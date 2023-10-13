«Нерушимое братство — 2023»

На высокогорном полигоне «Эдельвейс» Министерства обороны в рамках совместного учения с миротворческими силами государств-членов ОДКБ «Нерушимое братство 2023» продолжается спортивная программа.

Так, состоялись соревнования по волейболу среди военнослужащих национальных миротворческих контингентов государств — участников ОДКБ. Спортивные баталии по волейболу, а накануне по футболу среди миротворцев показали, что у военнослужащих национальных воинских контингентов возросло не только ратное мастерство, но и спортивное. Все игры прошли на высоком профессиональном уровне, в упорной и бескомпромиссной борьбе, да и активная поддержка болельщиков подстёгивала наших спортсменов биться до последней подачи, розыгрыша и до последнего мяча.

Волейболисты кыргызстанского национального воинского континента, воодушевлённые победой наших футболистов (накануне кыргызстанцы заняли безоговорочное первое место, выиграв все четыре встречи, с общей разницей 19-3, в финале обыграв миротворцев-таджикстанцев со счётом 7:0), тоже приложили максимум усилий и старания, не говоря уже об азарте. Горячо поддерживаемые нашими болельщиками, они приложили всё своё мастерство, на которое способны, чтобы порадовать своих сторонников и болельщиков и выступить не хуже наших футболистов.

В итоге упорной и бескомпромиссной борьбы наши волейболисты заняли первое место, второе место заняла команда Российской Федерации, третье — миротворческие силы Республика Казахстан.

Также на полигоне «Эдельвейс» состоялось заслушивание замысла командующего Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ на проведение совместной миротворческой операции по поддержанию мира.

В мероприятии, состоявшемся в штабе руководства учением, приняли участие начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, офицеры штаба руководства учением, руководители контингентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ.

Доклад сделал командующий КМС ОДКБ полковник Алмазбек Абдибаитов. Он подробно доложил о замысле действий и направлении сосредоточения основных усилий КМС ОДКБ. Основные усилия миротворческие силы сосредоточат на создании зон разъединения (буферной, демилитаризованной), охране важных государственных и социально значимых объектов, наблюдении за выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, а также на обеспечении безопасности доставки гуманитарных грузов. По замыслу учения, КМС ОДКБ согласно решению Совета коллективной безопасности предстоит провести миротворческую операцию по поддержанию мира в зоне ответственности глубиной 24 километра и шириной 168 километров. Её особенность — задействование сухопутных подразделений, авиации и боевых катеров в акватории озера Иссык-Куль.

Тем временем воинские контингенты КМС ОДКБ продолжают готовиться к выполнению поставленных задач на полигоне. В ходе практических действий коллективные миротворческие силы отрабатывают действия на блокпосту, задачи в фильтрационном пункте и лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населённого пункта, а также освобождение «заложников» с захваченного морского судна и оказание помощи пострадавшим.

Под общим руководством первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Кыргызстана полковника Артура Темирова в учении принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ. Всего на учение привлечено около 1500 военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники.

Также под личным контролем министра обороны генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова и начальника штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова проведена генеральная репетиция заключительной (активной) фазы. Напомним, что совместные учения с миротворческими силами Вооружённых сил государств — членов ОДКБ «Нерушимое братство 2023» проходят по теме «Подготовка и ведение миротворческой операции Коллективными силами ОДКБ». Подготовка и ведение миротворческой операции пройдут в два этапа. Первый этап — это войсковая операция с привлечением сил и средств Вооружённых сил КР (РК и РФ). Воины отработали вопросы ведения боевых действий ОГВ (объединённой группировки войск) по уничтожению незаконных вооружённых формирований, вторгнувшихся на территорию одного из государств — членов ОДКБ. Произвели разведку противника, изучили результаты его огневого поражения; корректировку огня артиллерии вели беспилотные авиационные комплексы «Орлан 10» и «Зала», постоянно находившиеся в воздухе в режиме барражирования над районом боевых действий. Кроме этого, артиллерийская группа вела артиллерийскую разведку собственными силами и средствами — дронами коптерного типа DJIMavic-2.

По окончании первого этапа последовал оперативный скачок с переходом во второй этап учения.

Здесь отрабатываются вопросы проведения Миротворческой операции с привлечением миротворческих сил и средств воинских контингентов государств — членов ОДКБ.

Данный этап включил четыре тактических эпизода: первый — действие подразделений на блокпост, где отражается нападение на блокпост, эвакуация раненых, сопровождение пострадавших и их пропуск через блокпост. Второй — действие подразделений КМС на фильтрационном пункте и выполнение совместных задач с МЧС на пункте приёма пострадавших. Третий — действие подразделений КМС при сопровождении колонн и грузов, где отработаны вопросы формирования колонн, их сопровождение, отражение нападения на колонну, прибытие колонны к пункту назначения. Четвёртый эпизод — действие подразделений КМС при блокировании и досмотре населённого пункта, где рассматриваются вопросы блокирования и досмотра только что освобождённого населённого пункта.

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