Диалог регионов

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на десятой юбилейной Кыргызско-Российской межрегиональной конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана» в Джалал-Абаде.



В начале мероприятия показаны видеообращения Президентов стран Садыра Жапарова и Владимира Путина.

В своей речи Акылбек Жапаров отметил, что межрегиональная конференция стала эффективной площадкой и отражением неизменного стремления к построению взаимовыгодного сотрудничества между регионами во всех сферах взаимодействия.

По его словам, Джалал-Абад неслучайно выбран местом проведения юбилейного мероприятия. Это третий по величине город в Кыргызстане после Бишкека и Оша, административный центр одноимённой области. Именно он во времена Советского Союза объединял вокруг себя ряд важных промышленных городов общесоюзного значения. «В современных условиях наши республики решают схожие задачи модернизации национальных экономик и инновационного развития с фокусом на промышленную кооперацию», — сказал он.

Акылбек Жапаров отметил впечатляющую динамику сотрудничества в сфере образования, что, по его мнению, станет базой и подпиткой для всесторонней кооперации между странами, в том числе промышленной.

Он напомнил, что главы государств 1 сентября официально дали старт строительству трёх из девяти запланированных школ с русским языком обучения в Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждая рассчитана на 1224 места. Инвестиции российской стороны в эту сферу составят $500 млн. Также подписан Указ о создании филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Караколе. По линии Россотрудничества на 2024-2025 учебный год Кыргызстану выделят 1000 целевых квот для обучения молодых граждан страны в вузах России.

Председатель Кабмина заверил, что межрегиональное сотрудничество неизменно находится в двусторонней повестке работы правительств двух стран, ведь это неотъемлемая часть межгосударственных контактов. «Диалог регионов Кыргызстана и России — это широкие возможности для наращивания многопланового сотрудничества, поступательного развития стратегического партнёрства. Сегодня наша страна поддерживает прочные связи практически со всеми субъектами. Наряду с кыргызско-российской межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству действуют межправительственные комиссии со Свердловской областью, Москвой и Санкт-Петербургом. Мы также реализуем дорожные карты с Татарстаном, Башкортостаном, Тюменской областью и другими регионами России.

Работают более 10 соглашений об установлении побратимских связей, развитии экономических, культурных отношений между нашими регионами и городами», — сказал Акылбек Жапаров. Он добавил, что на межрегиональном уровне заключено более 40 соглашений, в том числе по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Также список пополнился документам между Баткенской и Челябинской областями, Баткенской и Свердловской, городами Джалал-Абад и Красноярск, а также Ошской и Иркутской областями наших стран.

Прочный фундамент сотрудничества

Акылбек Жапаров, выступая на пленарном заседании конференции, отметил, что Россия — один из основных торговых партнёров Кыргызстана. Исторические и союзнические узы, нахождение в едином интеграционном пространстве — Евразийском экономическом союзе — выступают прочным фундаментом многогранного сотрудничества между государствами.

По словам главы Кабмина, с 2018 по 2022 год взаимная торговля увеличилась в 1,8 раза, в том числе экспорт — почти в 3 раза, импорт — на 19,3%. В прошлом году товарооборот достиг рекордных показателей — $3,4 млрд, а доля России в общем товарообороте Кыргызстана составила почти 28% (27,4%), в том числе в экспорте — 44,1% и импорте — 23,6%. «Мы с российскими коллегами единодушны во мнении, что у нас есть все возможности для доведения показателей двустороннего товарооборота до $5 млрд, даже несмотря на нынешние сложные процессы в мировой экономике. По данным статистики, объём поступлений прямых иностранных инвестиций из России в прошлом году достиг $145,6 млн, при этом поступление от общей доли равно 12,1%. За 6 месяцев получилось $87,2 млн, при этом поступление от общей доли прямых иностранных инвестиций составило 20,3%. Нам есть куда расти. Мы чётко понимаем необходимость реализации крупных инвестиционных проектов, которые в свою очередь поспособствуют развитию малого и среднего предпринимательства, а также диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей», — сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что партнёрство в торгово-экономической сфере, как и взаимодействие в рамках межрегионального сотрудничества, необходимо поднять на совершенно новый, качественный уровень. В частности, стоит активно продвигать проекты промышленной кооперации. В этой связи следует обратить особое внимание на вопросы тесных связей и интеграции отечественных предприятий совместно с Россией в цепочке добавленной стоимости и использования многочисленных площадок Кыргызстана для локализации производств и открытия совместных предприятий.

Во-вторых, по мнению председателя Кабмина, нужно активнее использовать межрегиональное измерение кыргызско-российского сотрудничества и продолжить выстраивание, а где-то применение уже существующих эффективных межрегиональных форм сотрудничества.

В-третьих, кыргызская сторона заинтересована в том, чтобы российский частный бизнес при взаимодействии с институтами развития России обратил особое внимание на возможности Кыргызстана и активизировал свою работу в данном направлении. «Мы всегда открыты для инвестиций и готовы полностью поддерживать инициативы и проекты добросовестных бизнесменов, оказывать максимальную помощь в их реализации и защищать их вложения. Для нас интересно сотрудничество в сфере производства машин и оборудования, станкостроения, химической промышленности, цифровизации, микроэлектроники с учётом нашей сырьевой базы. Помимо этого, большой потенциал в области лёгкой промышленности через открытие совместных экспортоориентированных предприятий в швейно-текстильной отрасли, перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, включая строительство на территории Кыргызстана торгово-логистических центров агропродукции для аккумулирования и дальнейших поставок на рынки стран ЕАЭС и за его пределами», — сказал Акылбек Жапаров.

В завершение своего выступления он подчеркнул, что по итогам конференции планируется подписание документов и контрактов на общую сумму, превышающую $3 млрд 500 млн. Между полномочным представительством Президента в Джалал-Абадской области и ООО «АБ Энерго» заключат соглашение о проработке и реализации инвестиционных проектов и строительстве угольной тепловой электростанции 660 МВт в Джалал-Абадской области на $2 млрд 300 млн. Кроме этого, подпишут соглашения в сферах гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии, включая строительство ветряной и солнечной электростанций, а также в геологии, медицине, рыбном хозяйстве, железнодорожной отрасли, приобретении автомобильной техники.

По итогам пленарного заседания конференции состоялось подписание ряда соглашений. Далее Акылбек Жапаров и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук осмотрели выставочную экспозицию.

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