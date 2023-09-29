Переживите!

«Переживи всех.

Переживи вновь, словно они — снег,пляшущий снег снов.

Переживи углы.

Переживи углом.

Перевяжи узлы между добром и злом…»

Иосиф Бродский.

Где-то в укромных местечках разума и сердца прячется внутренний мир человека. У одних это скромная комнатка — многим так комфортно, да и перемены пугают неизвестностью. У иных внутреннее пространство напоминает деревеньку или ПГТ в лучшем случае, где всё давно неинтересно, но привычно, обжито. Иные же (таких меньше всего) развивают свои душевные территории до размеров персональных вселенных — уникальных, непостижимых! Такая работа ума всегда трудна, но неизменно интересна.

Мы устроены сложно, живём одновременно в обоих мирах. Если нет диссонанса и не приходится постоянно предъявлять окружающим другого человека, сильно отличающегося от вас настоящего, то сердечной гармонии и покоя достичь проще… Однако когда по неким причинам ломаете нещадно себя настоящего, противясь, постоянно угодничаете чьим-то интересам, а может, и своим, то, не рассчитав силы, доигрываете кое-как, обессиленный, свой житейский спектакль. Не опираясь на внутреннее Я — на самого себя, на того, кто знает о вас всё лучше любого, однажды можно остаться за кулисами судьбы без почестей, достижений, аплодисментов, а после исчезнуть… совсем.

Вот почему так важно учиться беречь себя, кроме вас это никому не интересно, разве только самым любящим и близким. Многих из нас направляли по-иному — в бой за успехами. И терпеть нужно до конца, пахать на износ, не быть хуже Ленки из соседнего подъезда или племянника-отличника, например. Слезами горю не поможешь, иначе клеймо неудачника на всю жизнь обеспечено.

За победой внутренней, и чаще всего именно за ней, после и в видимом мире происходят долгожданные перемены, не всегда мгновенно. Это в идеальном случае. Но если человек спалил душу дотла, доказывая что-то людям, или до мечты дотянуться стремился, не позволяя останавливаться или хоть сбросить темп, набраться сил, утвердиться в намеченном курсе, отдышаться. И вдруг недотянул, совсем чуть-чуть… А может, нужно было ПЕРЕЖИТЬ время, когда тело кричало, как загнанное парнокопытное, и дать ему отдых. Быть может, нужно было ПЕРЕЖИТЬ пору, когда казалось, что ничего не происходило, не следовать за подгоняющими голосами суетного века: беги, дерзай, богатей, не спи, не ешь, но достигай!.. Победителей ведь не судят, но и им нужно планку статусную держать постоянно, иначе забудут, найдутся другие кумиры…

Научиться бережно относиться к себе и любимым, уметь оставить непосильные ноши, ПЕРЕЖИВАТЬ бури будней, а что намного сложнее — свои внутренние, разрушая ненужные твердыни характера, — программа минимум для выживания, на мой взгляд. И мир свой сокровенный, тот, где обитает душа, желательно в чистоте содержать. Осколки мечты, боль поражения, разбитые зеркала, в которые нет сил смотреть, там копятся наши «не сбылось», усыпанные порохом пепелищ. Не сажайте это всё на божничку, не место им там! ПЕРЕЖИВИТЕ и это, каждый из нас в этом мире кому-то нужен, возможно, не все об этом знают, предпочитая депрессию надежде… Мы всегда такие, каков наш внутренний мир. Не цепляйтесь за разбитое, очистите свой внутренний дом от ранящих мыслей, для этого у каждого из нас есть дух самоконтроля. Сохраните себя для себя. Сохраните себя для дорогих людей. Отдохните. Не бойтесь! И дайте новый старт, если с поражением не смирились. ПЕРЕЖИВИТЕ!

Нина ГОРШКОВА.

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P.S. Фотографии, подобранные для этого материала, аллегоричны. Без акцентов на конкретные личности.

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