Официально

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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

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Указом Президента Жумаев Алтынбек Мусаевич освобождён от занимаемой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Малайзии.

 

Распоряжением Президента

 

За ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей заместителю председателя Кабинета министров Эдилю Байсалову и министру культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбеку Максутову объявлены замечания.

 

Решения приняты в связи с ненадлежащей организацией встречи призёров чемпионата мира по борьбе по их возвращении в Кыргызстан из Сербии.

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Дата публикации: 14:57, 29-09-2023

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