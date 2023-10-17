Кувшин с водой для шаха, или Детский взгляд на очень взрослую проблему

Один шах приказал своим приближённым принести ему самый ценный подарок. Те расстарались и принесли шелка, барха, бриллианты и другие ценные дары. Мудрый шах отказался от всего великолепия, напрочь отверг драгоценности и дорогие ткани, а принял только кувшин с водой, заметив, что без бриллиантов и шёлка вполне можно прожить, а вот без воды невозможно, ибо она и есть сама жизнь. Кстати, в восточных натюрмортах изображённый кувшин с водой издревле её именно и символизирует.

Небольшую притчу на эту тему и показали в своём мини-спектакле учащиеся средней школы имени Т. Атаева из иссык-кульского села Бактуу-Долоноту. А театральная сценка стала частью большой знаковой программы праздника Дня воды, который прошёл под девизом «Вода — источник жизни». Подсказали же идею его проведения специалисты из районного управления водных ресурсов, которое возглавляет деловая, активная и неравнодушная женщина Эльмира Акунова.

На первый взгляд показалось, что дети, живущие на побережье, ключевое и знаковое событие посвящают прославленным на весь мир лазурным водам знаменитого озера.

Однако причина провести водный праздник оказалась иной. Иссык-Куль мелеет — это можно определить уже по реке Чу. Местные аксакалы утверждают, что от былого объёма осталась едва ли не треть. От того и водная проблема в районе отнесена в разряд первостепенных, если не стратегических. Судите сами. Всего в Иссык-Кульском районе насчитывается 823, 3 километра водных каналов. Из них районное управление водного хозяйства (РУВХ) обслуживает 92,12 километра. Также на территории района 834 водозаборных сооружений и 81 гидропост. На балансе и обслуживании РУВХ находятся 45 водозаборов и 56 гидропостов. В районе также есть 20 бассейнов суточного и один бассейн декадного регулирования. Действует в районе и одна стационарная насосная станция в Балыкчы.

Словом, заботиться специалистам-водникам тут есть о чём. И тут вопрос напрямую встаёт о самих специалистах, их количестве и профессиональном потенциале. К сожалению, это проблема уже не только районного, но и республиканского масштаба, о чём неоднократно с высоких трибун говорили руководители Службы водных ресурсов, да и сам министр. Сегодня в водники не идут, их нехватка ощутима везде, и вакантные должности трудно заполняются. Во-первых, невелика, если честно, заработная плата, упал престиж профессии, а во-вторых, нарушена и сама система их подготовки. Этим и вызван, собственно, кадровый голод. У молодёжи водные специальности нынче не в особой чести, куда больше манят современные IT-технологии.

Выручают всю систему пока мелиораторы и гидротехники пенсионного и предпенсионного возраста. Это люди, безусловно, преданные своей профессии и любимому делу. Они готовы служить ему в любую погоду, в любое время года и даже при нынешнем невеликом жалованье. Сейчас вот его повысили до 12-13 тысяч сомов, а то ранее в разы меньше получали. Казалось бы, выход есть, но, увы, все мы не вечны, уйдут на покой и эти трудоголики, а полноценной профессиональной замены им нет.

Этим вот и озаботилась Эльмира Акунова и её коллеги в Иссык-Кульской области, да и в других регионах работа по молодёжной профориентации худо-бедно, но сдвигается с места. И время показало, что заниматься столь важным для государства делом необходимо со школьной скамьи, если даже не раньше. В чём, во всяком случае, уверена Э. Акунова. У неё профессиональный взор уже обращён и на воспитанников детских садов, где она планирует провести с их руководителями подобные тематические мероприятия. Вы скажите, но ведь это ещё малыши. А начальник Иссык-Кульского РУВХ полагает, что именно в детском возрасте и надо закладывать интерес к будущему ответственному выбору профессии.

А теперь вернёмся к школьной водной феерии в Бактуу-Долоноту. Детвора и педагоги готовились к ней с выдумкой и основательностью… В общем, подготовили концертную программу с песнями, танцевальными номерами, и вот даже сказочный сюжет о мудром шахе сгодился, создали из него мини-пьесу. Разумеется, вся программа была сработана под эгидой ключевой водной темы. Школьное здание детвора украсила плакатами с цитатами о великой пользе воды из строк известного народного поэта Алыкула Осмонова. Также провели массовый конкурс рисунков, плакатов и тематических поделок среди учащихся на лучшее воплощение темы «Вода — источник жизни». Дети вложили в это всю недюжинную возрастную фантазию и «тлеющие» до поры художественные дарования. Так что победителей было определить не очень-то легко и жюри из водников и педагогов пришлось попотеть.

Особенно выделили семиклассника Амана, придумавшего и соорудившего из пропитанных гипсом тканей и папье-маше целый горный сюжет с ледниками на островерхих пиках и речкой, вытекающей из них в долину к людям, помогая тем в нелёгких садоводческих, овощеводческих и полеводческих трудах. Усердный школьник также сообщил, что в его будущих планах основательно заняться

гидроэнергетикой, и он полон желания соорудить нужные механизмы, по которым горная чистая вода будет подаваться в долину. Ну чем не будущая смена ветеранам-водникам? А мы говорим дети.… Местная детвора уже чётко понимает и ценит благое предназначение воды в жизни самих сельчан и искренне переживает за убывающие водные потоки в своих родных местах.

А потому велико её желание оказать посильную поддержку и помощь. Сделать хоть самую малость, что-то реальное, чтобы самим участвовать в решении такой очень взрослой проблемы. Иначе не было бы той непоказной самоотдачи и усердия, с которыми школьники из Бактуу-Долоноту готовили своё водное торжество. А все потому, что перед их глазами каждодневный упорный и нелёгкий труд их родных и близких, которые со старыми механизмами за невысокую плату вносят необходимую лепту, преображая отчий край, по-хозяйски стараясь расходовать и беречь водные ресурсы.

Александр ШЕПЕЛЕНКО

Фото Ирины БАЙРАМУКОВОЙ.

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