К вашим услугам

Руководители стран — участниц Содружества Независимых Государств утвердили Соглашение «О свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций». До этого (в июне) на встрече в Сочи об этом же договорились главы правительств альянса. Теперь очередь за законодателями, которые должны ратифицировать документ.



Подписание Соглашения эксперты уже назвали революционным. Ведь кроме экономической выгоды есть у документа ещё одна особенность — на его согласование ушло рекордное количество времени — 11 лет.

Одна из причин, по которой стороны на протяжении такого длительного срока не могли договориться по торговле услугами и инвестициям, — несоответствие отдельных национальных норм законодательства международным.

Как пояснил в интервью одному из российских информационных ресурсов заме-ститель начальника отдела стратегии экономического развития Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко, серьёзной проблемой, из-за которой так долго откладывалось подписание документа, было и то, что стороны долгое время не могли прийти к единому решению, что же подразумевается под термином «услуги».

— В дополнение ко всему до недавнего времени не было единого акта, который бы регулировал торговлю услугами в СНГ, — пояснил Андрей Кушниренко. — Такой договор есть в рамках Евразийского экономического союза, но не все входят в эту организацию. Если же наши партнёры по СНГ и захотели бы воспользоваться правилами ЕАЭС, то они должны были вступить в Союз. Кроме этого, некоторые страны СНГ- члены Всемирной торговой организации, а там действуют свои нормативы по торговле услугами. Так что пришлось засучить рукава, чтобы привести все нормы к общему знаменателю. Сейчас практически по всему тексту договорились. Много времени ушло на дискуссии по условиям взаимного открытия рынков услуг и каков будет их уровень лояльности.

И всё же документ принят. Многие специалисты сходятся во мнении, что это поможет компаниям, специализирующимся на сфере предоставления услуг, выйти на новый уровень развития.

— Я считаю это Соглашение очень важным, — заявил Президент Садыр Жапаров. — Процедура согласования по нему действительно была длительной, однако после ратификации документа предпринимателям СНГ будет легче перемещаться и работать. Для них откроются новые возможности деятельности во всех государствах Содружества, где они также смогут инвестировать свои средства в успешные проекты.

В бишкекском Соглашении «О свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций» особое внимание было уделено страховым, финансовым, банковским и телекоммуникационным услугам, а также тем, которые оказываются в сфере рынка ценных бумаг.

Лидеры стран СНГ договорились по возможности расширить права на торговлю услугами, определить порядок работы компаний в этом сегменте, способах защиты инвестиций, а также о разработке процедур регулирования споров.

Есть ещё одна важная деталь. В Соглашении оговорена норма, согласно которой стороны заморозят существующие на сегодня в национальных законодательствах ограничения и не будут ужесточать их в отношении друг друга. Когда же все механизмы урегулируются, запреты постепенно будут отменяться.

Кстати, СНГ не единственное объединение, которое столкнулось со сложностями подготовки договора о торговле услугами между странами-участницами.

Почти в такой же ситуаций в середине 90-х оказалась ВТО, когда полным ходом шли дебаты по тексту аналогичного соглашения. Однако тогда эксперты нашли способ, как избежать разногласий. Были определены четыре варианта поставки услуг.

Первый, когда заказчик и исполнитель находятся каждый в своей стране. В этом случае оплата осуществляется с помощью трансграничного перечисления средств.

Второй, если потребитель услуги для её получения выезжает в ту страну, где находится исполнитель. Этот вариант распространён в медицинской, образовательной и туристической сферах.

Третий — поставщики услуг одного государства приезжают в другое, где регистрируют свою компанию и становятся налоговыми резидентами.

Четвёртая категория — физические лица, выезжающие за рубеж для оказания услуг. У этого варианта самый большой спектр охвата: от высококвалифицированных специалистов до дорожных рабочих.

Как проинформировали в Министерстве экономики и коммерции, есть большая вероятность того, что после ратификации соглашения парламентами стран СНГ число компаний, задействованных в сфере услуг, возрастёт. У них появятся возможности открывать свои представительства на территории стран Содруже-ства, а потребители получат доступ к дополнительным формам и видам услуг совершенно нового качества.

В свою очередь эксперты прогнозируют рост почти всех объёмов трансграничной торговли услугами. Условия работы для инвесторов будут не хуже тех, что действуют для местных предпринимателей или инвесторов из третьих стран.

Есть в документе и особый пункт, который определяет перечень так называемых «чувствительных» секторов экономики, в которых каждая из стран может сохранить ограничения для иностранных компаний.

Так, Российская Федерация может применить эту норму по отношению капитала стратегических компаний, Таджикистан — в горнорудной промышленности, а Узбекистан — в сфере электричества, атомной энергетики и машиностроения.

Как было отмечено на саммите в Бишкеке, присоединиться к Соглашению могут не только участники СНГ, но и другие страны.

Любовь БОРИСЕНКО.

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