Под крылом у государства

Состоялось заседание Координационного совета по правам человека под руководством заместителя председателя Кабинета министров Эдиля Байсалова.

Участники рассмотрели итоги защиты 5-го периодического доклада, представленного в сентябре в Женеве, связанные с исполнением Конвенции ООН о правах ребёнка. А представители Института акыйкатчы рассказали о проблемах этнических кыргызов. Члены совета также обсудили предстоящую защиту 2-го национального доклада в рамках Международной конвенции о защите прав всех трудящихся эмигрантов и членов их семей, которая пройдёт в ноябре в Женеве. Отдельным пунктом повестки стало рассмотрение резонансного случая Асель Ногойбаевой — жертвы домашнего насилия.

В завершение заседания решено активизировать действия всех государственных и муниципальных органов по защите прав женщин и детей, увеличить бюджетные ассигнования для поддержки кризисных центров и учреждений социальной помощи. А также провести специальное заседание Кабмина по вопросам обеспечения и защиты прав несовершеннолетних и представительниц слабого пола.

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