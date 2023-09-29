Умные дома, или Как достичь углеродной нейтральности

А знаете ли вы, что система умный дом — это автоматизированная система, состоящая из смарт-устройств, которыми можно управлять дистанционно. Такая технология предполагает координацию работы всего оборудования; продление срока службы бытовой техники; управление устройствами с помощью смартфона; отсутствие необходимости оплачивать абонентскую плату; повышение уровня комфорта; эффективное использование ресурсов и снижение расходов на коммунальные услуги; возможность снижения риска возгорания, затопления и кражи.

В домах, если они не утеплены, идут огромные потери тепла. Например, через стены теряется 20-35%, через пол 10-15 %, через окна 10-15%, через крышу 25-30 %, через коммуникации 10-15%, потеря через систему отопления 20-25%. Утепление зданий поможет оптимизировать температуру внутри помещений, и сократить энергопотребление на 50-75%. Следовательно, все здания необходимо утеплять.

И у нас в стране осуществляется государственная политика по энергоэффективности зданий, речь о теплоизоляции. Сегодня на рынке представлены современные утеплительные материалы в большом разнообразии: пенопласт, минеральная вата (стекловата, каменная вата, шлаковата). Все новые возводимые здания у нас в стране должны быть утеплёнными и за этим государство ведёт контроль.

Современные умные дома используют систему отопления с тепловым насосом, альтернативные источники энергии, энергоэффективные мультифункциональные окна, станции очистки сточной воды и прочие блага современной цивилизации.

По системе энергоэффективного дома был реконструирован один из социальнозначимых объектов — начальная школа в селе Сретенка, Московского района, Чуйской области. Такие проблемы, как огромные потери тепловой энергии, прохудившаяся кровля без водоотводной системы, большие потери тепла из-за некачественных окон, плохое освещение, старая электропроводка, опасные электрические котлы, плохая система отопления, недостаточное количество ГВС, отсутствие вентиляции… Всё это уже в прошлом! Здание школы преобразилось до неузнаваемости!

Ещё пример — кафе «Бублик», где были внедрены следующие энергоэффективные меры: теплоизоляция, энергоэффективные окна, светодиодное освещение, холодильное оборудование класса А, система отопления, состоящая из газового котла и теплового насоса. Комплекс реализованных мер по повышению энергоэффективности позволил ресторану экономить до 211 МВтч энергии в год (или 35% от базового значения), сокращать выбросы СО2 более чем на 36 тонн в год.

Умный дом можно построить вдали от коммуникации, электрических сетей, систем отопления, канализации и прочих благ цивилизации, поскольку такой дом самодостаточный. Он сам может собирать воду, нагревать её, очищать, направлять на полив, отапливать помещения, выключать и включать систему отопления в нужный момент. Необычные современные технологии создают комфортное для проживания людей жильё. Такой дом никогда не будет пропускать тепло и ни один тепловизор не покажет, что идут его потери. Умные дома — это не то, что наше будущее, это уже наше настоящее.

Элина СТЕЙНБЕРГ,

независимый эколог.

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