Накануне Саммита

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником, который прибыл на заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-белорусского сотрудничества как на двусторонней основе, так и многосторонних площадках, а также переговорили о предстоящих внешнеполитических мероприятиях, в том числе заседании Совета глав государств СНГ.
Стороны отметили важность поддержания политического диалога, усиления торгово-экономического сотрудничества, проработки
совместных проектов в транспортно-логистической и промышленной сферах, а также реализации проектов и мероприятий, представляющих взаимный интерес.
Собеседники выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в целях расширения и углубления кыргызско-белорусских отношений в духе партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества.
Дата публикации: 15:56, 13-10-2023
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