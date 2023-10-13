Накануне Саммита

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником, который прибыл на заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-белорусского сотрудничества как на двусторонней основе, так и многосторонних площадках, а также переговорили о предстоящих внешнеполитических мероприятиях, в том числе заседании Совета глав государств СНГ.

Стороны отметили важность поддержания политического диалога, усиления торгово-экономического сотрудничества, проработки

совместных проектов в транспортно-логистической и промышленной сферах, а также реализации проектов и мероприятий, представляющих взаимный интерес.

Собеседники выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в целях расширения и углубления кыргызско-белорусских отношений в духе партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества.

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