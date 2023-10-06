«Үмүт үйү» — «Дом надежды»

В гостях у бабушек и дедушек

На днях был праздник — День пожилого человека. Мы отправились в дом престарелых и нас любезно встретил директор учреждения Абдылдаева Эркингуль Курманалиевна — «Отличник социальной защиты КР», лучший социальный работник.

— Уважаемая Эркингуль Курманалиевна! В такой прекрасный день хотели бы поговорить о доме, в котором сейчас находимся.

— Здравствуйте, с удовольствием расскажу о нашем социальном учреждении и о его постояльцах.

— «Їмїт їйї» — «Дом надежды» — так, начиная с мая 2023 года, называется Бишкекское социальное стационарное учреждение для пожилых и ЛОВЗ (лица с ограниченными возможностями здоровья).

В нашей стране, как и во всём мире, наблюдается тенденция старения населения. В связи с этим в современных условиях особое значение приобретают различные центры социального обслуживания пожилых людей и ЛОВЗ.

Учреждение предоставляет социальные, медицинские, бытовые услуги подопечным, в нём живут пожилые и лица с ограниченными возможностями здоровья, от которых отказались близкие люди. Несмотря на нехватку любви и заботы со стороны родственников, персонал учреждения прилагает все усилия, чтобы они считали себя нужными и важными для общества. Мы помним и ценим знания, вклад и богатейший опыт старшего поколения и готовы применять их в современных условиях, так как за плечами наших постояльцев большая жизнь: они достойно трудились, были свидетелями и участниками многих исторических событий и даже в стенах нашего учреждения умеют радоваться жизни и философски относиться ко всем превратностям судьбы. Радостно видеть, как они активно принимают участие в различных мероприятиях, конкурсах, концертах, тренингах, путешествуют по стране, тем самым развиваясь духовно, физически и получая положительные эмоции.

— Расскажите об истории создания этого дома.

— История Фрунзенского дома-интерната для престарелых и инвалидов начинается с 1955 года.

Решением Фрунзенского городского совета депутатов трудящихся № 199 от 28 апреля 1955 года в соответствии с ходатайством Министерства социального обеспечения Киргизской ССР и заключения главного архитектора г. Фрунзе был выделен земельный участок под строительство дома инвалидов на 300 человек.

В 1961 году постановлением Совета министров Киргизской ССР № 99 от 15 февраля интернат введён в эксплуатацию, эта дата считается днём рождения дома.

За 62 года работы более 15 000 пожилых граждан страны провели последние годы жизни в стенах нашего интерната. Среди них немало ветеранов войны и труда, которые лучшие годы своей жизни отдали служению отечеству, но волею судьбы оказались на попечении государства.

1 февраля 1991 года Фрунзенский дом-интернат для престарелых был переименован в Бишкекский дом-интернат для престарелых и инвалидов. А с 2014 года — в Бишкекское социальное стационарное учреждение общего типа (БССУ) для пожилых и ЛОВЗ (лица с ограниченными возможностями здоровья).

Учреждение до апреля 2022 года находилось в подчинении Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики. Финансовое обеспечение осуществляется за счёт средств местного бюджета, муниципальной администрации мэрии Бишкека по Первомайскому административному району, а с мая 2021 года Бишкекское социальное стационарное учреждение полностью передано во введение столичной мэрии.

А с апреля этого года БССУ для пожилых и ЛОВЗ переименовано и перерегистрировано на БССУ для пожилых и лиц с инвалидностью «Үмүт үйү».

Основная задача ССУ (социальное стационарное учреждение) — оказание разносторонних услуг, проживающим в нём гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, социально — трудовой адаптации. В него принимаются на полное государственное обеспечение жители Бишкека (и других регионов) пенсионного возраста, нуждающиеся по материальному положению и по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи, не имеющие трудоспособных детей, обязанных по закону их содержать; а также лица, которым проживание в ССУ не противопоказано и ЛОВЗ. Им пенсии и пособия выплачиваются в соответствии с действующим законодательством.

— Какие жилищно-бытовые условия в доме?

— «Үмүт үйү»- это двухэтажное здание с полуподвальным помещением, где созданы все условия для проживания пожилых людей, нуждающихся в постоянной помощи и уходе.

В одно-, двух- и трёхместных комнатах удобные кровати, тумбочки, шифоньеры, столы, стулья. В большинстве комнат есть телевизоры. Газоны и клумбы создают атмосферу комфорта и душевного покоя. Также во дворе установлены бильярд и теннисный стол, есть магазин.

На первом этаже расположены медицинская служба, администрация, жилые комнаты подопечных, которые по состоянию здоровья плохо передвигаются и не могут себя обслуживать. За ними ухаживают нянечки и медицинские сёстры. На каждом этаже бытовые комнаты, где можно погладить бельё, сварить дополнительную еду, положить продукты в холодильник. В каждом холле установлены большие телевизоры, радиоприёмники. Оборудована отдельная комната отдыха, где можно играть в различные настольные игры, работает библиотека с читальным залом.

Кроме того, имеется актовый зал на 100 мест, в котором регулярно проводятся различные мероприятия, часто выступают известные исполнители и творческие коллективы.

Организована комната психологической разгрузки, где врачом-психотерапевтом проводятся сеансы психотерапии.

Помещения оснащены ещё и специализированным оборудованием для реабилитационных, лечебных, культурных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, обучения навыкам самообслуживания. Супругам выделяется отдельное жилое помещение.

Многие жители ССУ ищут душевный покой и умиротворение в молитвах. Для них оборудованы намазкана и молельная комната. Умерших хоронят согласно обрядам вероисповедания.

На первом этаже есть гостевая комната для проведения различных торжеств и индивидуальных мероприятий.

Конечно, следим за чистотой: ежедневная влажная уборка, смена постельного белья и полотенец.

В цокольном этаже расположены: пищеблок-кухня, столовая на 100 мест, баня, прачечная, парикмахерская, камера хранения личных вещей подопечных, столярная мастерская, комната электрика, бойлерная, швейная мастерская.

— Как организовано питание?

— Горячее питание, в том числе диетическое, отвечает требованиям сбалансированности и калорийности, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и предоставляется с учётом состояния здоровья получателей услуг. Это 4 раза в день.

— Как предоставляется медицинское обслуживание?

— У нас работают терапевт, кардиолог и невропатолог, старшая и дежурная медицинские сёстры. Регулярно проводятся консультации врачей: окулиста, ЛОРа, стоматологов и других.

Эффективно работает отделение социально-медицинской помощи «Здоровье» под руководством специалистов, оснащённое велотренажёрами, беговой дорожкой, шведской стенкой и другими средствами, где проводятся различные лечебно-профилактические и реабилитационные процедуры с учётом соматического состояния, индивидуальных потребностей и возможностей.

Но самый эффективный метод, на мой взгляд, — это регулярные прогулки на свежем воздухе. Медицинский персонал практикует с постояльцами скандинавскую ходьбу, игры с мячами, физические упражнения, ежедневно проводится лечебная физкультура. Также жители учреждения принимают активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых в городе (турниры по шахматам, кросс и другие).

Делаем по рекомендации врачей инъекции, компрессы, перевязку, обработку пролежней, клизмы и т. д.

— Расскажите про отделение «Милосердия».

— У нас созданы палаты паллиативной помощи для непрерывного наблюдения за ЛОВЗ, пожилыми, находящимися в состоянии хронических прогрессирующих заболеваний или в терминальной (конечной) стадии заболевания. Паллиативное отделение «Милосердия» организовано на базе учреждения, согласно требованиям минимальных стандартов обслуживания. До 2017 года лежачие содержались в отдельном крыле основного корпуса учреждения, называемом «женским и мужским изолятором». Уход и обслуживание (кормление, переодевание, смена белья и памперсов, купание, обработка пролежней) лежачих паллиативных получателей услуг младшим обслуживающим персоналом представляли определённые трудности. Попытки оборудовать изолятор специальными функциональными кроватями и передвижными столиками были невозможными из-за их больших габаритов, да и число таких больных с каждым годом росло. Поэтому, начиная с 2015 года, коллективом БССУ начались работы по реконструкции старых складских сооружений, нам помогли спонсоры и волонтёры.

Реконструкция и ремонт старого складского помещения площадью 144 кв. м сделано полностью за счёт средств спонсоров. Установка вентиляции и пожарной сигнализации проведена из средств местного бюджета. В апереле 2017 года состоялось открытие нового отделения и изолятор был переименован в отделение «Милосердия».

Отделение оснащено новыми функциональными кроватями, передвижными столиками и подвесными тумбами. Учитывая физическую слабость и постоянное лежачее положение, установлены натяжные потолки с изображением голубого неба в облаках, а стены отделаны фотообоями с изображением природы. Около каждой кровати установлены светильники для индивидуального пользования. Для занятия лечебной физкультурой, а также для возможности самостоятельных движений паллеативных получателей услуг к каждой кровати прикреплены мягкие лестницы. Все жители отделения «Милосердия» обеспечены индивидуальными средствами гигиены и личными поильниками.

Вновь поступающие лица, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, по показаниям врача размещаются в отделение «Милосердия». Также получатели услуг, которые ранее проживали в отделениях для ходячих, в силу возрастных изменений и по показаниям врачей переводятся в это отделение. В отделении организавано круглосуточное дежурство.

Кроме того, ходячие больные, получившие травмы после переломов, после выздоровления переводятся обратно в свои отделения. Также в это отделение принимаются граждане без определённого места жительства, госпитализированные и выписанные медицинскими учреждениями, доставленные службами «103» и «102», либо по ходатайству руководства или РСУ.

Из-за постоянного роста числа паллиативных получателей в 2021 году открыто ещё одно отделение «Милосердие-2» для которого реконструировали и отремонтировали бывший гараж при помощи Катарской Благотворительной организации.

В отделениях «Милосердие -1» и «Милосердие-2» могут получать социальные услуги до 40 человек с момента необходимости и до последнего дня жизни. Ухаживает за ними опытный персонал, который успешно выполняет не только свои функциональные обязанности, но и проявляет заботу и милосердие к жителям учреждения, которые стали для них родными и близкими.

— Как отмечается международный день инвалидов?

— Из 212 жителей у нас насчитывается 81 инвалид, поэтому этому празднику уделяется особое внимание. Они широко вовлечены в различное мероприятия с непосредственным участием ЛОВЗ. Основная цель работы коллектива — осуществление качественного и эффективного обслуживания, создание максимально комфортных условий пребывания в учреждении, приближенных к домашним, повышение интереса к жизни, поддержание ощущения нужности окружающим, физического здоровья и активного долголетия. В этом плане Бишкекское ССУ — образцовое учреждение во всех отношениях. Каждый сотрудник прошёл специальную подготовку и считается профессионалом своего дела.

Специалисты учреждения участвуют в проведении междисциплинарных семинаров, проводят практические занятия со студентами вузов и колледжей, обучающихся по специальностям «Социальная работа», «Психология».

Стало традицией проведение культурно-массовых мероприятий: мастер-классы, арт-терапии, праздники, конкурсы и концерты. Они приносят эмоциональную разрядку и повышают мотивацию к выздоровлению.

— Как организованы культурно-массовые мероприятия и досуг?

— Мы проводим праздники, юбилеи, дни рождения, экскурсии, посещаем театры, кинотеатры, выставки, концерты и другие культурные и досуговые мероприятия. Действуют различные клубы по интересам: кружок прикладного искусства «Алтын кол», музыкальная вокальная группа «Добуш», созданная из одарённых жителей и сотрудников ССУ и принимающая активное участие в культурной жизни учреждения и города.

Постоянной традицией стали отдых на Иссык Куле и поездки на природу, экскурсии по историческим местам страны. Ежегодно 9 мая жителей вывозят на мемориальный комплекс «Ата Бейит».

В нашем учреждении регулярно проходят сеансы арт-терапии, в которых пожилые люди могут выразить свои эмоции и чувства через творческую деятельность, например, через лепку из пластилина, рисование, составление коллажей, вышивание, вязание. С особым удовольствием жители дома занимаются изготовлением изделий из газетных трубочек и сосновых шишек.

Рукодельницы интерната принимают активное участие в выставках, проводимых в городе. За активное участие на выставке прикладного искусства их награждали благодарственными письмами и почетными грамотами столичной мэрии.

— Я знаю, что у вас есть традиции в проведении праздников, расскажите, как их отмечаете.

— С большим воодушевлением проводятся конкурсы , посвящённые Дню защитников Отечества под девизами: «Алга, аталар! «,

«Гардемарины, вперёд!», «Жоокерлер, алга!», «Наши воины». С удовольствием участвуют наши дедушки вместе с сотрудниками учреждения.

Отрадно видеть, как дедушки задорно состязаются в мастерстве амресстлинга, стрельбы из игрушечных пистолетов и других состязаниях.

А бабушки с нетерпением ждут празднования самого яркого и любимого 8 Марта. Этот день в учреждении празднуется с особым энтузиазмом. Мы стараемся каждый год проводить его по разным сценариям . Конкурсы под девизом «А ну-ка, бабушки!», » Кто на свете всех милее?», «Алга, апалар!», «Мисс Весна» и другие проходят весело и интересно. Все участники поощряются ценными подарками со стороны спонсоров, которые в качестве жюри участвут в конкурсах.

Ежегодно 22 марта по традиции проводится празднование Нооруза. Традиционно готовится сумолёк, национальные праздничные угощения и проводятся конкурсы. А в 2016 году празднование Нооруза совпало с проведением «Ыр Кесе» между социальными стационарными учреждениями.

«Это праздник со слезами на глазах!», «Это праздник с сединою на висках!» — под таким девизом ежегодно мы отмечаем День Победы.

Организуем поездки на мемориальный комплекс «Ата Бейит «, к памятнику воинам-героям ВОВ, посещение вечного огня. Эти маршруты стали традицией жителей и персонала.

«Взвейтесь кострами, синие ночи!» — а это уже девиз другого любимого праздника бабушек и дедушек. Все жители и многие сотрудники учреждения были пионерами, и поэтому день пионерии — 19 мая — отмечается с особым волнением. В красных пилотках и пионерских галстуках отряды выстраиваются на линейку. Под грохот барабанов командиры отрядов выходят и рапортуют: «Будь готов!», «Всегда готов!»

День государственного языка отмечается в стране ежегодно 23 сентября, и мы традиционно проводим концерт и конкурсы.

В Кыргызстане долгое время традиционно отмечали годовщину Октябрьской революции. Для наших бабушек и дедушек этот праздник особенно дорог, так как это их молодость и тёплые воспоминания. Однако уже несколько лет нами этот праздник отмечается как дни истории и памяти предков. Совместно с жителями ежегодно отмечаем этот праздник, постянно меняя тематику.

— Оказываются ли психологические услуги?

— Специалисты постоянно проводят психологические консультирования, помогают налаживать межличностные отношения для предупреждения и преодоления конфликтов и проведения психодиагностики. Это беседы, выслушивания, мотивация к активности для укрепления жизненного тонуса, психического здоровья, повышения их стрессоустойчивости и психической защищенности, психологическая коррекция.

Регулярно проходят сеансы арт-терапии, в которых пожилые люди могут выразить свои эмоции и чувства через творческую деятельность, такие занятия способствуют социальной и психологической адаптации. Действует кружок прикладного искусства «Алтын оймок», члены которого принимают активное участие на выставках и ярмарках, проводимых в городе.

— Как организованы правовые услуги?

— Проводится консультирование по вопросам, связанным с правом на социальную защиту: услуги, обеспечение, оказывается содействие в получении денежных компенсаций, пенсий, пособий и других социальных выплат. По необходимости оказывается помощь в изложении и написании текста документов или заполнении форменных бланков, написании сопроводительных писем.

Жителям БССУ оказывают содействие в получении, восстановлении документов (паспорт, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение и т.д.), консультирование по социально-правовым вопросам, которое даёт полное представление об интересующих их нормативно-правовых актах и правах в затрагиваемых вопросах, оказывает необходимую помощь в подготовке и направлении соответствующим адресатам документов.

— Расскажите про ваш коллектив.

— У нас трудятся необычайные люди. Благодаря профессионализму, доброте и отзывчивости, чуткости и терпению сотрудников учреждения пожилые люди обретают здоровье, новые силы, веру, стремятся преодолеть трудности для дальнейшей жизни. Хочу выразить своим коллегам огромную благодарность за самоотверженный труд на благо жителей нашего «Дома надежды».

Наш долг — обеспечить пожилым людям спокойную старость и гарантированную социальную защиту, чтобы не только продлить им жизнь, но и чтобы она была более качественной. Однако в нашем обществе немало одиноких и брошенных людей пожилого возраста, которые в силу разных обстоятельств оказались на попечении государства.

У нас в «Доме надежды» мы называем этот праздник пожилых людей — «День молодёжи»!

Элина СТЕЙНБЕРГ,

независимый эколог.

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