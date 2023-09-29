Сад преткновения

После распада Советского Союза многое в стране стало приходить в упадок, в том числе и ботсад, его прилегающие постройки начали постепенно обсыпаться. Всем зданиям требовались ремонт и уход, впрочем, как и ирригационной системе. Про коллекции деревьев и саженцев и говорить не приходится. Сохранились немногие, и то благодаря титаническому труду сотрудников, которые делают своё дело на голом энтузиазме. Я, возможно, сейчас всех рассмешу, но их размер зарплаты меньше среднестатистической пенсии. В августе Гулайым Донбаева — исполняющая обязанности директора Ботанического сада пять лет, за зарплату, не превышающую 20 тысяч сомов, неожиданно ушла в творческий отпуск. На её место назначили Ивана Хегая.

Редакция газеты «Слово Кыргызстана» первой побеседовала с новым директором, который поделился большими планами на возрождение ботсада.



— Иван Валерьевич, вы уже месяц возглавляете «лёгкие бишкекчан». Как вам в этой должности?

— Для меня самого новость о моём назначении стала полной неожиданностью. Необходимо решить много вопросов и задач. Конечно, ботанический сад, на мой взгляд, находится в печальном состоянии. Его необходимо реанимировать.

— Вы уже составили план действий?

— Первостепенной задача — это восстановление ирригационной сети на Ахунбаева. Министерство финансов обещало выделить средства на 2024 год для их реконструкции. Вторая задача — закончить ремонт оранжереи на улице Горького. Управление делами Президента выделило финансы на полную её реконструкцию. Помещения, где находятся пальмы и банановое дерево, увеличат по высоте на 3-5 метров. Потому как деревья достигли крыши, и стоял вопрос: убирать пальмы или увеличивать высоту. Затем решили стеклянную крышу в оранжерее заменить специальной плёнкой. Так как стекло периодически трескается и является достаточно дорогостоящим материалом.

Далее, в той же части ботсада пробили скважину для воды, установили водонапорную башню. Постепенно меняем ирригационную сеть. Старое здание лаборатории снесли и начато строительство новой. Рядом поставят магазин для цветов…

— То есть туда будут спокойно заходить люди? Но раньше ботанический сад был закрытым объектом?

— Да, была закрытая территория, скоро её откроют для посетителей. Там будет также кафе, скамейки, зона отдыха, общественный туалет, парковка на 20 машин.

— А хорошо ли это для сада?

— С моей точки зрения — хорошо. Потому что ботанический сад должен показывать населению, чем он занимается, свои достижения. Но мы оставим часть закрытой территории, где сотрудниками будут проводиться научные исследования.

— А через дорогу, напротив, что-то планируется?

— Там расположен дендрарий-заповедник с платным входом. В нём проводятся экскурсии, фотосессии. Его пока не трогаем. Сейчас чистим территорию от листвы и мусора. Мы ведём переговоры с властями, чтобы они выделили средства на частичную замену забора. Со стороны нового многоэтажного дома наше металлическое ограждение практически открыто. Туда попадает мусор.

— Перейдём к самой большой части ботанического сада по улице Ахунбаева. Какие планы у вас на счёт этой территории?

— Опять же, первым делом необходимо реконструировать ирригационную сеть, потому что без воды ничего сделать невозможно. После этого постараемся реанимировать все наши питомники. Ботанический сад на улице Ахунбаева занимает площадь 150 га. Он состоит из двух частей: где расположено здание администрации сада (40 га) и площадь за новой дорогой (110 га).

— Как обстоят дела с забором, ведь такую территорию необходимо держать закрытой?

— Мы стараемся латать отверстия в стенах. Строительный материал на это есть, пока справляемся своими силами.

Также в планах поставить освещение, скамейки и урны, так как много людей приходит сюда гулять после работы, и они жалуются, что темно. Как в фильмах ужасов — деревья, темнота и ничего не видно. Правительство обещает выделить финансирование, сейчас рассчитываем смету. А ещё необходимо поставить больше камер видеонаблюдения.

— Планирует ли правительство сохранить целостность ботанического сада? Не будет такого: кусочек приведём в порядок, а остальное застроим?

— Нет. Зампредседателя Кабинета министров Эдиль Байсалов сказал, что подобного не будет. Ботанический сад должен быть, о строительстве домов и коттеджей речь не идёт. Необходимо восстановить ботсад в таком виде, в каком он должен быть.

— Сейчас он на балансе Национальной академии наук, но были разговоры, что его планировалось передать мэрии Бишкека.

— Я разговаривал с представителями правительства, они хотели передать мэрии дорожки и ирригационную сеть сада. Потому как у неё есть финансирование и они помогут с восстановлением. О передаче участков с зелёными насаждениями разговора не было.

— А зачем мэрии лишние расходы?

— Для мэрии это тоже неплохо. У них выделяются специальные средства на подобные работы. Почему им это выгодно? На участке в районе Ахунбаева много многоэтажных жилых домов, но кроме Ботанического сада больше нет зелёных зон отдыха. Это лёгкие Бишкека, они очищают воздух.

— Вы были в ботанических садах других стран? Что можете сказать?

— К примеру, ботанический сад имени Н. Цицина в Москве. Вначале он был полностью закрытым, но в 2016 году его открыли для посетителей и перевели на баланс мэрии. Он стал парком, но только там, где не проводятся научные исследования. Ботсад в Сочи закрытый, вход платный.

— Не хотите ли вы также брать символическую оплату за вход в сад? Чтобы собранная сумма шла на его восстановление.

— Мы думаем об этом. В данный момент идёт изменение в постановлении «О порядке посещения ОПТ (особо охраняемых территорий), коим и является ботанический сад. Но официально он ещё не включён в реестр платных услуг. После одобрения мы согласуем это с антимонопольным комитетом, мэрией, и начнём разрабатывать категорию лиц, которые бесплатно смогут посещать наш сад.

— В Ташкенте есть прекрасный ботанический сад, в котором расположена территория с японским мотивом. Он имеет огромную территорию: пруд, ходят фазаны, утки, декоративные куры. Вход платный, но территория ухоженная и люди, оказавшись в нём, не жалеют о потраченных деньгах, ведь это того стоит. Возможно ли что-то подобное у нас?

— Дендрарий на улице Горького разделён на несколько секций (дальневосточная, азиатская, европейская). Ещё нам помогают Международные организации, например, Южная Корея в восстановлении дальневосточного сектора. Они предоставляют саженцы этого региона.

— Раньше был обмен саженцами между странами. Сейчас эта практика существует?

— Обмена саженцев нет, только семенами. Участвуют более 30 стран.

— Поговорим о финансовой составляющей. У сотрудников ботсада зарплаты оставляют желать лучшего. Чего им ждать?

— Нам обещают поднять заработную плату на 100%. Когда именно, пока неизвестно. Вначале говорили с октября, потом в начале нового года. Сейчас правительство ищет финансирование не на сам ботсад, а именно на сотрудников Академии наук.

— Насколько известно, ботсаду не хватает рабочих рук. Проводятся ли субботники или акции по уборке территории?

— Очень радует, что местные жители иногда сами проявляют инициативу. Помимо этого представители государственных органов проводят субботники на день чистоты, чистят дорожки, делают обрезку.

— У вас в здании проводится ремонт.

— К сожалению, ремонт должен был закончиться в августе. Но подрядчики оказались не очень добросовестными. За сумму, которую планировалось потратить на всё здание, получилось отремонтировать только второй этаж. По договору они должны были обновить всю

отопительную систему, поставить новые двери, окна, застелить линолеумом пол. На первом этаже ремонт только начинается.

— За месяц своей работы у вас появились идеи, как улучшить состояние ботсада?

— Когда я пришёл на территорию сада по улице Ахунбаева, то в глаза сразу бросились два пустыря в самом начале. Вроде ботанический сад, а перед глазами два поля. Сейчас в планах озеленить именно их. Раньше при входе росли сирень и розы. Было очень красиво, особенно весной. Восстановить всё это в наших силах. Также можно создать там территорию азиатского и японского сада. До этого, когда я работал в Министерстве природных ресурсов, у сотрудников была идея: так как Кыргызстан в этом году председательствует в СНГ, выделить в ботаническом саду участок, где бы каждая страна-участница высаживала свои саженцы и ухаживала за ними. Хотим переговорить с представителями посольств и, если они одобрят идею, претворить её в жизнь.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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