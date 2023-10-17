Сотрудничеству — крепнуть

В минувший четверг Президент Российской Федерации Владимир Путин совершил официальный визит в Кыргызстан. По его итогам подписано более десяти соглашений, которые, без сомнения, ещё больше укрепят дружбу и сотрудничество между нашими странами.



В принципе, обоим государствам уже можно гордиться достигнутыми ранее достижениями. Кыргызская Республика поставляет друзьям овощи и фрукты, продукцию промышленной переработки, драгоценные металлы, на стройках и предприятиях Российской Федерации трудятся более миллиона наших сограждан. Даже аналитики из дальнего зарубежья признают, что Россия и Кыргызстан давно стали крепкими экономическими партнёрами. В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился до 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии нынешнего прибавил ещё 17,9 процента. При этом доля рубля во взаиморасчётах уже составила 83 процента.

Ещё один факт, от которого, как говорится, никуда не убежишь. Россия уже давно стала крупнейшим инвестором в экономику Кыргызстана. Примерно 36 процентов всех накопленных прямых иностранных инвестиций (302 миллиона долларов) составляют российские капиталовложения. В нашей стране функционирует более 800 предприятий с активным участием предпринимателей дружественной страны.

Что примечательно, открытие новых совместных производств происходит неспонтанно. Уже несколько лет между нашими странами осуществляется Программа экономического сотрудничества, реализация которой рассчитана до 2026 года. В этом документе грамотно и скрупулёзно расписаны все шаги по развитию сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства и строительства. Одним из основных направлений взаимодействия стала энергетика. Россия полностью обеспечивает потребности Кыргызстана в бензине и дизтопливе. Красноречивый факт: в прошлом году в нашу страну Россия отправила 1,2 миллиона тонн ГСМ.

Ведётся также большая и, что примечательно, обоюдовыгодная работа по обеспечению нашей страны газом. Так, в прошлом году в КР было поставлено 415,3 миллиона кубометров голубого топлива, за январь-июль 2023 года ещё 242 миллиона кубических метров. Газ подаётся в Кыргызстан по льготной цене (150 долларов за тысячу кубических метров).

В Газпроме продолжается реализация Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана. На эти цели уже выделено 18 миллиардов рублей. Голубое топливо поставляется в 46 населённых пунктов страны, а общий уровень газификации Кыргызстана уже достиг 30 процентов. К 2030 году российский газ обеспечит теплом и светом 60 процентов всех жилых районов республики. И, насколько стало известно нашей редакции, сейчас тщательно прорабатывается вопрос о прокладке труб к каждому домовладению за счёт могущественной российской компании и местных властей.

Тяжело, но всё же развивается сотрудничество между регионами и деловыми кругами наших государств. Взаимовыгодные контакты с нами поддерживают представители более 80 регионов огромной страны. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин многократно отмечали в своих выступлениях, что очень активно в этом направлении действуют предприниматели Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Оренбургской и многих других областей этой огромной страны.

Огромным подспорьем в деле налаживания деловых связей между нашими государствами стал Российско-Кыргызский фонд развития. За девять лет существования этой организации было профинансировано 3300 проектов на общую сумму 520 миллионов долларов. В первом квартале нынешнего года принято решение о выделении средств для реализации двух крупных проектов на сумму 89 миллионов долларов. Здесь также необходимо сделать краткое объяснение. Средства, выделяемые фондом, не становятся для предпринимателей Кыргызстана тяжким долговым бременем. Во всяком случае, ни одной жалобы на грабительские проценты фонда от наших бизнесменов не поступало.

Развивается сотрудничество в таких областях жизнедеятельности любого государства, как образование и культура.

В России на сегодняшний день обучаются около 16 тысяч кыргызских студентов, из них семь тысяч — на бюджетной основе. Значительно увеличена квота приёма граждан Кыргызстана в российские вузы. В нынешнем учебном году она достигла 900 человек.

Важная роль в системе высшего образования принадлежит также Кыргызско-Российскому Славянскому университету. В нём обучается 8,5 тысячи студентов из 20 стран. Бюджет университета в этом году составил 444,5 миллиона рублей.

Общественности Кыргызстана стало известно о скором открытии в Оше Центра Московского государственного университета. По существу это филиал одного из самых престижных вузов мира, в котором станут получать различные востребованные нынче профессии более трёх тысяч юношей и девушек южных регионов нашей республики.

Кому-то мероприятия, проводимые Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ, могут показаться второразрядными действиями. Но это далеко не так. Музыканты, артисты, писатели, библиотекари и представители других профессий должны тесно общаться между собой и, что самое важное, конкурировать. Как здесь не вспомнить известного российского дирижёра Сергея Скрипку, который регулярно в свой оркестр приглашает молодых музыкантов из государств Содружества. Потом они все благодарят маэстро Скрипку за предоставленную им возможность повысить исполнительское мастерство.

Нынешним летом на Иссык-Куле провёл мастер-классы с нашими артистами заведующий кафедрой актёрского мастерства Российской театральной академии (ГИТИС) Тимофей Сополев. Согласитесь, хорошо обученные актёры кыргызстанским театрам жизненно необходимы.

А сколько спортсменов начинают дружить на проходящих уже 20 лет Иссык-Кульских спортивных играх? Люди наших стран привыкли общаться друг с другом. Для них эти знакомства давно стали обычными, естественными явлениями.

Скептики и различного рода ангажированные знатоки утверждают, то Россия прилагает громадные усилия для установления дружеских контактов со странами СНГ ради собственной безопасности. Возможно, в этих рассуждениях есть доля истины, но не более того. Потребность в сотрудничестве, дружбе заложена в нас на ментальном уровне. И неважно, какой мы национальности: русские, кыргызы, узбеки, таджики, азербайджанцы, белорусы. Мы все представители одного мира, имя которому Евразия.

Не ослабевающую тягу народов Кыргызстана и России друг к другу в полной мере продемонстрировал и прошедший визит Владимира Путина в нашу страну.

Глава нашего государства Садыр Жапаров встречал высокого гостя у входа в Конгресс-холл Государственной резиденции Ала-Арча. Владимир Путин был, как всегда, энергичен, тепло общался с нашим Президентом, что-то говорил ему с улыбкой. Но чувствовалось, что огромнейший груз свалившихся на лидера России проблем невидимой силой давит на его плечи. Наверно, поэтому Владимир Владимирович немного сутулился, смотрел в основном себе под ноги, хотя и казался бодрым, приветливым.

Во вступительном слове на расширенном заседании делегаций двух стран Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил:

— Мы рады приветствовать Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех членов российской делегации на земле Манаса, в гостеприимном Кыргызстане. Ваш визит совпал с двумя значимыми датами: с 20-летием открытия авиационной базы «Кант» и 30-летием Кыргызско-Российского Славянского университета. Эти два объекта ещё больше скрепили сотрудничество между нашими странами.

Я рад констатировать, что контакты между Кыргызстаном становятся все более разносторонними и полезными для двух стран. Укрепляются экономические связи, стало более эффективным сотрудничество в области образования, культуры. Исторические узы дружбы между нашими народами открывают широкие перспективы для развития контактов в самых различных сферах общественной жизни. Необходимо имеющийся потенциал подкреплять реальными делами и достижениями.

Далее глава Кыргызстана справедливо отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом. «Нашим братским государствам по силам показатель взаимной торговли довести до пяти миллиардов долларов», — заявил он. «Есть в нашей работе, — подчеркнул далее Садыр Жапаров, — ещё один мощный резерв: прямые связи между регионами России и Кыргызстана. Недавно прошедшая в Джалал-Абаде десятая Кыргызско-Российская межрегиональная конференция промышленной кооперации — тому подтверждение. Подобные форумы востребованы у деловой элиты наших стран. Весьма символично, что в Джалал-Абаде были подписаны различные соглашения между предпринимателями двух государств на общую сумму 3 миллиарда 500 миллионов долларов США».

Далее глава государства отметил необходимость развития гуманитарного сотрудничества. «Мы должны сделать всё возможное для организации в первую очередь систематических встреч между молодыми учёными, артистами, писателями, спортсменами. Они — продолжатели наших дел, от них зависит сохранение братских уз между Кыргызстаном и Россией».

В ответном слове Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил: «Да, юбилеи авиабазы «Кант» и Кыргызско-Российского Славянского университета — серьёзные поводы для визита в вашу страну. Однако должен отметить, что есть и другие причины для встречи с Вами, уважаемый господин Жапаров. Это прежде всего вопросы развития экономики и укрепления безопасности. Ныне 80 процентов взаиморасчётов в торговле проводится в рублях, что способствует укреплению устойчивости экономик к внешним шокам и различным турбулентным ситуациям. «На сегодняшний день, — отметил далее российский лидер, — в Кыргызстане функционируют более 800 совместных предприятий в самых ключевых отраслях экономики: в сельском хозяйстве, добывающей промышленности, машиностроении, транспорте. И это далеко не предел. Уверен, что в ближайшем будущем количество СП значительно увеличится.

А затем на заседании представителей двух государств произошло событие, о котором имеет смысл рассказать отдельно: Владимир Путин вручил Президенту Кыргызстана Орден Почёта, который является одной из высших наград Российской Федерации. Вот что сказал глава РФ по этому поводу: «Уверенно развивающиеся отношения между нашими государствами, достигнутые ощутимые результаты — это в значительной степени результат Вашего непосредственного участия в нашей нелёгкой работе. Знаю Вас как убеждённого сторонника интеграционных поступательных процессов. Убеждён, что Вы и впредь будете уделять большое внимание развитию многосторонних отношений между нашими государствами».

Садыр Жапаров ответил Президенту России: «Скажу честно, для меня это Ваше решение стало неожиданным и в то же весьма радостным. Я воспринимаю эту награду как признание высокого уровня кыргызско-российских отношений. Я настроен и впредь прилагать все усилия для развития потенциала наших интеграционных объединений: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС.

Пресс-секретарь Президента Кыргызстана Эрбол Атабаев сделал по этому поводу специальное заявление. «Решение главы Российской Федерации о награждении Садыра Жапарова высокой государственной наградой принято неслучайно. Президент КР внёс значительный вклад в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между Кыргызстаном и Россией, а также в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве. За прошлый год Кыргызстан перечислил ввозных таможенных пошлин другим странам ЕАЭС на сумму 20 миллиардов 116,9 миллиона сомов, тогда как в бюджет республики поступило от них 16 миллиардов 248,2 миллиона. По итогам 2023 года с учётом роста таможенных поступлений планируется перечислить другим государствам объединения на 17-18 миллиардов сомов больше, чем получить от них». Согласитесь, после таких действий авторитет главы нашего государства в странах-союзниках растёт с каждым годом. Причём весьма заслуженно.

Теперь, пожалуй, о самом главном: обороноспособности Содружества. Как говаривали в своё время классики марксизма-ленинизма: «Всякая революция чего-нибудь стоит только тогда, когда умеет защищаться». Наши страны умеют защищаться, во всяком случае, учатся этому жизненно необходимому делу.

Знаменательный факт: накануне приезда Владимира Путина Президент Кыргызстана утвердил ратификацию Закона о взаимодействии с Министерством обороны России по созданию на базе авиабазы «Кант» объединённой системы ПВО. Однозначно, объединённая система противовоздушной обороны создаст надёжную защиту для Кыргызстана.

В современных реалиях эта мера очень важна. Трагические события во многих горячих точках планеты показывают необходимость установления надёжного щита от беспилотных летальных аппаратов. А ведь рядом с Кыргызстаном находится конфликтный Афганистан.

Президенты Кыргызстана и России не могли не принять участия в торжествах, посвящённых 20-летию авиабазы «Кант». Правда, прошли они не на территории самой авиабазы, а в Госрезиденции Ала-Арча. Как объяснили в пресс-службе главы нашего государства, связано это было с жёстким графиком работы лидеров наших государств.

Владимир Путин в своей поздравительной речи отметил: «Мы собрались здесь для того, чтобы в торжественной обстановке отметить весьма значительный юбилей — 20-летие создания в городе Канте объединённой российской авиационной базы. Это важная веха для нашего с кыргызскими друзьями сотрудничества в сфере обороны и укрепления региональной безопасности.

Российская авиабаза была создана в Кыргызстане после обращения кыргызского руководства в сложный период, когда республика подверглась нападению международных террористов с территории Афганистана. Размещение нашего контингента стало одним из решающих фактов в противоборстве с этой угрозой. С тех пор в течение 20 лет авиабаза играла и продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности Кыргызстана и авиационной поддержки сил быстрого развёртывания Организации договора о коллективной безопасности в Центральной Азии. Деятельность авиабазы сопряжена с основными целями ОДКБ. В частности, её лётный состав был задействован и в специальной миссии организации по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане в январе 2022 года.

В эти дни, как известно, на территории Кыргызстана проходят учения коллективных сил ОДКБ «Нерушимое братство». Лётчики авиабазы «Кант» совместно с военнослужащими других государств нашей Организации отрабатывают взаимодействие при проведении миротворческих операций. Со своей стороны хотел бы заверить, что руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием. Хочу отдельно поблагодарить кыргызских друзей за оказываемое содействие в функционировании авиабазы на территории республики, за доброе отношение к нашим военнослужащим и членам их семей. Таким отношением мы очень дорожим».

Садыр Жапаров в своём выступлении отметил: «Функционирование базы позволило существенно нарастить потенциал Коллективных сил быстрого развёртывания Организации договора о коллективной безопасности. На фоне турбулентной геополитической ситуации, когда обстановка в мире и нашем регионе развивается быстро и весьма непредсказуемо, учащаются неблагоприятные факторы, негативно влияющие на безопасность стран Центральной Азии, вопрос обеспечения региональной безопасности является первостепенной задачей. Авиабаза однозначно является сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угроз в нашем регионе. В целом открытие авиабазы послужило хорошей основой для наращивания военного и военно-технического сотрудничества между нашими государствами.

Мы рады, что в нынешнем году Россия поддержала нашу инициативу о привлечении к учениям «Нерушимое братство» судов испытательной базы Военно-Морского флота Российской Федерации, дислоцированных в городе Караколе. Хотел бы также высказать заинтересованность Кыргызстана в модернизации военной техники и инфраструктуры, подготовке военных кадров и обмене опытом».

Во время своего визита Владимир Путин побывал также в мемориальном комплексе Ата-Бейит, где возложил цветы к могилам жертв сталинских репрессий и восстания 1916 года.

Это необходимо было сделать. У нас одна общая история.

Вячеслав АНИКИН.

Фото Султана Досалиева.

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