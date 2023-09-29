Успехи спортсменов оценят по достоинству

«Мы не оставим без внимания спортсменов, высоко и гордо поднимающих флаг страны, их достижения оценим по достоинству», — сказал Президент Садыр Жапаров на торжественной церемонии чествования призёров чемпионата мира по борьбе.



Глава государства выступил с поздравительной речью, в которой от имени всех кыргызстанских болельщиков выразил им благодарность за то, что они с честью прошли через испытания, проявили лучшие волевые качества на прошедшем чемпионате мира по борьбе в Белграде. Он с большим удовлетворением констатировал, что Кыргызстан занял третье место в командном зачёте среди более чем 30 стран мира. Впервые в истории страны достигнут такой результат. Эти достижения наполнили сердца миллионов кыргызстанцев-болельщиков гордостью за свою страну, за спортсменов.

«Мы возлагаем большие надежды и уверены в тех, кто выиграл путёвку на 33-е летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Бесспорно, мы не оставим без внимания спортсменов, высоко и гордо поднимающих флаг страны, и обещаем, что их достижения оценим по достоинству», — подчеркнул Президент, отметив, как на этом чемпионате каждый внимательно наблюдал за действиями и усилиями Акжола Махмудова, Жоламана Шаршенбекова и Жумашбек уулу Тайырбека, которые безупречно справились с поставленной перед ними задачей. Сказал Садыр Жапаров и о спортсменке Айсулуу Тыныбековой, которая стала талисманом в кыргызской женской борьбе, в её победе были уверены все заранее. Никто не сомневался в том, что она принесёт в копилку Кыргызстана золотую медаль. Особо он оценил упорство и смелость Айпери Медет кызы, которая несмотря на травму, до конца боролась за честь страны и завоевала серебряную медаль.

«За вашим успехом стоят десять, а может, и двадцать лет неустанной, непрерывной работы. Как человек, занимающийся спортом, я очень хорошо это понимаю. Благодаря своему трудолюбию, упорству, железной воле, а также мастерству тренеров спортсмены одерживают победу. Как говорится в пословице: «Земля не поглотит труд молодца». Так же и ваш труд не пройдёт даром. Вы не только прославите свою Родину, но и зажжёте сердца тысячи молодых людей. Это не первый и не последний ваш успех. Вы также порадовали всех нас высокими результатами на V Исламских играх, прошедших в августе в Турции. На чемпионате в Сербии вы ещё раз подтвердили силу кыргызского спорта. Даст Бог, вас впереди ждут ещё большие достижения», — сказал Президент и поблагодарил тренерский состав национальной сборной страны за их неустанный труд, патриотизм, подготовку спортсменов международного уровня, основу, которая заложена в них, и теперь спортсмены приносят победу стране. Кроме того, Садыр Жапаров поблагодарил родителей спортсменов, отдельно отметив вклад в воспитание чемпионов.

Также он дал напутствие присутствовавшим спортсменам-борцам, участвовавшим в XIX Азиатских играх в Китае, замотивировав их на успешное выступление. Президент Садыр Жапаров, пожелав спортсменам и тренерам команды крепкого здоровья, обратился с просьбой продолжать давать положительный пример молодому поколению, воспитать ещё больше кыргызстанских спортсменов, которые станут удивлять весь мир.

На церемонии награждения глава государства вручил призёрам денежные сертификаты. Так, спортсмены Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, завоевавшие золото, получили по 1 млн сомов; Айпери Медет кызы, взявшая серебряную медаль, — 750 тысяч сомов; Тайырбек Жумашбек уулу, завоевавший бронзовую медаль, — 500 тысяч сомов.

А также денежных наград удостоены тренеры спортсменов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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