правом на беспрепятственный доступ в любые здания, к лицам, лишённым свободы.

Омбудсмен имеет право на немедленные объяснения со стороны должностных лиц и органов власти.

Институту омбудсмена должны быть предоставлены достаточные и независимые бюджетные ресурсы.

И ещё важно: проведение органами прокуратуры проверки в отношении омбудсмена, заместителей и аппарата плановых, системных запрещается и влечёт за собой ответственность.

ГДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ, АТЫР?

Где были эти слуги народа (инициативная группа) полгода назад, когда решалась судьба предыдущего омбудсмена Атыр Абдрахматовой. Третьего мая на заседании парламента пятьюдесятью голосами против пяти её освободили от должности, дав поработать чуть больше года. Спикер Нурлан Шакиев сообщил на заседании, что Атыр Абдрахматова, несмотря на приглашение, так и не пришла. В аппарате же акыйкатчи опровергли его слова: не поступало никакого приглашения. А зачем приглашать, когда, как выразился, не лукавя, Шакиев: «Вопрос уже решён». Ну а повод всегда найдётся. Фракция «Ата-Журт» посчитала, что Атыр нарушила статью 122 регламента ЖК и своевременно не внесла кандидатуру на пост своего заместителя. Ровно так можно было указать на что угодно, вплоть на несвоевременное мытьё полов в офисе акыйкатчи.

Международная правозащитная организация «Хьюман райтч» тогда обратилась к парламенту: нельзя увольнять уполномоченного по правам человека до истечения пятилетнего срока со дня его назначения, как и нельзя вмешиваться в его работу.

Но если очень хочется, то можно. Кстати, в своём тогдашнем ежегодном докладе, который слуги народа бесцеремонно прервали, Атыр настаивала, что наличие альтернативного мнения и возможность его свободного выражения — основа права. Мол, государственные органы должны в первую очередь проявлять политическую зрелость и мудрость, отказываясь от нетерпимости к альтернативным мнениям. А ещё: государству важно создать условия для активной и свободной работы журналистов, исключить всякого рода давления на медиа.

А теперь скажите, мог такой непримиримый и принципиальный омбудсмен в лице Атыр Абдрахматовой непринуждённо исполнять свой долг защитника и утешителя присных? Вот именно! А посему с тех пор случилось столько нарушений прав и свобод без вмешательства нового омбудсмена, что и думаешь: а проявит ли Джаманбаева столько рвения, как Атыр? Пока что из резонансного — её реакция на дикий случай в Селекционном.

Будем надеяться, что принятие нового закона развяжет ей руки и придаст смелости, какая была у предшественницы.

P. S. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в соцсетях прокомментировал уничтожение мурала Kyz Power.

«Согласно режиму охраны памятников архитектуры, любые работы, связанные с реконструкцией, должны проводиться с согласия органов государственной власти. Разрешение на создание мурала дано администрацией музея без соответствующего согласования и разрешения органов по охране памятников. Это решение принято в связи с тем, что часть фасада здания была испорчена рисунками и надписями. При ограниченных финансовых возможностях нашего учреждения мы не в состоянии были привести в первоначальный вид мраморную облицовку этой стены», — отметили сотрудники КНМИИ.

В музее получили предписание из Бишкекглавархитектуры с требованием восстановить первоначальный вид стены.

В свою очередь Бишкекглавархитектура заявила: «Здание Национального музея — уникальный памятник республиканского значения. Памятники истории и культуры подлежат обязательной защите и сохранению, и обладают особым правовым режимом их использования. На территории объединенных охранных зон не допускаются какие-либо изменения или переделки на фасадах зданий, входящих в ансамблевую застройку, а также на фасадах зданий, относящихся к ценной исторической застройке. Запрещено строительство любых сооружений, изменение сложившейся планировочной структуры без согласования с госорганами охраны памятников. Закрашивание стен для удаления несанкционированных надписей и рисунков при наличии доступных технических и химических средств (пескоструйная, шлифовальная машины) не дает основания для неуважительного отношения к памятнику истории и культуры путем нанесения поверх них мурала вне зависимости от актуальности его содержания, при наличии в городе других плоскостей на фасадах зданий и сооружений» и добавили, «что авторы и соавторы проектов не имеют прав и полномочий на изменение фасадов, для этого есть уполномоченные органы в сфере охраны памятников. При обращении лиц или организаций до нанесения указанного мурала предприятие всячески оказало бы содействие в согласовании рисунка и поиске пригодных для этого фасадов, плоскостей на внешних стенах зданий и сооружений».

И получается, что одни дали разрешение, чтобы хоть таким образом, муралом, закрасить эту безобразную стенку. А другие — нашли в этом нарушение, вместо того, чтобы помочь музею материально. В итоге нас, горожан, заставили стыдиться перед немецкими спонсорами и за то, что в нашей стране никакая инициатива безнаказанно не пройдёт. Кому от этого лучше? И как поднимать имидж столицы?

Геннадий КУЗЬМИН.

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