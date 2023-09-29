Когда на службе у народа

Под председательством министра внутренних дел генерал-лейтенанта милиции Улана Ниязбекова состоялось онлайн-совещание. На нём подведены итоги обеспечения безопасности в период летнего туристического сезона и обсуждена работа органов внутренних дел по поддержанию общественного порядка.

При рассмотрении повестки дня Улан Ниязбеков отметил:

«В настоящее время достигнуты положительные результаты в обеспечении безопасности населения, борьбе с преступ-ностью, сервисном обслуживании граждан и в других важных направлениях. Однако впереди нас ждёт ещё много работы. Общественный порядок — это главный приоритет. Для реализации поставленных задач поручаю первым руководителям органов внутренних дел республики: организовать оперативные мероприятия и предпринять необходимые действия. Мои заместители, которые курируют ответственные службы, ведомства и регионы, лично контролируют выполнение этих поставленных задач. Так, следует: провести качественное расследование всех зарегистрированных преступлений и строго контролировать процедуру направления в суд; выявить районные, городские и областные органы внутренних дел, плохо сработавшие в области расследования, к руководителям этих подразделений принять дисциплинарные меры; утвердить внесённые изменения в соответствующие кодексы и организовать работу всех органов внутренних дел в едином направлении; в целях предотвращения различных коллизий провести инвентаризацию нормативных правовых актов и законов и привести их в соответствие с кодексами; в рамках указанных изменений в программу «Чистое расследование» надо внести дополнительные функции; соблюдать принцип справедливого разрешения обращений граждан. Провести мониторинг на республиканском уровне по тенденциям жалоб».

Глава правоохранительного ведомства поручил каждому руководителю провести углубленный анализ криминогенной обстановки в обслуживаемом регионе и качественно организовать мероприятия по борьбе со всеми видами преступлений. Усилить работу по пресечению краж скота, карманных и квартирных краж, умышленным причинениям вреда здоровью, издевательствам, преступлениям, связанным с подростками, фактам, имеющим негативные последствия для жизни людей.

«Подчеркну, что из-за отсутствия профилактических мер ранее неоднократно судимые совершают повторные преступления, а подростки участвуют в различных преступлениях. Следует уделить внимание этим вопросам и усилить работу по предупреждению и борьбе с преступностью. Не ограничивайтесь только раскрытием преступлений, но и определяйте причины их возникновения. Обратите особое внимание на такую важную работу, как сопровождение уголовного дела до суда. Усильте меры по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах, на улицах и в местах массового скопления людей. Систематически организовывайте профилактическую работу среди граждан и ведите непрерывную работу днём и ночью. Официально предупреждаю всех руководителей: укрепляйте дисциплину личного состава. Ни один руководитель не должен просто тратить время», — сказал Улан Ниязбеков, акцентировав внимание собравшихся на том, что принят новый Дисциплинарный устав.

«С этого момента вводится порядок работы в соответствии с новыми требованиями. Впредь станем принимать решения об увольнении из органов внутренних дел, лишении специального звания, не ограничиваясь критикой в отношении руководителей, не способных координировать свою деятельность. Не нужно понимать указанное требование как угрозы. Всё это будет происходить в соответствии с вашей деятельностью и в рамках закона.

Я повторяю ещё раз: нет времени ждать. Самостоятельно принимайте меры по раскрытию преступлений, формированию сервисного обслуживания населения, усилению охраны общественного порядка и по другим необходимым направлениям. Каждый руководитель обязан нормализовать свою деятельность, выявлять, где есть недостатки, какие направления надо усилить, решить проблемы и принять меры. Имейте в виду, что ответственность руководителя в семь раз больше, чем у обычного сотрудника. Продолжайте встречи с общественностью и усиливайте профилактику среди молодёжи. Будем подводить рейтинговые итоги по выполненной рабочей нагрузке каждого руководителя, их ответственных заместителей. Если кто-то не отвечает требованиям или ограничивается относительными показателями, мы применим строгие меры согласно Дисциплинарному уставу», — заявил министр внутренних дел Улан Ниязбеков, завершая первую часть онлайн-совещания.

В его работе в режиме онлайн приняли участие заместители министра, руководители соответствующих служб центрального аппарата МВД КР, главы управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской областей, Бишкека и Оша.

Вторая часть касалась обеспечения общественной безопасности и результатов работы в летний туристический сезон.

«В октябре летние программы отдыха заканчиваются и плавно стартует зимний туристический сезон. Развитие туристической отрасли — это стратегическая цель каждой страны. Можно сказать, что комфортный досуг современных горожан стал важной частью жизни. Миллионы людей путешествуют, знакомятся с природой, культурой и историей многих народов. Количество туристов, посещающих нашу страну, растёт с каждым годом. Это связано с тем, что история и культура Кыргызстана включены в список всемирного наследия. Вы хорошо знаете, что туризм не только создаёт благоприятные условия для экономического развития, но и обеспечивает граждан рабочими местами, способствуя улучшению условий жизни людей.

Согласно сведениям, в 2022 году нашу страну посетили 2 миллиона туристов, в этом году поток туристов превысил 10 миллионов. Туризм с каждым годом растёт, и мы должны принять все меры по повышению уровня безопасности отдыхающих. Однако, несмотря на принимаемые меры, мы столкнулись с некоторыми проблемами, которые необходимо решить незамедлительно. Система безопасности туризма должна стать качественной и эффективной. Прежде всего нужно принять комплексные меры по созданию условий в экономической, экологической и сервисной сферах. Это потому, что мы все обязаны активно способствовать улучшению инфраструктуры регионов, повышая туристический имидж нашей страны и развивая его динамичными темпами. Однако во время летнего туристического сезона зарегистрирован ряд преступлений, повлекших значительные последствия. При сохранении общественного порядка из-за большого количества отдыхающих местным органам внутренних дел не удалось обеспечить общественную безопасность на должном уровне. Такие недостатки возникли из-за устаревшего способа расчёта сил и средств, а также сервисное обслуживание населения оказалось недостаточно качественным.

На основании вышеизложенного поручаю службам общественной безопасности, следствию, уголовному розыску, безопасности дорожного движения, главным управлениям финансово-хозяйственного и кадрового обеспечения, городским и областным управлениям на местах: разработать комплексный план под названием «Укрепление туристической безопасности»; руководителям на местах провести глубокий анализ проблем в вопросах обеспечения безопасности граждан в летний и зимний туристические сезоны.

Подготовить предложения и реалистичные планы работы по совершенствованию деятельности и направить их в службу общественной безопасности; принять во внимание преступления, правонарушения, дорожно-транспортные происшествия и события, произошедшие в туристских зонах за последние два года, и организовать мероприятия, способные предотвратить их повторение; выделить дополнительные штатные единицы регионам с высокой рабочей нагрузкой, улучшить качество сервисного обслуживания, оказать оперативную помощь гражданам, обратившимся за помощью, создать сотрудникам комфортные условия, обеспечить материально-техническими средствами, наладить работу современными методами; рассмотреть вопросы внедрения, разработки дополнительных правовых норм с учётом лучших международных практик», — сказал глава правоохранительного ведомства.

Министр отметил, что надо обеспечить спокойствие во всех сферах жизнедеятельности граждан, не ограничиваясь физической безопасностью. Указанные меры следует полностью реализовать в начале 2024 года. Отметим, что не так давно Тонскому районному отделу внутренних дел местной администрацией предоставлены планшеты. Районные и городские отделы Иссык-Кульской области в ближайшее время полностью обеспечат подобными цифровыми средствами.

«Милицейским подразделениям надо продолжать работу, вести переговоры с местными органами власти и партнёрами для внедрения цифровой системы. У вас должны существовать чёткие данные — сколько видеокамер в каком районном отделе внутренних дел, какие цифровые технологии используются для защиты безопасности граждан. К руководителям, которые не организовывают эту работу, мы применим строгие меры. Приказываю довести указанные требования до начальников сельских отделений милиции на местах. Давайте создадим благоприятные условия во всех регионах, а не только в местах, которые считаются туристическими. Ввод в эксплуатацию современных кластеров и использование видеокамер для перехода на этапы «Безопасное село» и «Безопасная территория» — всё это высокие цели. Независимо от времени года система безопасности страны должна быть всегда в рабочем состоянии», — подчеркнул министр.

«Каждый сотрудник, находящийся на службе у народа, должен чётко выполнять возложенные на него обязанности и высоко ставить приоритеты органов внутренних дел. Ответственные специалисты органов местного самоуправления, работающие в первую очередь с населением, совместно с активными представителями народа обязуются выполнять требования Закона «Об основах профилактики правонарушений в Кыргызской Республике», стараются решить возникающие проблемы. Вам следует провести эффективную разъяснительную работу по профилактике и поддержанию общественного порядка, акцентировать внимание на результатах деятельности. А также позаботиться о продвижении проекта «Электронный паспорт административного района», направленного на сдерживание теневой экономики, урегулирование различных вопросов среди населения, установление одинаковых для всех требований законов, своевременное выявление преступлений и правонарушений. В настоящее время данный проект работает в Бишкеке и Оше. Проводятся мероприятия с местными госадминистрациями по обеспечению органов внутренних дел Нарына, Каракола, Балыкчи, Токмока, Кара-Балты, Джалал-Абада планшетами и боди-камерами. Хочу отметить, что предпринимаются усилия по оснащению аналогичными технологиями органов внутренних дел Ошской области», — подытожил Улан Ниязбеков.

«Дорожно-транспортные происшествия — проблема не только нашей страны, но и многих стран. Их рост обусловлен рядом факторов. Основные причины — увеличение количества автомобилей, некачественная подготовка водителей, дорожная инфраструктура не отвечающая требованиям. Учитывая вышеперечисленные факторы, используя современные технологии, эффективно применяя пропагандистскую деятельность, всем вам следует вести неустанную работу по снижению количества дорожно-транспортных происшествий», — обозначил другую проблему министр.

«Поручаю вести систематическую, широкомасштабную, профилактическую работу среди водителей и пешеходов. Безопасность дорожного движения занимает важное место в жизни каждого человека. Ведь будь то турист, путешествующий по миру, или местный житель, первое, на что он обращает внимание, это автомобильные маршруты. В этом году во время летнего туристического сезона в социальных сетях периодически появлялись видеоролики о дорожно-транспортных происшествиях, среди которых есть и факты гибели семей, шокировавшие общественность.

По сравнению с туристическим сезоном прошлого года, а именно с 13 мая по 31 августа, дорожно-транспортные происшествия сократились всего на 21 случай. Несмотря на это, нам надо усилить профилактическую работу в этом направлении. Мы подробно обсудим этот

вопрос на коллегии, которая состоится по итогам девяти месяцев, и примем решения. Пришло время ответить за ситуацию на дорогах и количество дорожно-транспортных происшествий, поэтому ещё раз напоминаю об усилении мер и проведении соответствующей работы», — сказал глава МВД Улан Ниязбеков.

На совещании подробно обсуждалась и деятельность подразделений и управлений МВД, руководителей милицейских подразделений городов и областей в этом направлении.

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