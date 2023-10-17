Что с нами не так

Наша страна оказалась на пороге глобального образовательного кризиса. Учителя массово покидают школы, а на их место приходят дилетанты, которым просто нужна хоть какая-то работа. Причин оттока высококвалифицированных педагогических кадров несколько, но есть три основные: финансовая безнадёжность, отсутствие элементарной защиты от нападок родителей, а теперь ещё и учеников.



НИЖЕ ПЛИНТУСА

Всё чаще новостные ленты сообщают о фактах, которые трудно было бы даже представить лет 20-30 тому назад, — конфликтах учителей и школьников, доходящих до рукоприкладства.

Не так давно в социальных сетях активно распространялось видео, выложенное кем-то из школьников. На нём запечатлены кадры, когда учительница ругала ученика и даже подняла на него руку. Причём автор ролика зафиксировал только эту часть, а что же происходило до этого инцидента? На вопрос, с какой целью юный «режиссёр» снимал видео и зачем распространил его в интернете, он так и не смог вразумительно ответить. По одной из версий, ради так называемого хайпа, по другой, чтобы отомстить педагогу за плохие отметки.

Ранее Министерство образования и науки распространило информацию ещё об одном подобном инциденте.

«В средней общеобразовательной школе №11 Кок-Артского сельского управления Сузакского района учитель ударил учеников указкой. Видео появилось в социальных сетях.

«Учитель физики Абдулашим Жолболдуев, имеющий 46-летний стаж, проводил занятие с учениками 8-го класса. Непонимание между учителем и учениками возникло из-за того, что они не выполнили лабораторное задание на уроке. Администрация школы провела экстренное совещание, руководитель школы за поведение, не соответствующее нормам закона об образовании и педагогической этике, учителю физики Абдулашиму Жолболдуеву объявил выговоры согласно статье 146 Трудового кодекса», — говорилось в релизе пресс-службы Минобразования.

Причём в том и другом случае наказали учителей. Администрация общеобразовательных заведений посчитала их поведение непедагогичным. Разобраться в ситуации более тщательно не смогли, а может, не захотели.

И всё же давайте попытаемся. Итак, учителя, поднявшие руку на учеников. Кто они? Прежде всего это взрослые люди, имеющие высшее, и что немаловажно, педагогическое образование. То есть, как вести себя с детьми, они знают. Плюс к этому огромный опыт работы.

За свою жизнь они выпустили не один десяток школьников. А теперь давайте представим, до какого предела терпения довели педагогов школьники, которые почему-то считают, что могут позволить себе такое поведение на уроке.

Ещё один инцидент с видео в этом году произошёл в школе-гимназии №91, которая находится в жилмассиве «Кара-Жыгач». На этот раз обнаглевшие в конец юнцы снимали на телефон настоящие издевательства над своим учителем. Дело дошло до того, что в элитное учебное заведение лично приезжал занимавший в то время пост министра образования Каныбек Иманалиев, которому пришлось самому проводить разъяснительную работу с учениками.

Никаких кардинальных мер по тому, как остановить увольнение опытных педагогов, пока не могут предложить и в Министерстве образования. Хотя обвинять в бездействии ведомство, наверное, не стоит. Ведь за год здесь сменилось несколько руководителей.

Недавно же назначенная на должность министра Догдуркул Кендирбаева одним из приоритетных направлений своей работы назвала увеличение количества часов занятий по кыргызскому языку. Для этого, по её утверждению, «придётся закрыть классы с русским языком обучения в сельских школах, где нет русской среды. В развитии системы образования они не дают должного качества».

Возможно, чиновница не знала, насколько классы именно с русским языком обучения востребованы, и особенно в региональных школах. Справедливости ради нужно сказать, потом Догдуркул Кендирбаева пояснила, что её слова неверно истолковали. О мерах, с помощью которых новый министр собирается поднять статус педагогов в Кыргызстане, она пока не рассказывала.

УРОК НЕ ВПРОК

Возвращаясь к теме защиты прав учителей, нельзя обойти вниманием и такой вопрос: а кто же они — сегодняшние ученики?

Чтобы ответить на него, далеко ходить не нужно. Достаточно случайно оказаться после уроков у ворот любой школы. Диалог даже младшеклассников, причём как мальчиков, так и девочек, поверг бы в шок самого закоренелого любителя нецензурных выражений. Вопрос на засыпку родителям: откуда такая осведомлённость? В школах предметов, где бы этому обучали, нет, следовательно, перенять такие «знания» дети могли в том числе у мам и пап.

О какой-либо культуре поведения и речи нет. Тут вообще всё глухо. Вот небольшая группка ребят идёт по проспекту Эркиндик. Судя по форме, они учащиеся одной из элитных школ Бишкека. Во всяком случае, так себя позиционируют нынешние гимназии. Выражаются дети такими словами, от которых даже взрослый может лишиться дара речи.

Одного из мальчиков встречал папа на шикарном авто. Паренёк бросил на тротуар обёртку от шоколадки, которую недавно уплетал, и поспешил к отцу. Мальчика остановил пожилой мужчина лет 70. Он вежливо попросил ребёнка подобрать свой мусор и отнести его в урну. Однако в диалог вмешался родитель, который стал оскорблять старика прямо на глазах у сына. Причём такими выражениями, что вопрос, откуда десятилетний пацан знает столько матов, отпал сам собой. Папа с сыном отбыли восвояси, а дедушка нагнулся, поднял бумажку и отнёс в мусорку.

Обсуждение внешнего вида педагога, уровня его подготовки, манеры держаться перед учениками и даже постоянные сомнения в компетентности давно стало нормой. Инициаторы тем таких бесед в семьях, как правило, родители. Причём делают они это в присутствии своих детей.

По всей вероятности, так мамы и папы выражают свою осведомлённость в вопросах педагогики, нимало не задумываясь, что, роняя авторитет учителя перед своими отпрысками, лишают последних возможности получить каче-ственное образование, да и вообще научиться чему-либо. При этом сами взрослые уверены, что воспитанием их детей должна заниматься школа. Ребёнок же приходит на занятия в полной уверенности, что его педагог — обычный неудачник. Ещё бы. Ведь об этом сказала мама!

— Мне всё время хочется спросить родителей: а вы в школе так же оскорбляли и унижали своих преподавателей, людей, которые давали вам не только знания, но и помогали стать личностями? — посетовала педагог с 50-летним стажем Людмила Серова. — Так почему же вы внушили своим детям, что учитель — это какой-то неудачник и с ним можно себя вести соответственно? Ведь уважение к педагогу должно начинаться с родителей. Правда и то, что, к сожалению, у сегодняшних детей другие авторитеты. Это раньше все хотели стать космонавтами или лётчиками. Сейчас всё по-другому. Для них идеалы те, у кого есть сила и деньги, а не благородство и ум. Ведь что сейчас творится в школах? Классы поделились на какие-то касты. Процветает откровенный рэкет. Старшие вымогают деньги у младших, а если те упрямятся, следует физическое наказание. И конечно, проблема с мобильными телефонами, где можно найти любую информацию. Но, я повторюсь, лишь информацию, а не знания. Какова же роль учителя, если малыш чуть ли не с первых дней жизни знаком с гаджетами. И что с таким ребёнком делать педагогу? Родители между тем сетуют на низкий профессиональный уровень преподавателей. Но учителей хотя бы готовят в вузах.

А где учат мам и пап? Ведь большинство из них сами не знают, что делать со своими детьми, зато их хлебом не корми, дай покритиковать учителя.

У родителей своя точка зрения на дилемму, чьи права должны быть в приоритете — учителя или ученика. По их мнению, заниматься воспитанием должна именно школа, но профессиональный уровень педагогов оставляет желать лучшего.

— Современная система образования никуда не годится,- считает мама пятиклассника Гульмира Догдурбаева. — И давайте будем честны до конца — нынешние педагоги больше думают о том, где и как заработать. Но в этом нет их вины. Сейчас в нашем обществе сложился устойчивый стереотип — если ты работаешь учителем, значит, ничего в жизни не достиг. Недобор студентов на педагогические факультеты вузов уже закономерность.

Авторитета у педагога нет. Потеря уважения к его личности означает не просто игнорирование его как специалиста с профильным образованием, но и негативную реакцию на любые его ошибки. С другой стороны, а как должно реагировать общество, например, на такую информацию, когда за неделю четверых директоров школ арестовали на рабочих местах за вымогательство. Я уже не говорю о существовавших до недавнего времени сборах денег на «вечные шторы».

УЧЕНЬЕ — ТЬМА

По мнению большинства педагогов, отток кадров в системе образования можно остановить, лишь надёжно защитив права учителя. Причём эти меры должны быть максимально эффективными и подкреплены финансово.

— Когда я сама училась в вузе, декан факультета нам приводил цитату, которая, по его словам, висит на стенде в фойе одного из старейших учебных заведений Южной Африки — Стелленбосского университета, — рассказала депутат местного кенеша села Сузак Джалал-Абадской области, преподаватель истории и дисциплины «Человек и общество» в местной школе Юлия Лилиенталь. — Она гласит: «Уничтожение любой нации не требует использования атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия.

Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана на экзаменах учащимися. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Человечество умирает от рук таких религиозных учёных. Справедливость утрачивается от рук таких юристов и судей…»

«Крах образования — это крах нации». Разве мы этого хотим? Так почему же сейчас в стране статус учителя уронили настолько, что любой школьник может безнаказанно оскорбить или унизить человека, который даёт ему знания.

По мнению Юлии Лилиенталь, необходимо принять законопроект, который сможет защитить учителей от нападок со стороны родителей и учеников, или хотя бы внести соответствующие поправки в имеющийся Закон «О статусе учителя».

Она привела пример из опыта Российской Федерации, где приняли кардинальные меры по усилению прав учителей. Депутаты Государственной Думы защитили школьных педагогов от оскорблений и насмешек, приравняв их в этом плане к представителям

власти. Запретить оскорблять и обсуждать учителей теперь нельзя как детям, так и родителям. Недопустимы впредь любые насмешки, упрёки в некомпетентности и поучения. За применение насилия или публичное оскорбление при исполнении служебных обязанностей педагога предлагают наказывать так же, как за оскорбление или насилие над представителем власти. То есть согласно Уголовному кодексу, нарушителям теперь грозит крупный штраф или исправительные работы на срок от шести месяцев до одного года. Но это для взрослых. Детей просто исключат из школы.

Будет ли это реальной защитой для школьных учителей или им потребуются какие-то другие меры, покажет время.

А что могут предложить нашим учителям депутаты Жогорку Кенеша?

Любовь БОРИСЕНКО.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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