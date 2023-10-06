В Кыргызстан приедет Путин

По приглашению Президента Садыра Жапарова 12 октября состоится официальный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в страну.

В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с Президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвящённом 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в Канте.

На следующий день под председательством Президента Садыра Жапарова в Бишкеке пройдёт заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

На предстоящем мероприятии намечено принять важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств — участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается, что в данном саммите СНГ примут участие главы государств Содружества.

Важно отметить, что в текущем году Кыргызская Республика председательствует в органах СНГ.

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