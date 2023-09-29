С5+1: геополитическая арифметика

На полях прошедшей в Нью-Йорке очередной сессии Генассамблеи ООН состоялся первый саммит глав государств «Центральная Азия — США». Ранее встречи многостороннего сотрудничества С5+1 проходили исключительно на министерском уровне. При всей важности саммита ему по какой-то причине мировые СМИ и масс-медиа региона уделили совсем мало внимания. Да и что такое С5+1, как оказалось, мало кто знает. Попытаемся восполнить этот пробел.

О чём говорили?

В саммите участвовали президенты стран нашего региона и лидер Соединённых Штатов. В повестку дня вошёл широкий круг вопросов, касающихся расширения экономического и энергетического сотрудничества, обеспечения продовольственной безопасности, изменения климата, а также противодействия вызовам и угрозам современности. Помимо этого, обсуждались основные международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая торговлю и инвестиции, региональную интеграцию, текущие реформы по улучшению управления и верховенства закона.

Американская сторона подчеркнула важность создания более благоприятной бизнес-среды для инвестиций американских компаний посредством создания бизнес-платформы частного сектора в довесок к дипломатической. Джо Байден призвал коллег к сотрудничеству для создания устойчивых и безопасных цепочек поставок, которые могут поддержать будущий энергетический ландшафт. В связи с этим Соединённые Штаты предложили запустить диалог по важнейшим минералам в формате С5+1 для освоения огромных запасов природных богатств Центральной Азии и повышения безопасности важнейших полезных ископаемых. Байден также предложил участникам начать работу по привлечению инвестиций для открытия Транскаспийского международного транспортного коридора: «Эти усилия являются частью продолжающейся поддержки США по привлечению инвестиций в Транскаспийский торговый маршрут и его развитие. Через партнёрство в интересах глобальной инфраструктуры, что поможет облегчить региональную экономическую интеграцию и устойчивость».

Также президент США выступил за дальнейшую поддержку гражданского общества и деятельности по расширению экономических прав и возможностей женщин и призвал к новому фокусу C5+1 на учёте прав лиц с ограниченными возможностями во всех секторах.

В целом главы государств договорились о дальнейшем углублении взаимопонимания и расширении практического партнёрства между странами региона и США. Лидеры обсудили создание более благоприятной бизнес-платформы для частного сектора. С этой целью Агентство США по международному развитию (USAID) проведёт в октябре в одном из центральноазиатских государств министерское совещание для обсуждения практических шагов по устойчивому развитию. Все участники также сошлись во мнении, что необходимо поддерживать «суверенный и самостоятельный» Афганистан.

По итогам встречи была принята Декларация глав государств.

Кыргызстан

Стоит сказать, что Кыргызстан стал одним из наиболее активных участников саммита. Президент Садыр Жапаров выдвинул немало инициатив, в частности, призвал международных инвесторов вкладываться в гидроэнергетику страны.

«Мировая экономика не успела ещё в полной мере восстановиться после негативного воздействия коронавирусной пандемии, как столкнулась с новыми потрясениями и нестабильностью. На мой взгляд, в таких кризисных условиях вопросы обеспечения прежде всего продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности в регионе требуют от государств Центральной Азии приоритетного внимания и скоординированной деятельности», — заявил наш Президент.

Он также отметил, что Центральная Азия обладает значительными природными богатствами, крупными запасами энергетических ресурсов и полезных ископаемых, а также квалифицированной рабочей силой.

«Мы выступаем за более широкое присутствие иностранных партнёров, включая американский бизнес, в нашей стране и в регионе. Мы готовы к широкому международному сотрудничеству по таким ключевым направлениям, как зелёная экономика, гидроэнергетика, IT-технологии, сфера занятости и образование. У нас успешно реализуются различные проекты, включая инфраструктурные, в сфере промышленности, сельском хозяйстве, ирригации, транспортно-логической системе. Мы продолжаем модернизацию важных транспортных артерий страны. Намечен крупный региональный проект в области железнодорожного сообщения. Все эти направления имеют приоритетное значение для нас как страны, не имеющей выхода к морю», — отметил Жапаров.

Также он подчеркнул, что Кыргызстан располагает почти половиной водных ресурсов региона. Гидроэнергетический потенциал Кыргызстана составляет около 142,5 млрд кВт-час в год, но использует лишь мизерный процент. В данном контексте Садыр Жапаров призвал инвесторов, международных партнёров и финансовые институты к инвестиционному сотрудничеству для реализации проектов по строительству ГЭС и других объектов возобновляемых источников энергии.

Он сообщил и о том, что в текущем году Кыргызстан выступил с инициативой по реструктуризации государственного внешнего долга, в том числе с использованием механизма его обмена на проекты в сфере зелёной экономики: «Надеемся, что американская сторона окажет содействие в работе с партнёрами и международными финансовыми институтами».

Казахстан

США — это крупнейший инвестор и экономический партнёр Казахстана. Их вклад в экономику республики на порядок превышает объёмы финансовых вливаний других стран. Американские инвестиции поступают в Казахстан с начала 1990-х годов, в основном в нефтегазовый сектор. За это время их общий объём достиг почти 40 млрд долларов. Касым-Жомарт Токаев рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Таджикистан

Эмомали Рахмон особое внимание уделил вопросам расширения спектра вызовов и угроз, борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконного оборота наркотиков, обеспечения региональной безопасности, политической ситуации в Афганистане и охраны государственной границы. В этом процессе Душанбе считает необходимым содействие международных партнёров. Было подчёркнуто, что Таджикистан представляет свой логистический потенциал, в том числе шесть мостов на границе с Афганистаном, для оказания гуманитарной помощи населению соседней страны, обеспечивает электроэнергией и экспортирует строительные материалы и продукты питания через приграничные рынки, деятельность которых была возобновлена.

«Стабильность в Афганистане — это важный фактор развития межрегиональных связей, поэтому мы заинтересованы в скорейшем восстановлении мира и стабильности в этой стране», — подчеркнул Рахмон.

Узбекистан

Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку укрепляющимся отношениям, взаимопониманию и партнёрству в Центральной Азии, создающим новые возможности для стран. Были обозначены такие стратегически важные для развития всего региона приоритетные направления, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение зелёной повестки…

Туркменистан

Пожалуй, самым немногословным оказался Сердар Бердымухамедов. Он ограничился лишь заявлением: «Туркменистан расширяет плодотворное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами и занимает инициативную позицию в выработке решений текущих вопросов глобальной повестки дня». Напомним, Туркменистан с первых дней независимости занял нейтральную позицию в части вступления в международные и региональные объединения.

Формула единства

Региональную дипломатическую площадку С5+1 «ЦА — США» сформировали в 2015 году в Самарканде. Однако фактически первой страной, учредившей подобный формат взаимодействия на уровне министров ещё в 2004 году, стала Япония. Вслед за ней этому примеру последовали Южная Корея (2007 г.), Европейский союз (2008 г.). Далее свои проекты на платформе С5+1 запустили Индия (2019 г.), а также Россия и Китай (2020 г.). В 2022 году учреждён Секретариат С5+1 для установления необходимых официальных процедур. Формат позволяет республикам Центральной Азии выступать единым фронтом на внешнем контуре в общих для региона вопросах.

На втором совещании на уровне министров, которое состоялось в Вашингтоне в августе 2016 года, шесть глав внешнеполитических ведомств договорились о запуске пяти согласованных проектов.

1. Региональный диалог Глобального контртеррористического форума (GCTF). Задача — противостояние вызовам иностранных террористических организаций и радикализации насилия в Центральной Азии. Диалог предполагает участие политиков и экспертов по данным вопросам республик региона и других стран.

2. Конкурентоспособность бизнеса Центральной Азии (CABC). Задача — облегчить предприятиям в Центральной Азии наращивание экспорта и выход на новые рынки. Участники проекта будут работать с компаниями для повышения их конкурентоспособности и участия в глобальных производственно-сбытовых цепочках. Предусмотрено взаимодействие с правительствами и органами. Кроме того, проект поможет предприятиям в привлечении капитала и технологий для улучшения производства, переработки и упаковки продуктов питания.

3. Разработка транспортного коридора (TCD). Цель — снизить стоимость и время перемещения товаров через границы стран Центральной Азии, а также улучшить качество транспортно-логистических услуг по всему региону. В него вовлечены предприятия, органы, осуществляющие надзор за торговлей, транспортные и логистические фирмы.

4. Энергия будущего (Power the Future). Задачи — помочь разработчикам политики в секторе энергетики и сотрудникам среднего звена расширить масштабы использования возобновляемых источников энергии в регионе. Проект предоставляет техническую помощь и содействие в планировании и обмене лучшим американским и международным опытом для ускорения развития сектора возобновляемой энергии.

5. Поддержка национального и регионального адаптационного планирования. Цель — увеличение потенциала стран Центральной Азии в адаптации к последствиям изменения климата. Участники проекта получают возможность улучшить доступность качественной информации и аналитики по климатологии.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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