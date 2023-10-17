Официально

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Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации, подписанного 16 августа 2022 года в городе Москве».

Закон принят Жогорку Кенешем 11 октября 2023 года. Он направлен на выполнение Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур по вступлению в силу названного Соглашения.

В целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают Объединённую региональную систему противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации — составную часть объединённой системы противовоздушной обороны стран — участниц Содружества Независимых Государств.

Создание Объединённой региональной системы противовоздушной обороны между Кыргызстаном и Россией позволит обеспечить более надёжную защиту воздушного пространства обеих стран. Это также повысит безопасность и защиту национальных интересов.

Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами.

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