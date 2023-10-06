Реформы и СМИ Узбекистана

За последние годы область СМИ в Узбекистане претерпела большие изменения. Особенно в вопросах общественного контроля, обеспечения прозрачности деятельности государственных органов, формирования общественного мнения и укрепления демократических ценностей.

Открытость и прозрачность государственных органов

В Узбекистане принимаются меры по совершенствованию общественного контроля. Это делается в том числе через открытость и прозрачность госорганов и организаций. Последние публикуют статистические данные о формировании и расходах бюджетных средств, золотовалютных резервах страны, объемах внешнеторгового оборота, а также импорта товаров и продукции.

6 июня 2021 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Указ «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля». В нем уделяется отдельная роль Агентству по противодействию коррупции. В частности, агентство оказывает содействие по разработке и внедрению мер по установлению через средства массовой информации эффективного общественного контроля за деятельностью государственных органов и организаций.

В 2022 установлена административная ответственность за нарушение законодательства об открытости деятельности органов государственной власти и управления. То есть, за неразглашение сведений, включенных в перечень общественно значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытой информации, несоблюдение срока и порядка публикации, либо фальсификации информации.

Необходимо также отметить обновленную Конституцию Республики Узбекистан. В статье 81 предусматриваются свобода средств массовой информации и гарантии, условия этой свободы.

Активная позиция журналистов и работа пресс-служб

Вышеуказанные изменения позволяют журналистам направлять запросы в государственные органы, проводить журналистские расследования, поднимать общественные проблемы. Благодаря активным СМИ в Узбекистане ввели мораторий на вырубку деревьев. Журналисты выявляют и раскрывают факты коррупции, нарушения закона и прав граждан. Таким образом, они играют непосредственную роль посредника между властью и населением.

Президент Узбекистана принял постановление о развитии деятельности пресс-служб государственных органов. Это сделано для обеспечения открытости перед народом, тесной работы со СМИ, журналистами и блогерами по общественным вопросам, а также повышения статуса пресс-секретарей до уровня заместителя главы ведомства. Вместе с тем, действует механизм отчетности руководителей государственных органов перед средствами массовой информации и общественностью: проводятся регулярные брифинги, пресс-конференции, разъяснения по различным вопросам, в том числе по резонансным.

Данные меры позволили расширить диапазон открытости в информационном поле. В результате более половины новостного информационного потока в сети Интернет формируется благодаря работе пресс-служб государственных органов, а также проводимых тематических пресс-туров, встреч, брифингов и пресс-конференций.

Помимо этого, Агентство информации и массовых коммуникаций совместно с пресс-секретарями государственных органов создало механизм по оперативному реагированию на обращения граждан, а также критические и широко обсуждаемые темы в медиа пространстве. В рамках данной работы в СМИ, социальных сетях и мессенджерах были опубликованы более 10 тыс. ответов и экспертных мнений по выявленным материалам.

Некоторые институциональные изменения

14 сентября 2019 при Парламенте Узбекистана образован Общественный совет по вопросам развития информационной сферы и массовых коммуникаций. Данное решение было принято для повышения значимости общественных организаций в формировании общественного мнения по актуальным вопросам. В состав совета вошли представители СМИ, общественных организаций, науки и культуры, а также депутаты, независимые эксперты и специалисты других институтов гражданского общества.

В 2021 году создан Комитет по информационной политике и обеспечению прозрачности деятельности государственных органов Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Эти меры позволили национальным СМИ активно выполнять функции общественного контроля. Они стали уделять внимание проводимым реформам, содействовать в выявление и решении волнующих население вопросов. Вкупе это оказывает благоприятное влияние на работе госорганов, органов исполнительной власти на местах и устранение существенных недостатков в своей работе.

Как неоднократно отмечал Президент Узбекистана: средства массовой информации и журналистов являются «наиболее влиятельной силой, доводящей голос и мнение народа до широкой общественности и государственных органов».

Беруний АЛИМОВ,

директор образовательного центра «Yangi media»,

доктор филологических наук

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