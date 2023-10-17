Путешествие к тысячелетнему наследию

Традиционные спортивные игры предков турецкого мира проводятся с энтузиазмом

В Кыргызско-Турецком университете «Манас» 11октября состоялась церемония открытия XII Международного симпозиума «Традиционные спортивные игры тюркских народов», посвящённого столетию образования Турецкой Республики.

Основная цель симпозиума — сохранение и популяризация традиционного спортивного наследия тюркских народов. Участниками мероприятия стали представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Кыргызстане Мехмет Давулджу, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики, директор департамента спорта и физической культуры Айбек Абдымомунов, ректор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», профессор Алпаслан Жейлан, первый проректор, кандидат экономических наук Бактыгул Каламбекова, ректоры и проректоры столичного университета, представители нескольких учреждений и организаций. Прошёл он и с участием профессорско-преподавательского состава университета, студентов и представителей средств массовой информации.

В своём вступительном слове директор Научно-исследовательского института традиционных игр и спорта, профессор Канат Жанузаков рассказал участникам XII Международного симпозиума «Традиционные спортивные игры тюркских народов» о целях, подготовке мероприятия и отметил, что название «Традиционные спортивные игры тюркских народов» неслучайно, так как после обретения турецким государствам независимости акцент делается на истории, тактике и методах обучения традиционным играм и национальным видам спорта.

Влияние традиционных видов спорта на мировую культуру

Симпозиум впервые провели в 2014 году. Тогда состоялся обмен мнениями с научным сообществом о всестороннем изучении традиционных спортивных игр тюркских народов, широко обсуждались история, становление, значение традиционных спортивных игр и вклад тюркских народов в мировую культуру.

Почётный президент федерации традиционного спорта Турции, ректор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», профессор Алпаслан Жейлан на мероприятии сказал:

«Традиционные спортивные игры предоставляют нам большие возможности для возрождения нации. Самое важное, что поддерживает национальную культуру — это владение ею людьми и сохранение. Наши традиционные виды спорта — это пересечение культуры и спорта, то есть мы также демонстрируем свои традиции во время занятий спортом. Симпозиум — одна из важнейших платформ для передачи наших давних традиций будущим поколениям».

Ядро национальной культуры: традиционный спорт

Ректор, профессор Алпаслан Жейлан подчеркнул, что самое важное в сохранении национальной культуры — это то, что люди владеют ею и сохраняют её. По его словам, каждая нация должна владеть своей культурой и не может допустить её утраты.

Ректор, профессор Алпаслан Жейлан отметил, что спортивные мероприятия — это форма культурного присвоения. По его словам, научная работа наиболее важна в передаче этих игр в будущее в тюрском мире. Поэтому проведение симпозиума призвано показать самобытность традиционных турецких игр и передать их будущим поколениям. Он добавил, что гордится тем, что в университете «Манас» есть институт традиционного спорта.

Сто двадцать шесть докладов из девяти стран

В тюркских странах насчитывается около 250 миллионов человек. У них более 3000 различных национальных игр. Но их теория игнорировалась, и оставалась чисто практическая часть. Поэтому на симпозиуме прозвучали 126 докладов участников со всего мира, посвящённые исследованиям традиционных игр тюркских народов, истории, тактике, методам преподавания национальных видов спорта. В целом в симпозиуме приняли участие 77 учёных из Кыргызстана, 54 из Турции, 7 из России, 3 из Казахстана, 8 из Узбекистана, два из Китая и по одному из США, Азербайджана, Монголии. Симпозиум, состоявший из пяти сессий, включал три офлайн-сессии и две онлайн-сессии. На офлайн-сессиях представители Кыргызстана, Турции, Казахстана, Узбекистана, США, России и Китая зачитали 99 докладов, а на онлайн-сессиях прозвучали 27 докладов участников из Турции, Азербайджана, Монголии и России.

Неоценимая поддержка Всемирной конфедерации этноспорта

Отметим, что неоценимую поддержку и большой вклад в организацию первых традиционных спортивных игр Союза турецких университетов оказал председатель Всемирной конфедерации этноспорта Нежмеддин Билал Эрдоган.

Всемирную конфедерацию этноспорта создали в Бишкеке в 2015 году, и она сыграла большую роль в организации Всемирных игр кочевников 2016-2018, 2021-2022 годах. Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Нежмеддин Билал Эрдоган отметил:

«Мы работаем над продвижением традиционных видов спорта не только в турецком мире, но и во всём мире. Как отмечали выступавшие передо мной ораторы, я считаю, что существование и выживание культуры обеспечивает мир во всём мире, а опора сообществ друг на друга ценна для братства. Это отличное начало. Я уверен, что это продолжится с ещё большей силой. Очень важно, чтобы традиционные игры поддерживались в Союзе университетов, так как выживание культур тесно связано с передачей их будущим поколениям. Очень ценно, особенно в социальной жизни университетов, наличие традиционных видов спорта».

Первые традиционные спортивные игры проводились с большим энтузиазмом

12 октября 2023 года в честь столетия со дня основания Турецкой Республики состоялась торжественная церемония открытия первых традиционных спортивных игр Союза турецких университетов — организации тюркских государств, проведённых при поддержке председателя Всемирной конфедерации этноспорта Нежмеддина Билала Эрдогана.

Мероприятие, прошедшее на площадке традиционных спортивных игр Кыргызско-Турецкого университета «Манас», превратилось в торжество, отражающее культуру тюркского мира. На церемонии, где братство, дружба и солидарность оказались на переднем крае, были представлены многие традиционные игры, унаследованные от предков тюркских народов. Привнося свет прошлого в настоящее, форум позволил молодёжи познакомиться с подвижным духом наших предков.

Нежмеддин Билал Эрдоган, присутствовавший на мероприятии, сказал: «Мы считаем, что существование культуры обеспечивает мир во всём мире. Поэтому мы стараемся сохранить нашу культуру и традиционные виды спорта, и познакомить молодёжь с ними».

Церемония закрытия первых традиционных спортивных игр вписана в историю как незабываемый памятник 13 октября 2023 года в конференц-зале Кыргызско-Турецкого университета «Манас» имени Касыма Тыныстанова состоялась торжественная церемония закрытия первых традиционных спортивных игр организации тюркских государств — союза турецких университетов, посвящённых столетию со дня основания Турецкой Республики.

На ней университет «Манас» вручил руководителям традиционных спортивных федераций благодарственные письма и медали. Также президент федерации Мас-рестлинга Бакыт Четигенов вручил медаль и благодарственный лист Федерации ректору Кыргызско-Турецкого университета «Манас», профессору Алпаслану Жейлану и генеральному секретарю доценту Октаю Єзгїлу.

Первые традиционные спортивные игры организации тюрских государств — Союза турецких университетов вписаны в историю как незабываемые памятники, способствующие спортивным и культурным отношениям между тюркскими государствами.

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