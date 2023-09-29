Официально

Указом Президента Жумаев Алтынбек Мусаевич освобождён от занимаемой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Малайзии.

Распоряжением Президента

За ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей заместителю председателя Кабинета министров Эдилю Байсалову и министру культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбеку Максутову объявлены замечания.

Решения приняты в связи с ненадлежащей организацией встречи призёров чемпионата мира по борьбе по их возвращении в Кыргызстан из Сербии.

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