Проект дружбы двух стран

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком.



Они с удовлетворением отметили успешное проведение межрегиональной конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана». Также обсудили двустороннее сотрудничество в энергетике, транспорте, образовании и науке.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что рад возможности обсудить в преддверии официального визита Президента России ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Он добавил, что строительство девяти совместных кыргызско-российских общеобразовательных организаций — перспективный проект дружбы двух стран. Это непосредственно внесёт вклад в развитие системы школьного образования Кыргызстана.

Алексей Оверчук в свою очередь передал слова приветствия от председателя правительства России Михаила Мишустина. Он выразил готовность к дальнейшему расширению и укреплению двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Автор: -