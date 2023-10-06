Встреча с новым послом

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял Посла Великобритании в Кыргызстане Николаса Боулера.
На встрече обсуждены современное состояние политико-экономических, культурно-гуманитарных отношений между двумя странами, вопросы расширения межпарламентского сотрудничества.
Торага Нурланбек Шакиев поздравил Николаса Боулера с началом его дипломатической миссии в Кыргызстане.
«Получив информацию о вашей биографии, я узнал, что вы обладаете значительным опытом работы в нашем регионе в качестве посла. Поэтому у меня нет сомнений в том, что в рамках вашей дипломатической миссии в Кыргызстане вы сможете углубить сотрудничество между нашими двумя странами и значительно расширить наше взаимодействие. Я надеюсь, что вы сможете создать возможности для обучения наших студентов в университетах Великобритании», — подчеркнул торага и пожелал успехов послу, выразив заинтересованность Кыргызстана в развитии отношений с Великобританией по всем направлениям. При этом Нурланбек Шакиев подчеркнул важность укрепления межпарламентских связей и тесного сотрудничества в этой сфере и обмен опытом.
На встрече также стороны высказались за расширение сотрудничества в сферах торговли, туризма, сельского хозяйства, энергетики, трудоустройства граждан. Торага Нурланбек Шакиев добавил, что кыргызская сторона заинтересована в реализации совместных экономических и инфраструктурных проектов, направленных на устойчивое развитие.
В свою очередь Николас Боулер подчеркнул важность всех упомянутых вопросов и выразил намерение уделить особое внимание расширению межпарламентских связей в рамках деятельности посольства.
«Среди парламентов стран Центральной Азии парламент Кыргызстана выделяется своими демократическими достижениями и открытостью», — сказал посол.
В беседе затронуты вопросы свободы слова и национальной безопасности. Обе стороны подчеркнули важность учёта национальных ценностей в процессе демократического развития.
Дата публикации: 15:57, 06-10-2023
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