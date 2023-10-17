Великолепная пятёрка и вратарь!

Казалось бы, простая арифметика: к пяти лидерам стран центральноазиатской части земли присоединить ещё одного и получится шесть Президентов, беседующих о важном. А это важное для каждого лидера своё. Давайте разбираться, какой приоритет выставляет «единица», кто управляет беседой и каков результат встреч.



Центральноазиатская схема 5+1: когда результат равен 6, а когда 1?

В конце сентября 2023 года «пятёрка» встретилась с канцлером Германии Олафом Шольцем. Немецкий лидер выдумал короткий формат встреч наедине с каждым Президентом, буквально по несколько минут. Пока шёл разговор, все остальные лидеры терпеливо дожидались своей очереди «на приём». Конечно, не скучали. В это время их развлекал деловыми беседами министр экономики Роберт Хабек.

А далее обсудили перспективы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и куда же без зелёной экономики. Правда, до сих пор не всем понятно, что стоит за этим красивым названием, но ни одна встреча с лидерами ЕС не обходится без обсуждения этой темы. Естественно, не обошлось без беседы о российско-украинском конфликте. Конечно, беседой это сложно назвать, ведь лидеры Кыргызстана, Таджикистана, Туркмени-стана, Узбекистана держат нейтралитет по отношению к конфликту. А Касым-Жомарт Токаев высказал свою позицию: мол, санкции так санкции.

Лидер США Джозеф Байден вообще не стал заморачиваться и просто убил двух зайцев одним выстрелом. На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в середине сентября заодно провёл встречу с центральноазиатской «пятёркой». Президент США в своей приветственной речи был краток и выразил уверенность, что мир был бы более безопасным, если бы страны работали вместе. Все главы республик поддержали стремление к укреплению сотрудничества по безопасности. Немного коснулись ещё одной страны, географически входящей в Центрально-Азиатский регион — Афганистана. Все пришли к единому мнению, что республике как никогда необходима стабильность, безопасность и соблюдение прав человека. По итогу решили возобновить военное сотрудничество в сфере безопасности границ и развитие гражданского общества. А ещё внимание было уделено новым возможностям для американских компаний в разработке полезных ископаемых по этому региону.

Формат встречи оказался слишком коротким, и не всё удалось обсудить. По окончании все лидеры уклонились от общения с прессой, оставив за собой шлейф недосказанности и вопросы без ответа. Ещё большей таинственности добавила отдельная личная встреча Джо Байдена и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Летний саммит «пятёрки» и Китая принёс новый механизм сотрудничества, по итогам запланировано учреждение делового совета «Центральная Азия — Китай». Стороны приступили к разработке стратегии адресных мер по обеспечению беспрепятственной торговли и наращиванию объёма поставок продукции из стран ЦА в Китай.

Все лидеры пришли к выводу, что в развитии отношений Китай + 5 наблюдается «золотой период». Сотрудничество только растёт: энергетика, сельское хозяйство, да и объём торговли вырос на 100% за последние несколько лет. Тем более что все пять республик стали участниками интеграционной инициативы «Один пояс, один путь». Особенно радует, что Пекин готов финансировать дальнейшее развитие взаимодействия в различных форматах. А как же без обсуждения «зелёной …», только тут энергетики. Здесь всё хорошо, тем более что Китай готов помогать и опыт имеется. В Казахстане, например, компания PowerChina построила крупнейшую в Центральной Азии ветровую электростанцию «Жанатас». Она обеспечивает множество домов и предприятий электричеством на юге страны.

Эксперты о целесообразности формата «5 + 1»

Итоги и результативность подобного формата встреч обсудили политологи и эксперты на круглом столе «Центральноазиатская пятёрка в центре внимания геополитических тяжеловесов: какую экономическую выгоду это принесёт странам региона», организованном Центром экспертных инициатив «Ой Ордо».

Как отметил модератор мероприятия директор центра политолог Игорь Шестаков, на протяжении длительного времени со странами региона основными участниками диалога были Россия и Китай, но со временем мы замечаем, что другие развитые державы постепенно начинают интересоваться «пятёркой» и выстраивать с ними диалог:

— По встрече с США видно, что страна делает больший акцент на экономику, хотя им вряд ли удастся догнать в этом отношении Китай. Потому как по итогам саммита в Сиане есть реальный результат: Китай выделит $3,7 млрд региону. Подобный интерес показывает, что мы постепенно оказываемся в центре международного и мирового влияния. Не стоит забывать и про транспортно-логистические магистрали, выгодные всем пяти странам и Китаю. Пример тому — строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который должен стать одним из флагманских наращиваний товарооборота. По окончании строительства магистрали возможно подключение и других соседних стран к этому проекту.

А вот историк Бактыбек Саипбаев всё расставил по своим местам, назвав Центрально-Азиатский регион эдакой «невестой на выданье»:

— Все хотят на нас жениться и дружить. Великобритания до сих пор считает регион исторически своей зоной геополитического влияния. Наступает период «Большая игра № 2», суть которой перераспределение сфер мирового влияния. Сейчас идёт острая борьба за ресурсы, которых не хватает, а Центрально-Азиатский регион богат, в том числе и водой. Вот за неё в скором времени и начнётся самая острая борьба.

Также историк считает, что правильнее называть регион не Центральной Азией, а Центральной Евразией. Так как часть Казахстана входит в Европейскую. А Центрально-Азиатский регион — это более широкое географическое понятие. Туда входит Афганистан, часть Китая, Монголии, Индии.

Эксперт по геополитике Мурат Суюнбаев отметил, что когда сравнивают экономические отношения «пятёрки» с другими странами, считают только торговлю товарами, но забывают человеческий ресурс, то есть экспорт труда. На сегодня самое большое число трудовых мигрантов задействовано именно в России.

— Экономисты пока не потрудились разработать методику подсчёта экспорта труда в денежном эквиваленте, а именно это считаю немаловажным. Возьмите хотя бы денежные переводы из России в Кыргызстан, они уже давно перевалили обещанные Байденом суммы, — считает эксперт.

По его словам, СНГ на сегодняшний день вряд ли можно назвать влиятельной структурой, хотя определённые интеграционные проекты в рамках Содружества всё же осуществляются. Это хорошая площадка для обсуждения разных вопросов, но повысить её эффективность пока не получится. А вот ЕАЭС куда более значимая, перспективная и результативная площадка, где есть реальные механизмы взаимодействия.

С ним категорически не согласен экс-заместитель министра обороны Кыргызстана Мурат Бейшенов, который считает, что СНГ в любой момент может возродиться благодаря мощному толчку извне. Это одна из первых основ Содружества стран после распада СССР и многие проекты воплощены в жизнь именно на ней. А как раз саммит «пятёрки» с США и Германией не несёт под собой никакой результативности:

— Встречи подобного характера со странами Запада имеют чаще всего политическую подоплёку. Обязательная тема для обсуждения — санкционные вопросы, — считает эксперт.

По его мнению, не стоит забывать и про афганский вопрос, который в регионе встаёт очень остро. Талибы сейчас имеют контакты с «Аль-Каидой» (запрещённая в КР), что вызывает беспокойство, в том числе и у США. Штаты уделяют много внимания этому вопросу, ведут переговоры с талибами. В Афганистане наступают очень серьёзные проблемы с продовольствием. Дело в том, что талибы научились профессионально воевать, но вести управление государством не могут. Запад обещал $4,7 млрд, но ни одного доллара талибы пока не получили. В стране назревает голод и, соответственно, ожидается большой отток беженцев в соседние страны: Туркмению, Таджикистан и Кыргызстан. Марат Бейшеев считает этот фактор наиболее серьёзным.

Политолог Бакыт Жумагулов напомнил, что издавна Центрально-Азиатский регион неизменно интересовал две державы — Россию и Великобританию. Если хорошо изучить историю, то становится понятно, у кого какой интерес. В конце XIX века Афганистан остался эдакой буферной зоной, на которую не могли влиять страны. Политик не отменяет возможности присоединения этой страны к центральноазиатской «пятёрке». Он напомнил, что Узбекистан активно запускает проекты с Афганистаном, участвует в переговорах с Пакистаном и Ираном.

— Постепенно страны сплотятся вокруг тех держав, которые считают наиболее ближе по идеологии и сотрудничеству, — считает политолог Табылды Акеров. — В перспективе появится своеобразный клуб по интересам. Но главной площадкой для взаимодействия я считаю БРИКС — вот туда надо вступать странам Центральной Азии.

Все сошлись во мнении, что на встречах подобного характера каждая страна должна преследовать свою выгоду и соблюдать национальный интерес. Образцовым примером служит политика Китая. В любом формате встреч и договорённостей он смотрит, выгодно ли это будет с экономической и политической точки зрения именно ему. Как отметил Игорь Шестаков, на значимых площадках КНР ставит вопрос об усилении юаня — своей денежной расчётной единицы.

Политический обозреватель Зарина Уметалиева обозначила сегодняшние позиции стран Центральной Азии как наиболее перспективные. По данным международных организаций, за последние 20 лет регион сделал большой рывок в экономическом развитии. Но и проблемы стали более значимыми. Например, недостаток воды с годами становится всё более очевидным. На фоне других стран, конечно, показатели неплохие. Но, учитывая увеличение населения и аномальные погодные условия, вопрос может стать острым и актуальным для всех республик.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

Автор: -