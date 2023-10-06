Первый кыргызский поэт-письменник К 200-летию поэта Молдо Нияза

В советское время многие литераторы и языковеды, а также историки ошибались, говоря о неимении у кыргызского народа своей письменности до революции. Многие века назад наш народ имел свой рунический орхон-енисейкий альфавит на Алтае. Тому доказательства — исторические памятники на нашей родине — Алтае.

Нам твердили, что кыргызская письменная литература началась со стихотворения Аалы Токомбаева, напечатанного в газете «Эркин-Тоо» в октябре 1924 года. Однако ещё до XX века многие наши поэты-акыны, просветители публиковали свои произведения на родном языке в Казани, Ташкенте, Уфе, Стамбуле и других городах мира. А устные эпосы, лирические и траурные песни исполнялись яркими талантами много веков назад. Тому яркое свидетельство — творчество большого таланта, поэта-хафиза Молдо Нияза Эрназар уулу. Он родился в 1823 году в селении Кара-Дабан на юге Кыргызстана. Теперь эта местность называется селом Кызыл-Булак Кадамжайского района Баткенской области. А совсем рядом находится анклав Шахимардан Республики Узбекстан. Раньше он был кыргызским поселением. Умер Молдо Нияз, по уточнённым архивным данным, в 1906 году. Это доказывают и многие урпаки-потомки замечательного поэта.

Чем отличается творчество Молдо Нияза Эрназар уулу? Какие заслуги его перед кыргызской литературой, в особенности поэзии? В чём состоит величество его таланта? Как узнали его произведения? Когда нашли стиховорения санаты-дигарасты хафиза? Замечательный кыргызский литератор, профессор Болот Юнусалиев в 1950-е годы ездил на юго-запад республики, чтобы найти устные и письменные народные произведения кыргызских поэтов-акынов. И, к счастью, узнал о санатах Молдо Нияза. Ознакомившись с ними, он узнал, что многие санаты поэта давно с почтением читаются народом. Затем в 1957 году партийный и хозяйственный руководитель кызыл-кийских угольщиков, бывший секретарь-помощник первого руководителя Киргизской АССР Абдыкадыра Орозбекова Азиз Токтобаев нашёл рукописи санатов Молдо Нияза во Фрунзенском районе и по почте отправил их академику Болоту Юнусалиеву. Он указал, что стихотворения написаны на кыргызском языке, и просил найти остальные санаты, чтобы тщательно изучить их. Затем видный общественный деятель и литератор Абдыганы Эркебаев нашёл следующую книгу Молдо Нияза в Чон-Алайском районе Ошской области у Аманиллы Азимова и передал Институту языка и литературы Академии наук Киргизской ССР. А замечательный учёный-патриот, литератор Омор Сооронов с помощью знатока арабского языка Равшанбека Зулпукарова в 1992 году получил произведения Молдо Нияза Эрназар уулу из фонда рукописей, перевёл их на русский язык и отредактировал. В 1993 году впервые издали книгу санат-дигарастов тиражом 30 000 экземпляров. Очень упорно трудился Омор Сооронов. Некоторые его поддержали. А многие хотели воспрепятствовать. Он выпустил замечательную книгу, доказавшую, что письменная поэзия кыргызского народа началась ещё в начале XIX века. Тем самым патриот-литератор выполнил заветы своего руководителя, устата-учёного Б. Юнусалиева. Осенью того года на малой родине поэта торжественно отметили 170-летие поэта. После этого народ Кыргызстана, писатели, поэты, литераторы узнали о творчестве Молдо Нияза.

Поэтические строки хафиза написаны арабскими буквами на ичкиликском говоре кыргызского языка. Автор был глубоко мыслящим, ясновидящим человеком. Он много путешествовал, начиная от современного Узбекстана и Кыргызстана по Таджикистану, югу Казахстана и западу Китая. Очень много учился в медресе Маргилана и Коканда, Кара-Тегина и Кашгара. Сам обучал детей своего и соседних аилов в местности Ак-Кыя родного села. Его родители, прадеды были очень богатыми и влиятельными людьми в Кокандском ханстве. Молдо Нияза постоянно поддерживали брат Жусубали и друзья из Чон-Алая, Алымкул аталык, другие влиятельные люди Кокандского ханства. Он смотрел на исторические события глазами кыргыза, а не британского, китайского и русского колонизатора. Много путешетсвовав, очень близко познакомился с замечательными людьми севера и юга теперешного Кыргызстана. Его оценки исторических событий XIX века очень справедливы. Он характеризует более ста видных деятелей Кыргызстана. Ислам сильно повлиял на взгляды Молдо Нияза Эрназар уулу. Он трижды ездил в Кашгарию и пропагандировал свои книги, произведения. Многие книги раздавал друзьям и знакомым. Эти книги он сам издавал и тщательно редактировал.

За 30 лет творчество поэта заинтересовало многих молодых учёных и литераторов. Уже защищены шесть кандидатских и докторских диссертаций по товорчетству Молдо Нияза. О нём написано множество статей и публикаций в разных газетах и журналах Кыргызстана. Его санаты изучают в вузах и школах нашего независимого государства. Народная артистка Саламат Садыкова, узгенский комузист Жолболду Алыбаева исполняют его произведения. Улицы Бишкека, Оша, Баткена и Кадамжая названы в честь замечательного поэта. Учреждена литературная премия Молдо Нияза.

Но некоторые литераторы допускают неточности. Например, его путают с акыном Ниязалы, который жил в Чуйской долине, с секретарём Кокандского ханства Мулло Ниезом Хукандий. Неточно указан и год смерти поэта.

В начале этого года молодые учёные, литераторы, историки и писатели, журналисты активно готовились к 200-летию Молдо Нияза Эрназар уулу. По инициативе общественного фонда «Молдо Нияздын мурастары», которым руководит Айтмат Исраилов, ведётся пропаганда произведений поэта по всему тюркскому миру. Например, в Анкаре напечатана книга произведений хафиза на тюркском языке.

Во многих вузах Кыргызстана, Казахстана и Узбекстана проведены научно-практические конференции. Изданы замечательные книги Омора Сооронова, Абдыкерима Муратова, Муссы Сапаева, Адылжана Жажанова, Гулзады Нармаматовой. На многих языках напечатаны интересные статьи про товорчество поэта. Проведены презентации этих книг на малой родине, в городе Кадамжае Баткенской области. По инициативе международной организации ТЮРКСОЙ юбилей Молдо Нияза проводят все тюркские государства. Мавзолей и памятник в честь поэта построят в Шахимардане и Маргилане (Узбекистан). Руководитель культурного фонда «Мурас» при Президенте Кыргызской Республики Кыяс Молдокасымов уточнил некоторые данные о жизни и творчестве поэта в госархиве Узбекистана. По его инициативе проведён айтыш комузистов в Оше, где участвовали представители четырёх дружественных государств.

Недавно айылный аймак Котормо в Баткенской области, где родился Молдо Нияз, переименован в честь поэта. Баткенский государственный университет теперь носит имя Молдо Нияза. Реконструируется пещера-медресе, где он обучал детей многим наукам. Возводится много других культурных обьектов в районе. Инициаторы решили отметить юбилей поэта не большим праздником, где ставят юрты и режут лощадей и овец, а научными исследованиями, выпуском книг и статей, созданием интересных фильмов, теле- и радиопередач на разных языках мира. Давайте пожелаем им успехов.

Адылжан ЖАЖАНОВ, член Союза писателей

и журналистов Кыргызстана, искатель творчества Молдо Нияза.

Автор: -