Загадочное слово «Чункур», или Продолжая свой путь

Свой рубежный вернисаж, открытие которого состоялось в Национальном музее изоискусства имени Г. Айтиева, заслуженный деятель культуры КР, живописец Ырысбай Толонов назвал загадочным словом «Чункур».

С кыргызского оно переводится как «яма». Разгадка тут почти проста: в Оше, где работает и живёт художник, его творческая мастерская находится в месте, похожем на котлован. Художники, которые первыми приспособили этот участок для своих мастерских, и дали ему такое название. Они же, кстати, и стали отцами-основателями южной школы живописи. Ныне имена народных художников страны А. Асранкулова,

А. Бейшенова, Б. Джалиева прочно вошли в историю отечественного изобразительного искусства.

Поэтому название, которое Ы. Толонов дал персональной выставке, наша художественная общественность воспринимает как дань уважения мастерам, создавшим новое направление в изобразительном искусстве Кыргызстана, и как клятву продолжить их творческие традиции и заветы. Собственно, художник уже давно эту цеховую преемственность доказал и на выставке, приуроченной к его 70-летию, представил работы, созданные им на различных этапах собственного творческого восхождения — от самых первых, написанных ещё в стенах Государственного художественного училища имени С. Чуйкова, до тех, что были показаны на международных выставках и биеннале в России, Казахстане, Турции.

Именно поэтому новая выставка — это прекрасная возможность увидеть и оценить в одном месте и в одно время эстетическую и художественную ценность каждой картины и проследить творческую эволюцию мастера длиною в десятки лет. А ещё и выра-

зить законную признательность художнику, который по праву считается одним из признанных и ярких представителей современной живописи республики в целом. Работы Ы. Толонова несут подлинные переживания автора об истинах человеческого бытия, без которых, говоря мудрыми айтматовскими словами, человеку трудно человеком стать.

Тема доброты, памяти, милосердия, гуманизма, совестливой и ранимой человеческой души затронута во многих живописных композициях художника, исполненных в большинстве своём в авангардном стиле («Бабушка и внук», «Пляж», «Всадник», «Древняя Сулайман-Тоо», «Музыкант», «Милостыня», «Утренний тандыр», «Дервиши», «Семья кочевника», «Невеста», «Перекочёвка», «Возвращение», «Гимнастика на берегу», «Мужчина в белом», «Свадьба», «Птичий базар», «Рынок», «Забег иноходца», «Королева»). Живописец относится к тем авторам, которые постоянно находятся в активном поиске новых выра-

зительных средств, созвучных современному мышлению.

Всё многоликое пространство холста Толонов воспринимает как подаренную ему добрую возможность для новой авторской импровизации, где передаёт свои художественные впечатления своеобразно, лаконично и обобщённо, а цвет выступает в них масштабной смысловой доминантой. В живописных композициях предстаёт талантливо созданный художником це-

лостный мир, где соседствуют душевная боль, тревога и печаль, но всегда находится

место для радости, надежды и красоты. Драматическая и сложная динамика бытия тонко воспринимается автором через призму европейской культуры, человеческую интуицию и таинство азиатской души, где навечно поселилось вдохновенное мироощущение кочевых предков.

Работы Ырысбая Толонова отличаются глубокой продуманностью художественных приёмов и средств. Его авторское дарование и умение образно воспринимать жизнь позволяют через живописные символы, метафоры и аллегории передавать свои впечатления от окружающего бытия в сердца и души тех, кого остановили созданные им многокрасочные пространства полотен. Творчество давно стало для художника из древнего и разноликого Оша многогранным и плодотворным процессом вдумчивого осмысления и соединения традиций и современности. И хочется искренне пожелать ему творческого долголетия и новых волнующих произведений, трогающих сокровенные чувства почитателей изобразительного искусства.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

Автор: -