30 километров до блаженства…

Немало бишкекчан по сложившейся годами традиции в выходные ездят в Аламудунское ущелье. Набрать родниковой воды из источников, красотами полюбоваться да воздухом кристальным подышать. Впрочем, кажется, что не дышишь тамошним воздухом, а пьёшь его, словно берёзовый сок, или нежнейшее вино молодое. Прибыли мы на место поздновато в этот раз. Образовалась длинная очередь из машин и жаждущих прильнуть к источнику, поэтому решили с семейством не растрачивать на ожидание подаренную октябрём теплынь, выбрали прогулку.

Я давно не была в тех местах, кое-что изменилось. Рядом с одним из популярных центров отдыха увидели несколько юрт, красный витиеватый мост, по которому можно добраться до занятного пространства с вышеупомянутыми юртами, какими-то домиками с навесами, фотогенично потрёпанными ветром, топчанами, качелями, скреплёнными цепями — не сезон. Что это и чьё, непонятно. Войлочные красавицы заперты, кое-где заметны места, где стояли другие, а также есть много камней — остатки от кострищ, наверное. Если пройти дальше, видны узенькие тропки, они ведут в горный лес. Забравшись повыше, можно наблюдать царственное великолепие природных картин. Там, затаив дыхание, чувствуешь, как солнце просвечивает тебя насквозь своим гигантским рентгеном, печаль бежит от его сильных лучей!

Я влюбилась в красный мост! Нет не потому, что его архитектурное решение безупречно. Он дарит радость всем от мала до велика! Детвора носится по нему туда-сюда с восторженными криками, ребята постарше, налопавшись арбуза, разложили тёплое одеяло прямо у речки и разлеглись там довольные — воды баюкают! Малышня играла в мяч. Взрослые предпочитали находить для привала места тенистые, поближе к воде. Даже почтенных лет чон апа отважилась на небольшую прогулку по мосту и дальше.

Не сговариваясь, незнакомые люди устроили совместный увлекательный природный праздник. Попадая в такие места, уходя подальше, рассматривая древние камни с письменами из мха, я чувствую себя каким-то сказочным пилигримом, а сердце успокаивается, разум освобождается от тревожных дум. Родина, нет тебя краше — ты и услада для глаз, и лучшее лекарство…

Современный ритм жизни может свести с ума. Пощадите себя и близких — постарайтесь выбираться подальше от шума и гари города как можно чаще. От блаженства — праздника души, бишкекчане, нас отделяет километров 30…

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.

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