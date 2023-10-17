Официально

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации, подписанного 16 августа 2022 года в городе Москве».
Закон принят Жогорку Кенешем 11 октября 2023 года. Он направлен на выполнение Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур по вступлению в силу названного Соглашения.
В целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают Объединённую региональную систему противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации — составную часть объединённой системы противовоздушной обороны стран — участниц Содружества Независимых Государств.
Создание Объединённой региональной системы противовоздушной обороны между Кыргызстаном и Россией позволит обеспечить более надёжную защиту воздушного пространства обеих стран. Это также повысит безопасность и защиту национальных интересов.
Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами.
Дата публикации: 14:59, 17-10-2023
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