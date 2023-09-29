Укрепление интеграционных процессов

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров во время рабочей поездки в Астану с главами делегаций стран, прибывшими для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром Казахстан», встретился с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Акылбек Жапаров передал ему слова приветствия и пожелания от Президента Садыра Жапарова.

Участники подробно обсудили дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, усиление кооперации в расширении торгово-экономических отношений и сотрудничества в промышленной сфере.

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