Официально

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Указом Президента Жумаев Алтынбек Мусаевич освобождён от занимаемой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Малайзии.
Распоряжением Президента
За ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей заместителю председателя Кабинета министров Эдилю Байсалову и министру культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбеку Максутову объявлены замечания.
Решения приняты в связи с ненадлежащей организацией встречи призёров чемпионата мира по борьбе по их возвращении в Кыргызстан из Сербии.
Дата публикации: 14:57, 29-09-2023
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