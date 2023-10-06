Лейся, песня!

Ласкающие слух, чарующие звуки русского романса. Красивые и плавные мелодии, проникновенные слова, от которых тепло на сердце. Всё это «Среднеазиатская Романсиада», прошедшая в Бишкеке.



Ежегодно конкурс собирает несколько десятков молодых исполнителей из разных уголков нашей страны, а также соседних стран. География участников растёт. Показать своё мастерство приехали таланты из Оша, Каракола, Нукуса, Андижана, Чирчика.

Конкурс проводится ежегодно с 1997 года, организатор и бессменный член жюри — заслуженная артистка России Галина Преображенская. Помимо неё оценивают таланты конкурсантов профессионалы международного уровня, не понаслышке знающие, что такое романс. Народный артист Узбекистана Аваз Раджабов уже не первый год в роли члена жюри «Романсиады» и считает самым сложным решением — выбрать лучшего. Также в костяке судей произошли изменения. В этом году отбирали победителей новые

участники: заслуженная артистка Кыргызстана Элнура Муктарбек, известный московский стилист Максим Эдильсултанов.

Не обошлось без приятных сюрпризов и открытий. В этом году конкурс «помолодел»: самому юному участнику Арсену Муктарбекову из села Беловодского всего 9 лет, но это не помешало ему войти в десятку лучших. Его звонкое исполнение романса «Колокольчик» очаровало строгое жюри. На гала-концерте он получил приз зрительских симпатий. Самые юные таланты участвуют в конкурсе «Надежда Романсиады», среди них талантливая Валерия Глозл из Бишкека, исполнившая романс «Я вас любил» под собственный аккомпанемент на фортепиано.

Умотбек улуу Субан удивил не только членов жюри, но и всех любителей русского романса своим исполнением песни «Вдоль по улице метелица метёт» под собственный аккомпанемент на комузе. А в конкурсе «Романс без границ», где важным требованием считается отсутствие музыкального образования, участвуют простые люди — любители романсов разных профессий, среди которых, как отметил организатор конкурса Игорь Воронцов, есть даже владелица салона красоты.

Конкурс традиционно состоял из трёх туров. В первом конкурсанты продемонстрировали членам жюри исполнение романсов под музыку композиторов XIX-XX века: Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Александра Гурилёва и других. Второй тур подразумевал городские, современные романсы, написанные после XX века. Особый интерес вызвал третий тур, где вокалисты исполняли классические произведения кыргызских авторов.

Даниел Касымов — ученик 9 класса общеобразовательной школы № 62, участвует в конкурсе уже третий год. Это доставляет ему огромное удовольствие, он считает, что главное не победа, а участие. Он любит романс «Очи чёрные», но в этот раз исполнил «Бубенцы». По его словам, именно она задела его сердце своей теплотой.

— Это праздник ярких голосов и талантов. Уже седьмой год в Бишкеке собираются исполнители с невероятно чистыми голосами из стран Центральной Азии, которые неизменно занимают призовые места на «Московской Романсиаде», — отметила Галина Преображенская. — На этом празднике мы в очередной раз открыли много новых талантов.

Гран-при досталось солисту Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева Элгизу Бейшенбаеву. Именно он представит страну на XXVII «Московской Романсиаде».

Дарья НЕСТЕРОВА.

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