Впереди совместные проекты

В Джалал-Абаде на пленарной сессии десятой Кыргызско-Российской межрегиональной конференции «Промышленная кооперация Кыргызстана и Россия» выступил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Он рассказал о проводимой государством промышленной политике. По его словам, десятая юбилейная кыргызско-российская межрегиональная конференция проходит в Джалал-Абадской области, одном из промышленных центров страны. Здесь расположены флагман электроэнергетики Кыргызской Республики — каскад Токтогульских гидроэлектростанций, большое количество горнодобывающих, золотоперерабатывающих предприятий и самый крупный комплекс по добыче нефти и газа — ОАО «Кыргызнефтегаз» и ЗАО «Кыргызпетролеумкомпани».

Министр подчеркнул, что торгово-экономические и инвестиционные отношения между нашими странами развиваются весьма динамично. На сегодня Россия остаётся традиционным и стабильным торгово-экономическим партнёром экономики Кыргызстана, занимая второе место после Китая по объёмам товарооборота. Так, объём взаимной торговли с Российской Федерацией за 2018- 2022 г. увеличился в два раза. По данным статистики в 2022 г. он увеличился на 50,8%.

Несмотря на глобальные изменения, Кыргызстан благодаря принятым мерам за последние три года увеличил объём производства в 1,5 раза. На сегодняшний день в Кыргызстане реализуется большое количество совместных кыргызско-российских проектов в различных сферах: промышленности, энергетике, финансовой сфере, электронной торговле. Больших успехов достиг Кыргызско-Российский Фонд развития, который профинансировал большое количество проектов с российским компонентом в различных областях промышленности на сумму порядка $73 млн. Глядя на успехи деятельности фонда, а также видя потенциал дальнейшего финансирования, министр предложил увеличить уставной капитал фонда.

Между нашими странами проводится активная работа по кооперационным проектам в рамках кыргызско-российской рабочей группы по промышленности, подчеркнул министр, сообщив, что планируется дальше развивать и укреплять сотрудничество с нашими странами-партнёрами. Для реализации крупных промышленных проектов Кабинет министров создал и успешно наладил работу государственного холдинга «Кыргызиндустрия», который несмотря на короткое время существования продемонстрировал свои результаты.

Страна активно разворачивает производство крупноузловой сборки автомобилей и специальной техники, электрических приборов, коммутационного и серверного оборудования, потребительского оборудования для частного и государственного секторов.

Промышленная кооперация рассматривается Кыргызстаном как инструмент, позволяющий достичь высокой эффективности производства благодаря разделению труда, специализации, рациональному использованию имеющихся производственно-технологических мощностей и оптимизации использования всех видов ресурсов, — сообщил министр, добавив, что в настоящее время поддержка промышленного производства строится вокруг комплекса мер по нескольким направлениям — от защиты инвестиций до информационной, кадровой и локализационной политики. Сформированы и внедрены механизмы специальных инвестиционных контрактов, фонды развития промышленности, субсидиарные меры поддержки, ориентированные на привлечение частных инвестиций в промышленность, создана инфраструктура поддержки экспорта.

Кыргызская Республика имеет большую инвестиционную привлекательность и обладает значительным потенциалом по многим полезным ископаемым в виде новых неосвоенных месторождений. В стране сосредоточено более ста сырьевых продуктов, что позволяет открывать предприятия с высоким уровнем локализации производимой продукции. Кроме того, есть перспектива организации добычи железа (запасы которого на сегодняшний день составляют порядка 5,5 млрд тонн в виде руды). При этом работа продолжается по освоению и изучению новых месторождений.

Кыргызстан готов работать по обмену технологиями и опытом, организации совместных производств и созданию большего количества рабочих мест в проектах нефтехимической отрасли. Ежегодно добывается порядка 300 тыс. тонн сырой нефти. Эффективность переработки нефти составляет порядка 40-50% от выпускаемой продукции. Соответственно есть большая потребность в модернизации действующих и организации заводов по производству продукции из сырой нефти, отметил он.

Министр Д. Амангельдиев также рассказал о ежегодном потреблении фармацевтической продукции на сумму более $200 млн, из которых 97% лекарственных средств импортируется. Поэтому есть потребность по сотрудничеству в области разработки и вводу в производство импортозамещающих и инновационных лекарственных средств.

Подводя итоги, министр отметил, в Кыргызстане есть все предпосылки для реализации таких проектов: достаточно квалифицированная молодёжь, дешёвая электроэнергия и большое количество свободных площадей, которые можно использовать для оперативного развёртывания новых производств, прозрачное и достаточно либеральное и транспарентное законодательство для бизнеса.

«Мы ожидаем, что активное развитие новых полюсов глобальной экономики на Востоке придаст толчок нашим двусторонним отношениям в различных сферах сотрудничества, — заключил Данияр Амангельдиев.

Далее по итогам первой половины десятой Российско-Кыргызской межрегиональной конференции подписаны более восьми документов:

Инвестиционное соглашение о реализации проекта по строительству солнечной электростанции 300 МВт в Иссык-Кульской области на сумму до $270 млн. Соглашение заключено между Кабинетом министров КР и ООО «Юнигрин Энерджи» и ООО «Бишкек Солар».

Соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта по созданию рыбного хозяйства на сумму до $100 млн в Джалал-Абадской области между РКФР и ООО «Юнифрост». Соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта по строительству мини-ГЭС мощностью до 29 МВт в Таласской области на сумму до $42 млн между губернатором Таласской области, ОсОО «Альянс Гидро» и РКФР о проработке и реализации инвестиционного проекта по созданию инновационного медицинского кластера на территории Бишкека, на сумму до $150 млн между Минздравом КР и ООО United Clinic. Соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции в Иссык-Кульской области мощностью до 100 МВт на сумму до $100 млн между АО «НоваВинд» и Р КФР. Соглашение о проработке и реализации инвестиционных проектов по разработке угольного месторождения Кара-Тыт на сумму до $79 млн, по строительству угольной тепловой электростанции 660 МВт на сумму до $2,3 млрд в Джалал-Абадской области между губернатором области и ООО «АБ Энерго». Соглашение о взаимном сотрудничестве и создании Производственного объединения юридических лиц между ОсОО Талас Коппер Голд» и ОсОО «Андаш Майнинг Компани».

Соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта по модернизации производственных линий ГП «БШЗ» между ГП «БШЗ» и АО «Росэксимбанк».

Председатель Кыргызско-Российского фонда развития Артём Новиков отметил, что по итогам мероприятия планируется подписание более 20 документов. Общая стоимость всех подписываемых контрактов превышает $1,2 млрд.

«Особую значимость символизирует документ на $2,3 млрд по строительству угольной станции в Джалал-Абадской области. Хочу отметить, что проведена большая работа, со всеми сторонами проработаны все детали. К примеру, соглашение о реализации проектов о строительстве рыбных хозяйств, которое заключено с одним из трейдеров РФ, предусматривает не просто поставки продукции, а уже открытие производства на территории Кыргызстана», — сказал председатель Кыргызско-Российского фонда развития Артём Новиков, добавив, что регионы стран имеют большие перспективы и резервы, чтобы ещё больше развивать двусторонние отношения.

«Работа по улучшению взаимодействия бизнеса двух стран активизировалась с 2021 года. За это время проведены инвестиционные форумы, а также ряд бизнес-миссий российских компаний в Кыргызстан. Сегодня наше сотрудничество только растёт. Уверен, фонд станет связующим звеном в экономических связях между регионами стран», — заключил Новиков.

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