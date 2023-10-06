Ох, рано встаёт охрана

Бережёного Бог бережёт? Да. Но на Бога надейся, а сам не плошай. А ещё, знал бы, где упадёшь, соломку бы подстелил. Точно! Школу с большим количеством людей — больших и маленьких — можно и нужно воспринимать как зону повышенной опасности и ответственности взрослых. И убирать «соломку» в виде охранника, дежурящего на дверях, нецелесообразно.



Работа детей — хорошо учиться, ведь они — наше будущее. А дело взрослых (родителей, учителей, директоров, работников Министерства образования) — обеспечить подрастающему поколению не только бесплатный, но главное — безопасный доступ к получению знаний.

В нашем небогатом государстве госмужи вроде бы стараются облегчить гражданам жизнь с экономической точки зрения, но… получается не очень. Вот и очередные сомнительные «новшества»: запрет на сбор денежных средств с родителей учеников в школах. Конечно, хорошо, что отменены вступительные взносы, ведь они составляли около 10 тысяч сомов в разных школах. Затем отменили ежемесячную оплату, а это от 300 до 500 сомов. Совсем немного, особенно если сравнить с ценами на учебники, которые приходится покупать родителям из-за нехватки оных в школах. Возможно, эта проблема наиболее первостепенна, и сначала нужно решить её? В школах с русским языком обучения существует много лет острая нехватка учебной литературы (обеспеченность чуть более чем наполовину от нужного количества). В

Минобразования считают, что для покрытия её дефицита требуется не менее 600 млн сомов в год, но республиканский бюджет выделяет лишь пятую часть от этой суммы — 120 млн сомов. При этом наблюдается парадокс: чтобы не собирать с родителей деньги за аренду учебников (25 сомов за каждый), их вынуждают покупать недостающие книги по 250-400 сомов. Ежу понятно, что покупка дороже, чем аренда. Но власти смотрят с какой-то другой стороны?

СНАЧАЛА СДЕЛАЛИ

Так вот, упомянутые (законодательно отменённые) ежемесячные взносы родителей в «школьную копилку» шли как раз на латание дыр в прямом смысле, ведь большинство школ построено мно-о-о-ого лет назад. Изношенные за годы эксплуатации, они не выдерживают современной переполненности учениками. То одно сломалось, то другое перегорело, разбилось, потекло… Можно было бы из «школьной копилки» взять и отремонтировать сразу, но приходится писать заявку и ждать, когда министерство одобрит… В общем, долгая песня.

А мнения родителей в соцсетях, как всегда, кардинально разные:

«При СССР днём дежурили старшеклассники, а ночью сторожа».

«Можно попросить детвору из дома принести б/у веники и швабры, вёдра из-под краски для мытья полов, и они на следующий же день притащут, ибо полгорода живут в частном секторе. Сама же школота принесёт и мел, и прочие мелочовки, и не надо ничего собирать, всего этого хватит при разумном контроле на одну четверть!!!»

«Судя по информации, данный аспект проблемы школы ни одним из наших головотяпов правительства даже не рассматривался. Какая бы охрана до этого ни была, но, на мой взгляд, она всё же имела положительный опыт в предотвращении основной части правонарушений школьников, а в тех школах, что находятся вблизи трассы, способствовала дорожной безопасности школьников».

«В школах сейчас нет охраны — проходной двор. Учителя ведут уроки, а во внеурочное время их обязывают дежурить, охраняя школу. Маразм какой-то. Техничек в школе недостаточно, а те, что есть, убирать классы отказываются, так как это им не оплачивается. Деньги же НЕЛЬЗЯ с родителей собирать. Теперь дети вечером после уроков должны сами убирать кабинеты. А уже рано темнеет. Транспорт вечером тоже плохо ходит, страшно за ребят. И как теперь быть? Мэрия и министры об этом думали, когда взяли на себя ответственность за финансирование школ? Где деньги на всё это?»

«Запрет сбора денег на ремонт и для зарплаты охранникам, уборщицам и задерживание директоров приносят пользу (финансовую) только следователю, судье и прокурору. Все остальные пострадали. А в школах кризис. Небывалый со времён начала 90-х годов».

«Экономя на детях, теряешь будущее».

…ПОТОМ ЗАДУМАЛИСЬ

Находящаяся в центре Бишкека трёхэтажная школа половину сентября была под угрозой перехода на удалёнку. На всё учебное заведение функционировал только один мужской туалет. А детей более двух тысяч. Учителя признавались, что не ругают в этот период учеников за опоздания после перемены, потому что нужно выстоять такую очередь, а бывает, ещё необходимо сходить в столовую или, например, библиотеку, либо переодеться на физкультуру. Некоторые родители высказывались о желании скинуться на ремонт, но нельзя…

Также большинство из них готово в складчину оплачивать уборку классов и охрану учебных заведений. Весь сентябрь на входах в столичные школы сидят учителя по очереди (до или после того, как проведут свои шесть-семь уроков), несмотря на усталость, ведь они несут ответственность за школьников. А в некоторых школах учителя приняли решение скинуться, чтобы оплатить работу охранников за первый учебный месяц. Чего только ни бывало в наших школах в рамках набившего уже оскомину реформирования, а такое впервые.

Но почему-то чиновники ответственность чувствуют только за материальную часть школы, видимо, этим объясняется обещание выделять деньги из городского бюджета на охрану школ в ночное время и в выходные дни. Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачёва так и объяснила: «Бывает, директора школ и детских садов не оформляют заявку в департамент образования. Относительно охранников… Согласно постановлению правительства №336, предусматриваются охранники в ночное время и в выходные. Там чётко прописано: «За исключением учебного времени». Во всех школах есть тревожная кнопка, мы работаем с государственными организациями. Но в рамках того, что директора испытывают трудности, мы с депутатами горкенеша рассматриваем передвижку средств для организации охраны из городского бюджета. До конца учебного года на охрану нужно около 49 млн сомов. Вопрос решается. В следующем учебном году данную сумму мы будем сразу вносить в бюджет».

Спасибо за обещание, но не лучше ли было сначала посоветоваться, понаблюдать, подумать, просчитать, выделить деньги, а затем отменять родительские взносы. Ведь этот путь более логичный для ответственных госмужей и безопасный для учащихся.

А дети — это нематериальное богатство страны! И в процессе обучения их нужно беречь именно в рабочие будни, а не в выходные или ночью! Благо большинство родителей это понимают. Но есть единичные экземпляры, которые идут в ногу с управленцами, принимающими законы. Так, отец первоклассника высказался, что он юрист, знает законы и на охрану своего ребёнка не даст ни копейки, а просто засудит обидчика… Громко сказано, но на деле это просто пиар себя любимого. А если задуматься о ребёнке, то случись что, маленькому человечку может понадобиться не его юридическая помощь, а врачебная или психологическая. Ведь не написано на нём, что он сын или дочь уверенного в себе юриста. А если и написать, кем и чьи родители работают, отпугнёт ли это плохих людей, замышляющих недоброе?

Что ж, будем надеяться на государство, на здравый смысл наших чиновников. А пока они ищут финансовые возможности для охраны учебных заведений и осмысливают происходящее, учителя, которых и так не хватает в наших школах, во внеурочное время сидят на местах, оборудованных для сотрудников этой самой охраны…

Майя НАБУР.

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