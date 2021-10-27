ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЖАПАРОВУ С. Н.

Глубокоуважаемый Садыр Нургожоевич, Мы, действительные члены (академики) Национальной академии наук, вынуждены вновь обратиться к Вам в качестве гаранта Конституции и исполнения законов Кыргызской Республики об отзыве опубликованного Указа ПКР «О мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны» (УП №26 от 16.02.2023 г.), в котором допущены грубейшие нарушения Конституции Кыргызской Республики и Закона КР «О Национальной академии наук Кыргызской Республики» и нездоровой ситуации, сложившейся вокруг Национальной академии наук Кыргызской Республики в этой связи.

Как Вам хорошо известно, начиная с марта текущего года ведущими учёными страны, действительными членами НАН КР в Ваш адрес был направлен ряд обращений, включая публикации в ведущих СМИ Кыргызстана («Кыргыз Туусу», «Слово Кыргызстана»), обращения в интернет-порталах (bilim.акиpress.org, 24.kg, ФБ). Более восьмидесяти действительных членов и членов-корреспондентов НАН КР во исполнение решения высшего органа НАН КР обратились к Вам открытым письмом (исх. 01-4/180 от 13.03.2023 г.). Суть обращений в том, что несмотря на обоснованные неоднократные возражения учёных Национальной академии наук, без согласия НАН КР был подготовлен вышеотмеченный Указ, противоречащий п. 5 статьи 22 Конституции Кыргызской Республики, а также прямо нарушающий статью 18 Закона Кыргызской Республики о Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Однако, несмотря на то, что прошло уже полгода, какого-либо ответа на законные требования ведущих учёных страны от Вас или государственных структур власти так и не поступило. Вместо рассмотрения законных требований представителей науки усилиями администрации Президента Кыргызской Республики организовываются различные препоны нормальной жизнедеятельности НАН КР, приняты постановления Кабинета министров (№221 от 25.04.2023 г., №230 от 26.04.2023 г.), прямо противоречащие законодательству Кыргызстана, а именно законам Кыргызской Республики «О НАН КР», «О нормативно-правовых актах Кыргызской Республики». Несмотря на имеющие место вопиющие нарушения Министерство образования и науки КР не принимает необходимых мер, бездоказательно заявляет об отсутствии противоречий законодательству Кыргызской Республики, направляет отписки, которые не только возмутительны, но и нарушают законодательные акты Кыргызстана, регулирующие подготовку и направление ответа госслужащими, а именно Закон КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» №125 от 27.10.2021 года. И такие примеры беззакония только множатся!

В настоящее время без обсуждения с Национальной академией наук Кыргызской Республики Минобразования проталкивает свой проект закона о НАН КР, который в случае принятия ведёт к фактическому разрушению высшего государственного научного учреждения Кыргызской Республики, невозможности реализации конституционных положений координации фундаментальных и прикладных исследований, также закреплённого в недавно в подписанном Вами законе Кыргызской Республики о науке.

Принимая во внимание вышеизложенное, действительные члены Национальной академии наук, подписавшие настоящее Обращение, вновь обращаются к Вам за Вашим посильным содействием:

— в проведении объективного рассмотрения допущенных нарушений и принятии мер по устранению нарушений Конституции Кыргызской Республики и Закона КР «О Национальной академии наук Кыргызской Республики» в вышеотмеченном Указе ПКР;

— в принятии мер по прекращению и устранению незаконных действий, прекращению действия незаконных нормативно-правовых документов, принимаемых государственными чиновниками различного ранга в отношении учёных и Национальной академии наук;

— в открытом обсуждении и полноценном участии действительных членов НАН КР в обсуждении закона о НАН КР, для принятия нормативного документа, действительно отвечающего целям и задачам развития Кыргызской Республики.

Глубокоуважаемый Садыр Нургожоевич!

Просим Вас держать на Вашем личном контроле исполнение мер по устранению нарушений, изложенных в настоящем Обращении, не оставлять без внимания такое важное направление в развитии страны, как наука. Сегодня особенно важны концентрация и координация усилий для поступательного наращивания влияния фундаментальной и прикладной науки на процветании государства.

Автор: -