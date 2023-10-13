«Пояс и путь» приносит пользу всему миру

В октябре этого года в Пекине пройдёт третий Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь». Это событие не только является самым торжественным из всех приуроченных к десятилетию инициативы «Пояс и путь» мероприятий, но и служит важной платформой для всех сторон, позволяющей обсуждать сотрудничество в области высококачественного совместного строительства «Пояса и пути».



По случаю проведения третьего Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» Китай совместно с международным сообществом подведёт итоги достигнутого, укрепит обмены и взаимодействие, определит дальнейшее развитие высококачественного совместного строительства «Пояса и пути», а также откроет новую главу в эпоху «Шёлкового пути», которая будет основана на взаимной выгоде и общем выигрыше между странами, дружбе и культурной близости между народами и взаимном обучении цивилизаций.

В сентябре и октябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин нанёс государственные визиты в Казахстан и Индонезию. В ходе встреч лидер Китая предложил совместно строить «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века», тем самым открыв новую главу международного сотрудничества в строительстве «Пояса и пути». За 10 лет, прошедших с момента выдвижения инициативы, она превратилась из общей идеи в детальный план и стала самым популярным международным общественным благом и крупнейшей платформой международного сотрудничества.

За 10 лет в ходе сотрудничества в рамках «Пояса и пути», характеризующегося принципами совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, были достигнуты большие результаты. В осуществлении инициативы приняли участие 3/4 стран в мире, было реализовано более трёх тысяч совместных проектов и привлечены инвестиции на общую сумму почти 1 трлн долларов США, что позволило создать 420 тыс. новых рабочих мест в странах вдоль маршрутов. Это в полной мере показывает, что «Пояс и путь» повышает народное благосостояние разных стран и приносит пользу всему миру.

Основанный на принципах сотрудничества и взаимной выгоды «Пояс и путь» становится всё шире. За 10 лет в рамках совместного строительства «Пояса и пути» успешно реализованы такие знаковые проекты, как международные грузовые железнодорожные маршруты Китай — Европа, Новый международный сухопутно-морской торговый коридор, железная дорога Китай — Лаос и греческий порт Пирей. Эти проекты заложили прочную основу для развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере производственных мощностей, а также сотрудничества в области энергетики и ресурсов.

Направленные на улучшение благосостояния народов проекты и образцовые примеры сотрудничества между странами, в том числе электростанция Путталам в Шри-Ланке, осветившая многотысячные дома, железная дорога Момбаса — Найроби, внёсшая более 2% в ВВП Кении, и мастерские Лу Баня, которые помогли десяткам тысяч молодых людей в 20 странах освоить профессиональные навыки, придают странам-участницам инициативы «Пояс и путь» новый импульс развития.

В докладе, опубликованном европейским аналитическим центром Bruegel на основе репортажей ведущих СМИ из почти 150 стран, отмечается, что большинство регионов мира весьма позитивно относятся к китайской инициативе «Пояс и путь».

Следуя принципам зелёного и инновационного развития, «Пояс и путь» делает мир красивее. Создание Международной коалиции «Зелёный Шёлковый путь», осуществление «Программы посланников Зелёного Шёлкового пути» и выдвижение инициативы партнёрства ради зелёного развития «Пояса и пути» свидетельствуют о том, что экологичность стала определяющей чертой высококачественного сотрудничества в рамках «Пояса и пути». Бывший заместитель генерального секретаря ООН Эрик Солхейм заявил, что инициатива «Пояс и путь» выступает крупнейшим импульсом глобального зелёного развития.

По мере того как новый виток технологических и промышленных преобразований непрерывно высвобождает энергию, партнёры по совместному строительству «Пояса и пути» активно налаживают международное сотрудничество в нарождающихся областях, таких как цифровая экономика. «Цифровой Шёлковый путь» становится цифровым мостом, способствующим глобализации нового типа, в то же время постоянно обогащается содержание инициативы.

Бывший заместитель премьер-министра Таиланда Суракиарт Сатиратай отметил, что совместное строительство «Пояса и пути» способствовало не только созданию инфраструктурной связанности, но и сближению народов, налаживанию межкультурной коммуникации и укреплению сотрудничества в сфере цифровой экономики. По его словам, это идёт на пользу формированию открытой мировой экономики и содействует глобальному процветанию.

Ожидается, что третий Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс — один путь» даст ответы на такие вопросы, как будет продвигаться высококачественное сотрудничество по реализации инициативы и как «Пояс и путь» придаст импульс формированию партнёрства в интересах глобального развития.

Форум международного сотрудничества «Пояс и путь» — международное мероприятие высокого уровня в рамках инициативы и важная платформа, позволяющая разным сторонам совместно обсуждать и строить «Пояс и путь», а также использовать результаты взаимовыгодного сотрудничества.

После двух предыдущих форумов заинтересованные стороны создали ряд многосторонних диалоговых платформ на базе «Пояса и пути», что в полной мере продемонстрировало концепции, механизмы и подходы сотрудничества на полях инициативы. Форум откроет ещё больше возможностей для взаимодействия между странами.

С началом нового десятилетия инициативы «Пояс и путь» третий форум ещё больше укрепит международный консенсус, составит дорожную карту по сотрудничеству, проложит широкий путь к общему развитию и обозначит светлые перспективы зелёного развития, обеспечив поступательное долгосрочное продвижение инициативы.

На сделанной 6 августа 2023 года фотографии запечатлён оживлённый контейнерный терминал порта Чжоушань в городе Нинбо (провинция Чжэцзян, Юго-Восточный Китай). Порт Чжоушань связан 301 маршрутом со свыше 600 портами в более чем ста странах и регионах мира. В частности, 125 маршрутов ведут к странам и регионам вдоль «Пояса и пути», что на 71,2% больше, чем в 2013 году. Фотоматериал газеты «Жэньминь жибао» онлайн/Чжан Юнтао.

30 августа 2023 года в порту Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) состоялась церемония открытия морского маршрута в восточную Индию компании Sinotrans Container Lines Co., Ltd. На фотографии видно, как первое судно отправляется из Циндао в индийский порт Ченнаи по новому маршруту. В этом году порт Циндао открыл 10 морских маршрутов в страны и регионы вдоль «Пояса и пути», а количество контейнеров, которые отсюда отправляются на Ближний Восток, в Африку, Индию, Пакистан и другие страны и регионы вдоль «Пояса и пути», выросло двузначными темпами.

Чжан Цзиньган.

Фотоматериал газеты «Жэньминь жибао».

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