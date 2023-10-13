ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком.
Они с удовлетворением отметили успешное проведение межрегиональной конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана». Также обсудили двустороннее сотрудничество в энергетике, транспорте, образовании и науке.
Акылбек Жапаров подчеркнул, что рад возможности обсудить в преддверии официального визита Президента России ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Он добавил, что строительство девяти совместных кыргызско-российских общеобразовательных организаций — перспективный проект дружбы двух стран. Это непосредственно внесёт вклад в развитие системы школьного образования Кыргызстана.
Алексей Оверчук в свою очередь передал слова приветствия от председателя правительства России Михаила Мишустина. Он выразил готовность к дальнейшему расширению и укреплению двустороннего сотрудничества по всем направлениям.
Дата публикации: 15:57, 13-10-2023
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