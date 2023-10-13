Символ связи поколений

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заложили капсулу под строительство парка дружбы регионов стран в Джалал-Абаде.



Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артём Новиков рассказал, что там сделают площадки для массовых мероприятий, настольных игр, больших шахмат, парковые павильоны, велодорожки, детские зоны, роллердром, а также спортивный кластер (баскетбол, мини-футбол). Площадь парка составит порядка 7 гектаров. Ожидается, что работы завершатся в следующем году. Общий объём инвестиций составит $2 млн.

Акылбек Жапаров в своём выступлении отметил, что это является ярким доказательством дружественных отношений между двумя странами и исторических связей двух братских народов. «Регионы республик имеют высокий потенциал по расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества. С удовлетворением хочу отметить, что наша страна поддерживает прочные связи с 81 субъектом России.

Заключено более 40 соглашений, в том числе по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Между регионами и городами действуют более 10 соглашений об установлении побратимских связей», — сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь Алексей Оверчук отметил, что Кыргызстан является стратегическим партнёром и союзником России. Между странами налажен политический диалог, межрегиональное сотрудничество развивается активными темпами. «Уверен, что парк дружбы регионов станет любимым местом отдыха, а посаженные деревья вырастут и станут символом связи поколений», — сказал Алексей Оверчук.

После завершения церемонии закладки капсулы посадили деревья в планируемом парке.

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