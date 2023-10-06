Сохранить лицо…

Нет предела человеческим страданиям — физическим и психологическим. Какие-то можно преодолеть лекарством, сменой обстоятельств, поддержкой родных и близких. А есть такие, которые останутся на всю жизнь, да что там, они будут съедать каждочасно и тело, и душу. К таким относится чудовищное преступление в селе Селекционном.

…АСЕЛЬ, ИСПОЛОСОВАННОЙ НЕЛЮДЕМ

Что ещё можно добавить к уже многажды сказанному на всех известных сайтах у нас и за рубежом? Одно популярное информагентство даже сделало хронологическую подборку. Так вот, 20 сентября 36-летняя пострадавшая в тяжёлом состоянии поступила в центр общеврачебной практики Сокулука, а затем её перевели в Национальный госпиталь на операцию, которая продолжалась 8 часов. Потом Асель Ногойбаеву направили из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии.

У женщины ампутировали ушные раковины, нос, зашили раны на руках. «Ей отрезали уши в буквальном смысле слова, — сказали врачи. — Чтобы наверняка всё прижилось, провели первый этап операции. Со временем, когда орган приживётся, будем проводить пластические трансплантационные операции».

Однако этого будет недостаточно. Сейчас нос пришит под кожей, врачи создали искусственный карман возле лба. Это необходимо, чтобы ткани органа восстановить. За ушами создано такое лоно, тоже для восстановления тканей. Вопрос в том, смогут ли местные медики из её же органов восстановить уши и нос. Частная турецкая клиника в Бишкеке готова прооперировать Асель, но ей там не восстановят нос и ушные раковины, а только порезанное лицо и шею — об этом на пресс-конференции сказала юрист Индира Саутова. Это могли бы сделать в Турции.

…МИНЗДРАВА, КУДА ОБРАТИЛИСЬ РОДСТВЕННИКИ ПОСТРАДАВШЕЙ

Чтобы отправить Асель по государственной квоте на операцию за рубежом, необходимо соглашение сторон. «Есть соглашение 2014 года, подписанное Турецкой Республикой, по которому турки могут принять пациента по квоте из КР. С надеждой, что мы попадём по этой квоте, я обратилась к министру здравоохранения. Его помощник пояснил, что договор в одностороннем порядке расторгнут, и никаких квот нет. Он посоветовал частным образом обратиться в Турцию», — пояснила юрист Саутова.

Мы не будем выяснять (не время и не место), при каком из очередных министров здравоохранения расторгнуто это соглашение односторонне

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Но не мог ли бы дважды вошедший в одну и ту же реку Бейшеналиев, нынешний глава Минздрава, принять все необходимые меры, чтобы отправить Асель в зарубежную клинику. Необязательно турецкую, на сложнейшую операцию. Слава богу, у нас не каждый день отрезают носы и уши. А уж коли такое произошло, будьте добры сделать всё возможное (и невозможное), чтобы помочь искалеченной молодой женщине. Не в Турции, так в Казахстане, не в Казахстане, так в России. В конце концов это прямая обязанность медицинского штаба — реагировать на экстремальные случаи.

…ГОСУДАРСТВА, К РУКОВОДСТВУ КОТОРОГО ВЗЫВАЕТ МАТЬ ИЗУВЕЧЕННОЙ

Тинатин Катагонова: «Асель позвонила мне по видеовызову, скорее всего, милиционер держал ей телефон. Я увидела, что у дочери нет носа и ушей. Сразу выехала из Токмока. Когда вошла в квартиру… мне кажется, Асель литра два крови потеряла. На дочь тогда не смотрела, так как боялась, что у меня остановится сердце. Если бы соседи не вызвали милицию и те не приехали своевременно, то Асель, наверное, расчленили. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос. Порезал около горла, но не задел артерию… Очень прошу Президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчибека Ташиева помочь мне. Не оставляйте меня одну в моей беде. Помогите, прошу вас.

Кыргызстанцы, бизнесмены, помогите, пожалуйста. Дочери предстоит ещё несколько операций».

Соседка пострадавшей: «Я проснулась утром из-за шума в соседней квартире и вызвала милицию. В комнатах было всё в крови, и Асель тоже. Кто знает, как долго он над ней издевался. Да, бывший муж преследовал её и угрожал. Когда его выводили милиционеры, крикнул, что зарежет бывшую супругу, если та напишет заявление».

Асель 4 года работала в Италии. Квартиру, где всё произошло, купила на заработанные за границей деньги. А теперь за ней и её детьми будет ухаживать мать, которая раньше работала швеёй, но уже вряд ли сможет.

Почему так произошло, почему так долго тянулись эти издевательства, приведшие к ужасному финалу? В августе прошлого года Асель обратилась в милицию, заявив об изнасиловании бывшим мужем. Ещё через несколько месяцев вновь заявила о попытке изнасилования и грабеже. Последний раз писала заявление 31 января этого года, после того, как вновь подверглась насилию этим подонком. Тогда его арестовали и посадили в СИЗО. Сокулукский райсуд приговорил к пяти годам лишения свободы. При этом судья Кыялбек Токтоналиев учёл, что у обвиняемого на попечении пожилая мать с инвалидностью по зрению и двое детей от совместного с потерпевшей брака. И насильник получил три года пробации. Гуляй — не хочу. Режь — не хочу. Ставь на уши всю родню Асель.

Её двоюродная сестра Диана: «Издевательства, побои были постоянными. Он выжидал Асель в совсем неожиданных местах, избивал. Мы вызывали милицию, снимали побои, его задерживали на три дня. Когда выпускали, через 15 минут был у порога дома Асель. Мы её старались оберегать, быть рядом. А потом случилось это…».

27 сентября Чуйский областной суд приговорил Азамата Эстебесова к 8 годам лишения свободы по делу об избиении и изнасиловании. Отдельное разбирательство предстоит по последнему дикому преступлению.

Ещё такая деталь. Родственники бывшего мужа давили на Асель, говорили, что не надо писать заявления на отца её детей. И первое (в октябре прошлого года) она забрала.

…И ВСЕМ НАМ

Двоюродная сестра Диана выложила в «Инстаграмме» пост: «Вчера видела её лицо без повязок. Сделала фото, но не могу разместить, так как это не для слабонервных. От носа и ушей мало что осталось. Теперь предстоит ещё несколько операций. Пластическая будет в самом конце. Часть средств берут на себя турецкие врачи. Нам нужно будет нанять сиделку со знанием турецкого языка примерно на полгода.

Понадобятся дорогостоящие медикаменты. Перелёт в обе стороны, жильё, длительная реабилитация. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Операция по восстановлению ушей и носа обойдётся примерно в 45 тысяч долларов. К сожалению, мы не собрали и половины. На нас ещё не вышел ни один бизнесмен, ни один монополист. Нам средства помогает собирать простой народ — кто по 20, кто по 30 сомов, кто по 1000. Так вот, если не сможем набрать всю сумму в течение двух недель, то опубликуем лицо сестры без повязок. Пускай весь мир видит истинное лицо беззакония, истинное лицо жертвы насилия. Пусть каждый судья, милиционер, депутат повесят на стену фотографию изуродованной Асель. И перед тем, как принимать решения, законы, посмотрят на её фото. Если бы год назад судья не дал пробацию этому изуверу, то сегодня ничего бы не было. Мы надеялись на закон, на независимых судей. Так хоть сейчас окажите нам какую-то помощь: моральную, финансовую, информационную. Нам любая форма нужна. Сейчас всем патриотам Кыргызстана, всем феминисткам, всем депутатам важно показать свою работу».

И показывают. Через несколько дней после этого поста председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков сообщил медиа: «Мы направили представление в Совет судей. Просим в кратчайшие сроки принять меры и дать оценку действиям судьи, применившего пробационный надзор обвиняемому за повторное изнасилование. Он должен уйти с должности, такие судьи непригодны для нашей судебной системы».

Депутат Гуля Кожокулова на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству: «Все мы знаем о трагедии с этой женщиной. Там такие вопиющие факты по райсуду всплывают. Дело несколько месяцев не рассматривалось. Восемь лет этому преступнику дали только после того, как произошла трагедия». Досталось и Генпрокуратуре: «Вы на коллегии хоть раз рассмотрели вопрос домашнего насилия?! По этому делу всплывает, что было пять отказных материалов. Два года женщина подвергалась насилию, чуть ли не каждый день обращалась. Прокуратура чего ждёт? Такие вопиющие факты не должны быть у нас вообще. Если бы это коснулось родственников судей или прокуроров, то сразу же правоохранительные органы заработали бы. Но не для простых граждан».

Группа депутатов разработала поправки в законодательство, которые отменяют нормы о примирении сторон, внесении залога и назначении наказания в виде пробационного надзора по делам об изнасиловании. Как считает один из инициаторов поправок депутат Эльвира Сурабалдиева: «Если бы приняли этот документ ранее, преступник-насильник уже с первого раза сел бы в тюрьму, а не ходил на свободе. Надеемся, что депутаты, Кабмин, Президент нашу инициативу поддержат. Ведь без поддержки это останется лишь законопроектом».

А вот что сообщила совсем недавно на своей странице в «Фейсбуке» руководитель общественного фонда по защите детей Назгуль Турдубекова: «Ещё одна мать погибла. Сейчас позвонили родные этой матери троих детей — суицид. Предварительное заключение: после насилия мужа. Дети остались сиротами. Эх, если бы она написала о своей боли раньше в соцсетях, успели бы помочь. Мирлан Самыйкожо, вот как ваше депутатское мнение «не писать много про насилие» помогает (в кавычках) женщинам спастись от мужей-агрессоров. Почему вы не обращаетесь к мужчинам, чтоб они не убивали жён?! А эта ваша молчаливая позиция — свой за своих — ухудшает положение всех детей и женщин».

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И самое главное. Если не хотим в глазах всего мира выглядеть нецивилизованно, буквально дикарями, у которых то невест в милиции режут, то маленьких детей забивают до смерти, то вот теперь такое… Вообще-то мы уже «прославились» благодаря таким нелюдям. Так давайте возьмём на себя ответственность и не позволим дальше править бал насильникам и мракобесам…

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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