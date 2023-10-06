Встреча с новым послом

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял Посла Великобритании в Кыргызстане Николаса Боулера.

На встрече обсуждены современное состояние политико-экономических, культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, вопросы расширения межпарламентского сотрудничества.

Торага Нурланбек Шакиев поздравил Николаса Боулера с началом его дипломатической миссии в Кыргызстане.

«Получив информацию о вашей биографии, я узнал, что вы обладаете значительным опытом работы в нашем регионе в качестве посла. Поэтому у меня нет сомнений в том, что в рамках вашей дипломатической миссии в Кыргызстане вы сможете углубить сотрудничество между нашими двумя странами и значительно расширить наше взаимодействие. Я надеюсь, что вы сможете создать возможности для обучения наших студентов в университетах Великобритании», — подчеркнул торага и пожелал успехов послу, выразив заинтересованность Кыргызстана в развитии отношений с Великобританией по всем направлениям. При этом Нурланбек Шакиев подчеркнул важность укрепления межпарламентских связей и тесного сотрудничества в этой сфере и обмен опытом.

На встрече также стороны высказались за расширение сотрудничества в сферах торговли, туризма, сельского хозяйства, энергетики, трудоустройства граждан. Торага Нурланбек Шакиев добавил, что кыргызская сторона заинтересована в реализации совместных экономических и инфраструктурных проектов, направленных на устойчивое развитие.

В свою очередь Николас Боулер подчеркнул важность всех упомянутых вопросов и выразил намерение уделить особое внимание расширению межпарламентских связей в рамках деятельности посольства.

«Среди парламентов стран Центральной Азии парламент Кыргызстана выделяется своими демократическими достижениями и открытостью», — сказал посол.

В беседе затронуты вопросы свободы слова и национальной безопасности. Обе стороны подчеркнули важность учёта национальных ценностей в процессе демократического развития.

Автор: -