Кыргызстан — Россия: у партнёрства крепкая основа и широкие перспективы

Вчера состоялся официальный визит Президента России Владимира Путина в Кыргызстан.



В госрезиденции Ала-Арча он начался с церемонии официальной встречи Президента Садыра Жапарова и Президента Владимира Путина.

Под мраморным шатром госрезиденции вывесили государственные флаги Кыргызской Республики и Российской Федерации, выстроили Почётный караул, расстелили ковровые дорожки. Лидеры стран поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и России. После рапорта командира роты Почётного караула главы государств совершили обход строя. Далее Садыр Жапаров и Владимир Путин представили членов своих официальных делегаций, после чего военнослужащие Почётного караула прошли торжественным маршем перед главами государств.

По завершении церемонии приветствия состоялось совместное фотографирование лидеров двух стран.

Далее состоялись двусторонние переговоры Садыра Жапарова и Владимира Путина.

Приветствуя в Бишкеке российскую делегацию во главе с Владимиром Путиным, Садыр Жапаров отметил, что данный визит имеет большой символический смысл, так как он совпал с 20-летием авиабазы «Кант» и 30-летием Кыргызско-Российского Славянского университета. Президент Садыр Жапаров, обозначив эти знаменательные события в двусторонних отношениях, подчеркнул, что они — это символ дружбы двух государств. Кыргызская сторона высоко ценит кыргызско-российское стратегическое партнёрство и союзнические отношения. Он напомнил о недавней торжественной церемонии, когда в День знаний — 1 сентября они совместно с Президентом России дали старт началу строительства в Кыргызстане первых трёх школ с русским языком обучения.

«Уверен, что в будущем выпускники этих школ внесут большой вклад в углубление кыргызско-российских отношений. В этом плане заслуживает внимания активная динамика контактов и обменов между ведомствами и регионами наших стран, а также по линии «народной дипломатии», — отметил Садыр Жапаров, заявив, что кыргызская сторона высоко ценит состоявшиеся визиты в Бишкек руководства правительства России, МИД, МЧС, Росгвардии и других делегаций. Президент с удовлетворением отметил, что для укрепления отношений союзничества и стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Россией есть крепкая основа и широкие перспективы. Высказался за важность дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области энергетики, сельского хозяйства, межрегионального сотрудничества, развитии проектов зелёной экономики.

В свою очередь Президент России Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за тёплый приём и гостеприимство.

Владимир Путин высоко оценил проделанную Кыргызской Республикой работу в рамках председательства в СНГ и сообщил о том, что Россия принимает эстафету у Кыргызстана и в 2024 году станет председательствовать в Организации.

В своей приветственной речи Президент России также с удовлетворением констатировал насыщенную двустороннюю повестку между странами и успешное развитие двусторонних отношений. Говоря об экономическом взаимодействии, Президент России подчеркнул, что Россия — один из ведущих торгово-экономических партнёров страны. Так, в прошлом году товарооборот между Россией и Кыргызстаном увеличился на 37 процентов и достиг $3,5 млрд. А в первом полугодии текущего года вырос ещё на 17,9 процента. Россия — крупнейший инвестор в экономику Кыргызстана. На сегодня в стране функционирует более 800 предприятий с российским участием.

Говоря об успешно прошедшем накануне в Кыргызстане заседании Делового совета, Владимир Путин сказал о заинтересованности бизнеса в совместной работе в таких сферах, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, и других сферах. Кроме того, Президент России отметил динамично развивающиеся и межрегиональные связи между двумя странами.

На переговорах лидеры Кыргызстана и России большое внимание уделили вопросам торгово-экономического, культурно-гуманитарного,

межрегионального сотрудничества, а также обсудили кыргызско-российское взаимодействие в рамках международных региональных организаций и интеграционных объединений.

В рамках официального визита Президента Владимира Путина также состоялась церемония награждения Президента Садыра Жапарова орденом Почёта. Высокой награды Президент Садыр Жапаров удостоен за «значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой и в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве».

Президент России Владимир Путин, высоко оценив усилия Президента Кыргызстана в активизации отношений между двумя странами, выразил уверенность в том, что Садыр Жапаров и дальше станет уделять столько же внимания углублению двустороннего взаимодействия между Кыргызстаном и Россией.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за оказанную честь и вручение высокой награды. Глава государства отметил, что это подтверждает высокий уровень взаимоотношений между двумя странами.

Президент Садыр Жапаров выразил намерение и далее прилагать все усилия для развития и укрепления потенциала двустороннего сотрудничества.

После переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-российского совместного взаимодействия. Это: Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета им. первого Президента РФ Б. Ельцина; Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Кыргызской Республики и Министерством юстиции Российской Федерации; Программа сотрудничества между Министерством юстиции Кыргызской Республики и Министерством юстиции Российской Федерации на 2023-2024 годы; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в области развития лесного хозяйства; Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов; Протокол о намерениях между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Московским государственным университетом имени Ломоносова; Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Об остальных мероприятиях визита читайте в следующем номере.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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