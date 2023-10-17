СНГ востребовано у миллионов граждан

Прошедшую 13 октября в Бишкеке встречу Президентов государств Содружества Независимых Государств политические обозреватели уже назвали одной из самых удачных и результативных. На подобный вывод имелись серьёзные основания. На переговорах подписали более 16 важных межгосударственных соглашений. Кроме того, лидеры СНГ отмечали энергичную и эффективно проведённую работу хозяина саммита — Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. И это были не дежурные слова.



Ещё накануне в Бишкеке ярко светило солнце, а в день проведения саммита небо затянули мрачные дождевые тучи. Погода как бы напоминала Президентам о необходимости серьёзно отнестись к предстоящему мероприятию: преодолеть различные недопонимания, находить компромиссы в принятии судьбоносных решений. Время для словесных перепалок закончилось, пришла пора действовать.

По лестнице, ведущей вверх

Первым прибыл в государственную резиденцию Ала-Арча глава Азербайджана Ильхам Алиев. Накануне вечером они с Президентом России Владимиром Путиным провели, нужно полагать, непростые переговоры. Наверно, поэтому лидер Азербайджана был суров, молчалив, не спеша поднимался по лестнице Конгресс-холла.

Журналисты с нетерпением ожидали прибытия главы Беларуси Александра Лукашенко. Пишущая и снимающая братия ожидала от Александра Григорьевича чего-нибудь эдакого. И представьте, дождалась. Батька споткнулся на ковровой дорожке, правда, не сильно. Через секунду он уже бодро шагал навстречу Садыру Жапарову. А журналюги, жаждующие увидеть оплошности президентов, уже посмеивались и обменивались друг с другом понимающими взглядами. Дескать, и наш себя ведёт, как тот… за океаном.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон с раннего утра вели переговоры, поэтому пришли на встречу с главой Кыргызстана из каких-то потаённых дверей Конгресс-холла. На лицах лидеров России и Таджикистана ещё можно было увидеть следы озабоченности и сосредоточенности. Касым-Жоомарт Токаев поднимался по лестнице живо, энергично. Он заключил в горячие объятия нашего Президента. По-другому лидер Казахстана поступить, наверно, не мог. Хоть и существуют между нашими странами различные недомолвки, а сосед соседа всегда должен горячо приветствовать.

Все Президенты, поднимающиеся по лестнице Конгресс-холла, сами держали зонтики, а глава Туркмении Сердар Бердымухамедов перепоручил это важное дело своему низкорослому помощнику. Выглядело это немного забавно. Высокий Бердымухамедов напоминал Дон-Кихота, а помощник Президента — услужливого Санчу Пансу.

Давно замечено: от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева всегда веет доброжелательной энергией. Он не высокомерен, словоохотлив. И это совсем не маска, не образ. Просто, наверно, и в жизни Шавкат Миромонович ведёт себя точно также. Поэтому не случайно приветствия лидеров Узбекистана и Кыргызстана были самыми долгими и эмоциональными.

Жаль только, что Президенты не стали общаться с прессой. Вернее, пишущей братии во время их подъёма по парадной лестнице вообще не было, а у фотографов и операторов своих забот хватает. Так что у журналистов даже не было возможности поздороваться с главами государств. Обидно.

О наболевшем …

Сначала, как и полагается по протоколу, прошло заседание в узком формате. Открывая саммит, Садыр Жапаров отметил: «Кыргызстан весь этот год, в рамках своего председательства в СНГ, ставил перед собой задачу внести достойный вклад в повышение эффективности деятельности СНГ, углубить интеграционные процессы на пространстве Содружества, вовлечь государства — участники СНГ в этот процесс». Наш Президент напомнил коллегам, что благодаря совместной работе на Совете глав правительств в Сочи было подписано Соглашение о свободной торговле услугами, осуществлении инвестиций.

Процедура согласования этого документа была очень длительной, но после его ратификации бизнесу всех стран СНГ будет легче вести предпринимательскую деятельность во всех государствах Содружества. Другими словами, бизнес-партнёрам откроется дорога во все дружественные страны. Там они могут оказывать, как подчеркнул Садыр Жапаров, различные услуги местному населению и направлять инвестиции в перспективные проекты.

«Считаю это соглашение очень важным, — сказал далее Садыр Жапаров, — и нам приятно, что оно подписано в период нашего председательства в СНГ. Хотелось бы также отметить большую и слаженную работу органов межотраслевого сотрудничества объединения по разработке различных программ по развитию энергетики, транспорта, сельского хозяйства, машиностроения, образования, здравоохранения, социальной защиты, экологии, культуры, банковского дела. Работа в отраслевых органах СНГ охватывает все сферы жизнедеятельности Содружества».

Далее Садыр Жапаров напомнил коллегам о проделанной Кыргызстаном большой работе по реализации экологических и природоохранных проектов. В частности, национальная кампания «Жашыл Мурас» инициировала высадку на территории республики восьми миллионов деревьев и кустарников.

Рассказал Президент Кыргызстана и о самой главной для региона проблеме — дефиците поливной воды. «Учитывая тот факт, что в Кыргызстане формируется около 40 процентов водных ресурсов Центральной Азии, мы понимаем нашу ответственность в вопросе водообеспечения наших соседей, — отметил далее Садыр Жапаров. — Поэтому выступаем за продолжение принятия своевременных мер и реализацию проектов в сфере ирригации, энергетики, инфраструктуры, направленных на эффективное использование водных и земельных ресурсов, обеспечение население региона дешёвой и экологически чистой электроэнергией».

«Развитие зелёной экономики должно стать нашей альфой и омегой, — отметил далее Президент Кыргызстана. Нам необходимы десятки, сотни проектов, которые бы не только сохраняли окружающую среду, но и повышали эффективность производства».

Садыр Жапаров поблагодарил коллег — президентов за их намерение широко отметить 95-летие выдающегося писателя Чингиза Айтматова, призвал также усилить работу по развитию русского языка, как языка межнационального общения в наших странах.

Глава Кыргызстана также призвал глав государств к разработке совместных проектов по развитию цифровых технологий. «Информационное взаимодействие — ещё один верный способ укрепления нашего сотрудничества», — справедливо подчеркнул он.

Как всегда, резким, но справедливым и оправданным было выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он призвал коллег критичнее относиться к деятельности Содружества. «От нас сначала ушла Грузия, — напомнил он, — остались вопросы по Молдове, не всегда по-партнёрски себя ведёт Армения. Спокойно за этим наблюдать нельзя. Иначе нас порвут на части. Но если мы продемонстрируем образцы слаженной и эффективной работы, к нам потянутся и другие страны».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своё выступление посвятил решению экономических задач. По его мнению, необходимо пересмотреть Договор о зоне свободной торговли в части изъятия перевозимой продукции. Нужны, по его убеждению, новые идеи по решению этой проблемы. Лидер Узбекистана также призвал своих коллег подумать о синхронизации программ импортозамещения, договориться о предоставлении доступа к рынку Госзакупок, принять Программу создания оптово-распределительных и логистических центров, продумать меры по стимулированию электронной торговли.

Владимир Путин высказал неожиданные для участников саммита идеи. Он предложил подумать о том, как эффективно обеспечить сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ, в частности, укрепить контакты Содружества и ЕАЭС в экономическом плане и ОДКБ и ШОС — в военно-политическом. По мнению президента РФ, необходимо разработать статус наблюдателя в СНГ.

Как свидетельствует пресс-служба главы нашего государства, каждый участник саммита предлагал свои идеи укрепления Содружества Независимых Государств. Все они были зафиксированы членами исполнительного комитета СНГ и, нужно полагать, в скором времени будут разосланы для рассмотрения в правительства наших стран.

Нет в Содружестве мелочей

Кроме того, во время заседаний в узком и расширенном формате были рассмотрены и другие вопросы. Принято решение, что председателем СНГ в следующем году станет Российская Федерация, сопредседателями — Кыргызстан и Таджикистан. Президент РФ в ближайшее время проинформирует коллег о выбранных приоритетах по совершенствованию функционирования Содружества. Надо полагать, наше объединение ждут если не революционные, то кардинальные перемены.

Особое внимание на завершившемся саммите уделили развитию торгово инвестиционного партнёрства. Внешнеторговый оборот России со странами Содружества по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 6 процентов и составил $101,7 миллиарда. А в первой половине нынешнего года объём торговли увеличился на 4,2 процента. Примерно такие же цифры фигурируют в отчётах других стран-участниц СНГ.

Эти факты говорят о стабильном развитии наших отношений. Пусть не таких ярких и стремительных, но всё же прогресс, как говорится, имеет место быть. Даже несведущему в экономике человеку понятно, что сотрудничать со странами ближнего зарубежья намного выгоднее, чем с государствами, находящимися за тысячами километров. Одна логистика занимает много времени и средств. Да и не привыкли западные страны на равных сотрудничать с так называемым остальным миром. По крайней мере, они неохотно импортируют зарубежную продукцию. Разве что сырьё…

И здесь уместно вспомнить о прошедшей недавно встрече под названием «5+1» в Нью-Йорке. На этих переговорах Садыр Жапаров предлагал Президенту США установить прочные экономические отношения. Месяц прошёл, а в ответ — тишина. Вернее, одни обещания.

Президенты на прошедшей в Бишкаеке встрече также утвердили постановление секретариата СНГ об объявлении узбекского города Самарканда культурной столицей Содружества 2024 года. Нужно полагать, узбекские друзья не ударят в грязь лицом. Их национальная культура высоко котируется за рубежом.

Какие вопросы решали Президенты по укреплению безопасности наших стран, осталось тайной за семью печатями. Негоже нашим «друзьям» узнавать о них преждевременно. Придёт срок — узнают. В пресс-релизах саммита о договорённостях по повышению уровня безопасности в наших государствах говорится дипломатично.

Все Президенты были едины во мнении, что договор о Статусе наблюдателей значительно укрепит Содружество Независимых Государств. Не нужно думать, что мы одиноки в этом мире и от нас отвернулось всё цивилизованное человечество. В мире есть немало стран, с интересом наблюдающих и положительно оценивающих деятельность СНГ. Значит, в ближайшее время ряды нашей организации могут пополниться. И этот здорово. Содружество открыто для всех друзей.

Главы государств также подписали заявления о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире, о защите прав человека на свободу вероисповедания, создании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма.

Особо следует почеркнуть решение глав государств СНГ об утверждении Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы и образовании Координационного Совета в сфере судебно-экспертной и межгосударственной деятельностях. Были подписаны ещё несколько договоров, скажем так, технического характера.

Я русский выучил бы только за то…

А теперь главное. Никто не ожидал от Президента Казахстана инициативы о создании Межгосударственного центра по поддержке и развитию русского языка. Что греха таить, у некоторой части элиты этой страны и ура-патриотов «великий и могучий» вызывает раздражение. Так что главе Казахстана, с одной стороны, было даже неразумно озвучивать такую идею. Но Касым-Жоомарт Токаев оказался сильным человеком, мудрым политиком. Его инициатива была горячо поддержана другими главами государств Содружества.

В скором времени в Сочи будет открыт офис Международного центра. Он точно не станет организацией для «галочки». В Сочи будут приезжать для проведения лекций светила русской лингвистики, в центре также планируется открыть отделение по разработке методик преподавания языка Пушкина и Толстого в государствах Содружества, а также немало других подразделений. Планы у создаваемой организации грандиозные. Ради осуществления только этой инициативы Президентам стран СНГ имело смысл приезжать на саммит в Бишкек.

На итоговом заседании саммита произошло ещё одно весьма радостное событие. По инициативе Президента нашей страны Садыра Жапарова главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву был вручён Почётный знак СНГ.

Для Шавката Миромоновича это решение стало полной неожиданностью. Он призвал коллег-президентов ещё активнее сплачивать Содружество Независимых Государств, выдвигать ценные инициативы по совершенствованию его деятельности. И при этом глава Узбекистана подчеркнул, что благодаря председательству Кыргызстана в СНГ, многие вопросы, на которые никто не обращал должного внимания, благодаря усилиям Садыра Жапарова, успешно решены.

Последний аккорд в работе саммита в Бишкеке сделал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он сообщил, что до конца года пройдут ещё несколько важных мероприятий: заседание глав правительств Межпарламентской ассамблеи и другие важные форумы и встречи. «Следовательно, — подчеркнул Сергей Лебедев, — СНГ востребовано, от него ждут эффективной и результативной работы миллионы граждан наших государств».

Вячеслав АНИКИН.

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