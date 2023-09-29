Вновь образ женский краски воспевают…

Выставка двух молодых художников, выпускников художественных вузов Мирлана Шайшенбая (Кыргызская академия художеств) и Марины Турманидзе (Российский художественный институт имени И. Репина), на днях открытая в столичном Доме-музее имени народного художника Кыргызстана Ольги Мануиловой, получила общее название «Обраz» .



Известно, что художнику важно найти магическую связь между кистью, рукой и головой. Если её нет, можно предпринимать что угодно, но цеплять твои работы никого не будут.

Мирлан представил в выставочной экспозиции немало композиций, воспевающих женские образы. Он работает в стилизованном жанре, близком к графике и экспрессии. В своей художественной технике художник использует канонические материалы — холст, бумагу, масло и карандаш. Во многих его работах, где изображены женские образы («Аина Сафи», «Цветная осень», «диптих «Азем ночью», «Дева с платком», «Девочка», «Продолжение», «Красная девушка», «Сестра», «Когда цветут персики», «Жёлтый кувшин»), нет чётких и внятных портретных характеристик героинь. Очевидно, автор делает это так, чтобы зрители, пришедшие увидеть выставленные композиции, смогли сами сформировать изображённый автором образ.

Работы его коллеги Марико Турманидзе (это творческий ник художницы, под которым она выставляет свои работы), выполненные в скромной красочной технике («Умиротворение», «И глубоко бессильно дышит», «Все наши сны», «Солнечный день», «Айым», а также две её инсталляции «Образы смутные…») говорят о профессиональном росте автора. В её композициях чётко заявлена ассоциативная авторская мысль, заметно и умение сохранить непосредственность чувств и представлений через избранный пластический язык. Впрочем, оба автора в своих композициях отражают наблюдательность и чувство юмора при создании выразительных типажных образов.

Наше знакомство с экспозицией позволило заметить, что выставка «Обраz» помогла каждому из авторов почувствовать новый приток творческого вдохновения, сохранить в композициях искренность и самоценность, продемонстрировать яркое художественное мышление. А также по особенному наделить воплощённые в картинах образы жизнеутверждающим началом.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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