С прицелом на дальнейшую интеграцию

В Бишкеке началось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ под председательством министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева.

На заседании министры обменялись мнениями по вопросам международной повестки и взаимодействия в формате Содружества, а также рассмотрели проекты решений, вынесенных на заседаниях Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.

Также обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.

Министр Ж. Кулубаев в своём выступлении отметил, что одно из ключевых достижений СНГ — это сохранение доверительных политических отношений с прицелом на дальнейшую интеграцию. Он отметил, что в рамках своего председательства, Кыргызстан направил свои усилия на дальнейшее развитие тридцатилетнего опыта функционирования Содружества и наращивание многостороннего сотрудничества государств-участников на современном этапе. Большое внимание уделено и культурно-гуманитарному сотрудничеству государств-участников. Особый акцент сделан на подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — важной даты для народов Содружества. Также рассмотрены вопросы в сфере межрегионального сотрудничества, вопросы безопасности, борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью.

На заседании одобрены Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, Соглашение об образовании Координационного совета стран — участниц Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности, а также Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы для последующего внесения на подписание главам государств. Также согласован Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ 12 апреля 2024 года в Минске.

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