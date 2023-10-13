Шаг навстречу друг другу

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал в торжественном собрании общества дружбы «Кыргызстан — Китай», посвященном 10-летию инициативы «Один пояс — один путь».



В своём выступлении он отметил высокое историческое значение проекта, который позволил повысить уровень жизни народа Кыргызстана и дал значительный толчок росту национальной экономики. «Во время визита Президента в Китай заключено Соглашение о всеобъемлющем партнёрстве в новую эпоху. Сейчас мы интенсивно готовимся к межправительственным переговорам во время предстоящего приезда в Бишкек председателя Госсовета Китая Ли Цяня по реализации достигнутых нашими лидерами договорённостей» — заявил Эдиль Байсалов.

Также он сообщил о введении безвизового режима для граждан Поднебесной — резидентов особых административных районов Гонконг и Макао. Также люди, имеющие открытые визы в США, Великобританию и Европейский Союз, смогут воспользоваться правом на безвизовый въезд в Кыргызстан сроком на одну неделю. «Данное решение является шагом к углублению дружественных и партнёрских отношений между народами Кыргызстана и Китая, а также к расширению культурного и экономического сотрудничества», — сообщил он.

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